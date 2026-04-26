Le PM demande de remédier aux insuffisances dans la lutte contre la pêche INN

​Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a signé, le 25 avril, la dépêche officielle No 34/CĐ-TTg du Premier ministre relative à la correction complète des lacunes dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Le document indique qu’après la cinquième mission d’inspection de la Commission européenne (CE), des progrès ont été enregistrés. Toutefois, de nombreuses insuffisances subsistent et ne permettent pas encore de satisfaire aux exigences pour lever le « carton jaune », notamment en matière de coordination entre les forces de contrôle, de traitement des navires en infraction, de traçabilité des produits halieutiques importés par conteneurs d’entreprises ainsi que d’application des sanctions administratives au niveau local.

Afin de remédier pleinement à ces limites et d’atteindre l’objectif de lever le « carton jaune » en 2026, le Premier ministre demande aux ministres, aux chefs de secteur et aux présidents des comités populaires des provinces côtières de mobiliser les ressources nécessaires et d’assumer leur responsabilité dans la mise en oeuvre de leurs missions confiées.

​Sur le plan juridique, il est exigé de finaliser et de soumettre un nouveau décret remplaçant le décret No38/2024/ND-CP relatif aux sanctions administratives dans le secteur de la pêche, ainsi que de réviser l’ensemble du cadre réglementaire.

​Le gouvernement demande également de mettre en œuvre efficacement les plans, projets, stratégies, planification de développement durable du secteur halieutique, en protégeant les ressources marines, réduisant leur exploitation, développant l’aquaculture et assurant la reconversion des moyens de subsistance des communautés côtières.

​Concernant la gestion de la flotte, un recensement complet des navires de pêche doit être effectué, accompagné de la mise à jour des bases de données nationales (VNFishbase, VNeID), de l’enregistrement et du contrôle technique des navires, ainsi que de l’installation des systèmes de surveillance (VMS).

​En matière de traçabilité, 100 % des navires doivent débarquer leurs captures dans des ports désignés et respecter les procédures de certification et de suivi via le système eCDT. Les importations de produits halieutiques, notamment par conteneurs, doivent faire l’objet d’un contrôle strict.

​Les autorités doivent également examiner tous les dossiers relatifs aux importations de thon et d’espadon ainsi qu’aux exportations vers le marché européen depuis 2024, afin d’assurer une transparence totale.

​Le Premier ministre appelle à intensifier les contrôles des navires de pêche dans les zones maritimes sensibles, à prévenir les violations dans les eaux étrangères et à poursuivre en justice les réseaux organisant la pêche illégale, notamment dans les provinces de Khanh Hoa, Can Tho et An Giang.

​Il faut appliquer strictement le régime de rapports périodiques le 5 de chaque mois, ainsi que des rapports ponctuels sur les résultats de la mise en œuvre des missions de lutte contre la pêche INN confiées, à adresser au ministère de l’Agriculture et de l’Environnement pour présentation conformément à la réglementation.

Enfin, les ministères et localités doivent respecter les obligations de rapport périodique, renforcer la coordination et partager les difficultés afin de répondre pleinement aux recommandations de la CE. - VNA

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