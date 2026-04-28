Économie

Les technologies numériques propulsent les produits OCOP vers de nouveaux marchés

La transformation numérique s’affirme comme un levier stratégique pour les acteurs du programme « Une commune, un produit » (OCOP), leur permettant d’optimiser la valeur ajoutée et d’élargir leurs perspectives de développement.

Les technologies numériques propulsent les produits OCOP vers de nouveaux marchés. Photo: VNA
Les technologies numériques propulsent les produits OCOP vers de nouveaux marchés. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La transformation numérique s’affirme comme un levier stratégique pour les acteurs du programme « Une commune, un produit » (OCOP), leur permettant d’optimiser la valeur ajoutée et d’élargir leurs perspectives de développement. De la transparence des processus de production à la promotion des ventes sur les plateformes numériques, ces technologies redéfinissent les modes d’affaires traditionnels tout en contribuant à la restructuration de l’économie rurale vers des chaînes de valeur durables et intégrées.

Forte de plus d’une décennie d’expérience dans l’élevage du poisson poisson tête-de-serpent séché, Hô Thi Xuân Mai, propriétaire de l’établissement Ngoc Nhi, province d’An Giang, illustre cette mutation. À partir de matières premières locales, elle a développé une gamme de produits transformés ayant obtenu la certification OCOP trois étoiles en 2024.

Au-delà des méthodes artisanales, elle a diversifié ses produits — poisson séché « une journée », en tranches, en fibres ou en morceaux — proposés à des prix variant entre 200.000 et 250.000 dôngs le kilogramme. L’intégration sur des plateformes de commerce électronique telles que Shopee, TikTok Shop, ainsi que sur les réseaux sociaux, a permis d’élargir significativement sa clientèle. Son établissement écoule désormais près d’une tonne de produits par mois, tout en générant des emplois pour des dizaines de travailleurs locaux, avec des revenus mensuels compris entre 3 et 5 millions de dôngs.

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La chaîne TikTok « Cá kho quê Anh Chi », tenue par Trân Thi Thu Huong, cumule plus de 94.000 abonnés et des millions de vues. Photo: VNA

Le constat est similaire dans la province de Ninh Bình avec le célèbre poisson braisé de Nhân Hâu. La chaîne TikTok « Cá kho quê Anh Chi », tenue par Trân Thi Thu Huong, cumule plus de 94.000 abonnés et des millions de vues. Cette visibilité numérique permet la vente de 1 500 pots de poisson par mois. L'adoption du conditionnement sous vide a également facilité l'expédition longue distance, garantissant la conservation du produit.

Ces dernières années, un nombre croissant d’entreprises, de coopératives et de ménages se sont engagés dans le développement de produits conformes aux normes OCOP. Cette dynamique favorise la transition d’une production agricole fragmentée vers des modèles intégrés, axés sur la traçabilité et l’adaptation aux exigences du marché.

Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, à la mi-avril 2026, le Vietnam recensait plus de 20.000 produits OCOP classés trois étoiles ou plus, dont 126 produits cinq étoiles, portés par plus de 10.600 entités économiques de nature diverse.

Le vice-ministre Trân Thanh Nam souligne que le programme OCOP constitue l’un des axes majeurs du développement de l’économie rurale, en lien avec la construction de la nouvelle ruralité. Les technologies numériques, au-delà de leur rôle promotionnel, contribuent à renforcer la valeur des produits. Les systèmes de traçabilité électronique permettent aux consommateurs de vérifier l’origine, consolidant ainsi la confiance et la disposition à payer.

Par ailleurs, les données issues des plateformes numériques offrent aux producteurs une meilleure compréhension des tendances de consommation, leur permettant d’ajuster leurs stratégies de production, d’améliorer la qualité et de réduire les risques liés aux invendus. Chaque produit OCOP tend ainsi à devenir une « histoire numérisée », couvrant l’ensemble de la chaîne, de la production à la commercialisation.

Plus encore, la transformation numérique ouvre des perspectives équitables d’accès au marché pour les populations rurales et éloignées. Dans cette perspective, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement élabore actuellement un nouveau référentiel OCOP, visant à renforcer les critères de qualité et à moderniser les méthodes d’évaluation, afin de soutenir le développement du programme pour la période 2026-2035. -VNA

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