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Vietnam–République de Corée : cap sur des technologies stratégiques communes

La mise en relation des besoins, la formation de partenariats et le déploiement de projets de coopération concrets, générateurs de valeur pour le Vietnam et la République de Corée ont été soulignées lors du forum sur la science, la technologie et l’innovation, organisé dans le cadre de la visite d’État du président sud-coréen Lee Jae-myung, s’est tenu le 24 avril à l’Institut des Sciences et Technologies Vietnam-République de Corée. 

Le ministre vietnamien des Sciences et des Technologies Vu Hai Quan. Photo : VNA
Le ministre vietnamien des Sciences et des Technologies Vu Hai Quan. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Forum sur la science, la technologie et l’innovation, organisé dans le cadre de la visite d’État du président sud-coréen Lee Jae-myung, s’est tenu le 24 avril à l’Institut des Sciences et Technologies Vietnam-République de Corée (Vietnam-Korea Institute of Science and Technology-VKIST). Coprésidé par le ministre vietnamien des Sciences et des Technologies Vu Hai Quan et le vice-Premier ministre et ministre sud-coréen des Sciences et des Technologies de l'information Bae Kyung Hoon, l’événement a mis l’accent sur la mise en relation des besoins, la formation de partenariats et le déploiement de projets de coopération concrets, générateurs de valeur pour les deux économies.

À l’ouverture, Vu Hai Quan a souligné que la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique constituent des piliers majeurs de la coopération bilatérale. Les deux parties sont convenues d’approfondir leurs liens afin de développer des projets et produits concrets, tout en intensifiant les échanges d’expériences sur la mise en œuvre de portefeuilles technologiques stratégiques. L'Institut des Sciences et Technologies de République de Coréee (KIST) accompagnera l’Institut des Sciences et Technologies Vietnam-République de Corée, qui déploie des politiques de percée, dans l'élaboration de stratégies pour faire de cet institut le symbole du partenariat. Le développement des ressources humaines reste un facteur clé, ciblant la formation de scientifiques maîtrisant les technologies de pointe.

Partageant cette vision, Bae Kyung Hoon a affirmé que la science relie l'avenir. Les deux pays intensifieront leur coopération stratégique pour faire du VKIST un pôle central étendant son réseau nationalement, afin de promouvoir l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les hautes technologies, tout en transformant rapidement les résultats de recherche en produits commercialisés.

Le professeur Tran Hong Thai, président de l’Académie des sciences et technologies du Vietnam, a pour sa part indiqué que son institution développe des technologies fondamentales, anime l’écosystème d’innovation et contribue à l’élaboration des politiques publiques. La République de Corée constitue un partenaire hautement complémentaire, notamment pour renforcer les passerelles entre instituts de recherche et entreprises. L'Académie des sciences et technologies du Vietnam coopère déjà avec plusieurs partenaires sud-coréens, dont les universités de Chungnam, Seoul et Wonkwang, le KIST ainsi que l’Institut sud coréen de recherche en technologie chimique.


Concernant l'hydrogène, bien que l'Académie des sciences et technologies du Vietnam en soit au stade expérimental en laboratoire, l'écosystème sud-coréen complet offre une base solide pour lier la recherche aux essais pratiques. Pour la biopharmacie et les cosmétiques, l'expertise vietnamienne en extraction, microbiologie et composés naturels bénéficiera du savoir-faire sud-coréen en matière de formulation, de transformation approfondie et de commercialisation selon les normes internationales.

L'Académie des sciences et technologies du Vietnam s’est dite prête à renforcer les liens entre universités et entreprises, à lancer des laboratoires conjoints, à former les ressources humaines et à mobiliser les mécanismes de la KOICA. Le Forum a également encouragé de nouvelles initiatives : programmes post-universitaires, échanges de chercheurs, implication d'experts internationaux et investissements directs des entreprises dans les universités.

À cette occasion, le ministère vietnamien et la KOICA ont signé le procès-verbal lançant la phase 2 du projet VKIST. S'appuyant sur l'accord-cadre de 2009, ce projet utilisera une aide non remboursable sud-coréenne de 30 millions de dollars jusqu'en 2033. Bae Kyung Hoon a exprimé l’espoir que le VKIST devienne le noyau d’un élargissement de la coopération technologique sur l’ensemble du territoire vietnamien.- VNA

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