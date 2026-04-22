Économie

Vietnam Airlines renforce ses vols Hanoï-Moscou à partir de juillet

Face à la forte reprise des échanges entre le Vietnam et la Russie, Vietnam Airlines renforce sa liaison entre Hanoï et Moscou en augmentant la fréquence des vols dès juillet, illustrant la dynamique de croissance du trafic aérien et la volonté d’élargir la connectivité internationale du pays.

Photo: VNA
Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines va renforcer sa liaison Hanoï-Moscou à compter du 1er juillet, en portant la fréquence des vols hebdomadaires de trois à quatre afin de répondre à la forte demande de déplacements entre le Vietnam et la Russie. Un vol supplémentaire sera assuré chaque dimanche, en plus des dessertes actuelles des lundi, mercredi et vendredi.

Tous les vols seront opérés par des Boeing 787. Le vice-président exécutif de Vietnam Airlines, Nguyen Quang Trung, a indiqué que la compagnie continuerait de suivre l’évolution du marché afin d’optimiser ses opérations tout en maintenant des normes de sécurité strictes. Selon lui, l’augmentation des fréquences sur les principales lignes internationales, notamment vers l’Europe, contribuera à améliorer l'efficacité et renforcer la connectivité mondiale du Vietnam.

Cette décision intervient dans un contexte de forte reprise du tourisme entre le Vietnam et la Russie. En 2025, le Vietnam a accueilli environ 690 000 touristes russes, soit près de trois fois plus que l’année précédente. Au cours des deux premiers mois de 2026, près de 246 000 visiteurs russes ont été enregistrés, soit un chiffre trois fois supérieur à celui de la même période de l’année précédente, portant le trafic aérien au-delà des niveaux d’avant la pandémie.

Vietnam Airlines exploite actuellement 11 liaisons directes entre le Vietnam et l'Europe avec des Airbus A350 et des Boeing 787, et prévoit d'ouvrir une nouvelle liaison directe entre Hanoï et Amsterdam le 16 juin, renforçant ainsi sa présence en Europe occidentale. -VNA

#Vietnam Airlines #vols Hanoï-Moscou #Russie
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Intégration internationale

Sur le même sujet

Événement « Lancement 2026 » organisé par Vietnam Airlines à Sydney. Photo: VNA

Vietnam Airlines renforce ses connexions touristiques avec l'Australie

Vietnam Airlines a réaffirmé sa volonté de renforcer sa coopération avec ses partenaires en Australie, tout en poursuivant l’amélioration de la qualité de ses services afin d’offrir des expériences de voyage sûres, confortables et imprégnées de l’identité culturelle vietnamienne.

Voir plus

Photo: VNA

Forte mobilisation des moyens de transport pour le pic de déplacements des jours fériés

Face à une forte hausse attendue de la demande de déplacements à l’occasion des fêtes du 30 avril et du 1er mai ainsi que de la commémoration des rois Hùng, le Vietnam mobilise l’ensemble de ses moyens de transport pour faire face à une forte affluence, avec pour objectif d’assurer des déplacements fluides, sûrs et bien organisés à l’échelle nationale.

Le Premier ministre Le Minh Hung s'exprime. Photo : VNA

Le Premier ministre exige d’éviter toute pénurie d’électricité et de carburants

Réuni le 22 avril à Hanoï, le Premier ministre Le Minh Hung a demandé au ministère de l’Industrie et du Commerce de garantir l’approvisionnement énergétique en toutes circonstances, tout en accélérant les réformes, la transformation numérique et la restructuration industrielle afin de soutenir l’objectif de croissance à deux chiffres.

L’ambassadeur de Cuba au Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes (à droite) et le Dr Santiago Dueñas Carrera, vice-président du groupe cubain BioCubaFarma, lors d’une conférence de presse à Hanoi, le 21 avril. Photo : VNA

La coopération en biotechnologie, un nouveau moteur des relations Vietnam-Cuba

Un représentant de BioCubaFarma a souligné que l’amitié de longue date entre le Vietnam et Cuba constitue une base solide pour le développement d’une coopération globale, notamment dans les domaines scientifiques et technologiques – un moteur essentiel du développement socio-économique et de la souveraineté nationale en matière de santé.

Le ministre des Finances, Ngô Van Tuân, s'exprime devant l’Assemblée nationale de la 16e législature, le 21 avril. Photo: VNA

Réaliser une croissance à deux chiffres : "un défi de taille, mais une nécessité"

Depuis 1946, seules 13 économies dans le monde ont maintenu une croissance à deux chiffres pendant plus d’une décennie, leur permettant de passer du statut de pays à faible revenu ou en développement à celui de pays développé. Au cours des 40 années de rénovation du Vietnam, la croissance a dépassé les 9% à seulement deux reprises et n’a jamais atteint les deux chiffres.

Les forces compétentes de Ho Chi Minh-Ville surveillent strictement les navires de pêche ne remplissant pas les conditions requises pour prendre la mer. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville renforce la lutte contre la pêche INN grâce à la numérisation des données

L’application du journal de pêche électronique à bord des navires hauturiers à Ho Chi Minh-Ville contribue à la modernisation de la gestion halieutique, au renforcement de la transparence des données et à un meilleur contrôle des activités d’exploitation des ressources marines, dans le cadre des efforts visant à lever l’avertissement sous forme de « carton jaune » lié à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Production industrielle dans la province de Ninh Binh. Photo d'illustration : VNA

Les conglomérats nationaux indispensables à la croissance de la valeur des exportations

Les statistiques montrent que, représentant plus de 70 % du chiffre d’affaires total des exportations vietnamiennes, le secteur des investissements directs étrangers (IDE) continue d’accroître sa prédominance, soulignant la nécessité d’un leadership plus affirmé de la part des groupes économiques nationaux pour rééquilibrer la croissance.

Le vice-ministre des Finances, Trân Quôc Phuong, et le directeur général de l’ONUDI, Gerd Müller, signent le programme de coopération, à Hanoi, le 21 avril. Photo : thoibaotaichinhvietnam.vn

Le Vietnam et l’ONUDI coopèrent pour un développement industriel circulaire et inclusif

Le programme de coopération Vietnam-ONUDI pour la période 2025-2028 dispose d’un budget estimé à 72 millions de dollars et se concentre sur trois priorités : accélérer la transition vers une industrie verte et une économie circulaire ; renforcer la compétitivité industrielle et les chaînes de valeur durables ; et consolider les politiques industrielles, les capacités institutionnelles et les partenariats.