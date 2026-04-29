Économie

Vietnam : l'e-commerce atteint 5,7 milliards de dollars au trimestre de l’année

Le chiffre d'affaires total des quatre principales plateformes de l'e-commerce, dont Shopee, Lazada, TikTok Shop et Tiki, a progressé de près de 47 % sur un an pour s'établir à 148 600 milliards de dongs (5,7 milliards de dollars) au cours des trois premiers mois de l'année.

Nguyễn Thị Vân Hà
Une séance de vente en direct sur une plateforme de commerce électronique organisée par la société Cuong La Co., Ltd. dans la commune de Hai Thinh, province de Ninh Binh. (Photo : VNA)
Une séance de vente en direct sur une plateforme de commerce électronique organisée par la société Cuong La Co., Ltd. dans la commune de Hai Thinh, province de Ninh Binh. (Photo : VNA)


Hanoï, 28 avril (VNA) - Le chiffre d'affaires total des quatre principales plateformes de l'e-commerce, dont Shopee, Lazada, TikTok Shop et Tiki, a progressé de près de 47 % sur un an pour s'établir à 148 600 milliards de dongs (5,7 milliards de dollars) au cours des trois premiers mois de l'année, soit l'équivalent de 1 650 milliards de dongs par jour. Cette croissance s'explique par l'expansion continue du commerce en ligne au sein de l'économie numérique vietnamienne.

Le volume des ventes a augmenté de près de 20 % pour atteindre 1,138 million de produits. Le nombre de boutiques actives générant des commandes a atteint environ 490 900, soit une hausse de 4 %, ce qui indique une croissance constante du nombre de vendeurs.

Selon la plateforme d'agrégation et d'analyse de données Metric.vn, le marché du e-commerce sur ces quatre principales plateformes a maintenu une forte dynamique de croissance au premier trimestre de cette année.

Par catégorie, les trois secteurs ayant généré le plus de revenus au premier trimestre étaient la beauté (24 400 milliards de dongs), la mode féminine (20 900 milliards de dongs) et la décoration d'intérieur (18 200 milliards de dongs).

Par segment de prix, les produits dont le prix se situait entre 100 000 et 200 000 dongs représentaient la part la plus importante, soit près de 25 % du chiffre d'affaires total.

Valaient ensuite les articles à moins de 100 000 dongs (21 %) et ceux dont le prix se situait entre 200 000 et 350 000 dongs (plus de 17 %).

Par rapport à la même période l'an dernier, les segments moyen et haut de gamme ont accru leur part de marché, tandis que celle des produits de plus d'un million de dongs a reculé de 17,2 % à 15,8 %.

Pour le deuxième trimestre, le marché devrait afficher une évolution mitigée en termes de chiffre d'affaires et de volume.

Le chiffre d'affaires total devrait atteindre environ 142 200 milliards de dongs, en baisse de 4 % par rapport au premier trimestre, tandis que le volume devrait légèrement progresser de plus de 1 % pour s'établir à environ 1,15 million de produits. Cela laisse présager une stabilité du volume de consommation, mais une possible baisse de la valeur moyenne des commandes à court terme. - VNA

Nguyễn Thị Vân Hà
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#e-commerce #Shopee #Lazada #TikTok Shop
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