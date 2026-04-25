Vietnam et Singapour renforcent leur ancrage dans les chaînes de valeur mondiales

Singapour (VNA) - Au premier trimestre 2026, les échanges commerciaux entre le Vietnam et Singapour ont maintenu une dynamique de croissance soutenue. Fait notable, les principaux groupes de produits ont progressé tant à l’exportation qu’à l’importation, illustrant une intégration croissante des deux économies dans les chaînes de valeur mondiales et une coopération résiliente malgré les incertitudes économiques actuelles.

Selon les statistiques du Bureau commercial du Vietnam à Singapour, le Vietnam a conforté sa position de 10e partenaire commercial de la cité-État sur les trois premiers mois de l'année. Le Vietnam s'est imposé comme une source stratégique pour Singapour dans trois secteurs clés : machines, appareils et matériels électriques (Code SH 85) ; combustibles minéraux, huiles et produits de leur distillation (Code SH 27) ; réacteurs nucléaires, chaudières, machines et appareils mécaniques (Code SH 84).

Ces secteurs ont enregistré de fortes progressions dans les deux sens. Pour le groupe SH85, les exportations singapouriennes vers le Vietnam ont augmenté de 9,4 %, tandis que les importations singapouriennes en provenance du Vietnam ont bondi de 147 %. Pour le groupe SH27, les hausses ont atteint respectivement 15,5 % et 380,9 %. Quant au groupe SH84, la croissance s’est établie à 24,7 % pour les exportations de Singapour et à 245,5 % pour les importations depuis le Vietnam.

Cette tendance à la hausse des échanges entre les deux pays s'aligne étroitement avec l'évolution économique globale de Singapour et les objectifs commerciaux bilatéraux.

D'après le dernier rapport sur le commerce extérieur publié par le ministère singapourien du Commerce et de l'Industrie (MTI), les exportations nationales non pétrolières (NODX) et les réexportations non pétrolières (NORX) ont progressé respectivement de 15,3 % et 61,4 % en mars 2026.

Cette accélération, supérieure aux mois précédents, démontre que Singapour approfondit sa présence dans les chaînes de valeur, capitalisant notamment sur la demande mondiale de composants électroniques liée au développement de l'intelligence artificielle (IA).

Par ailleurs, l'augmentation de la valeur des échanges pétroliers est en grande partie attribuée à la hausse simultanée des cours mondiaux du brut.

Les données d'Enterprise Singapore montrent que le volume total des échanges bilatéraux Vietnam–Singapour a atteint 13,6 milliards de dollars singapouriens (environ 10,6 milliards de dollars) au premier trimestre, en hausse de 38,3 % sur un an.

Dans le détail, les exportations singapouriennes vers le Vietnam se sont élevées à 7,7 milliards de dollars singapouriens (+6,5 %), tandis que les importations de Singapour depuis le Vietnam ont atteint 5,8 milliards de dollars singapouriens, enregistrant une envolée de 128,7 %.

Ces chiffres impressionnants témoignent de la compétitivité croissante et de la puissance à l'exportation du Vietnam sur le marché singapourien. -VNA

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