Le Vietnam et la République de Corée renforcent leur coopération en sciences et technologies

Hanoï (VNA) - Le 22 avril, à Hanoï, le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a reçu le vice-Premier ministre et ministre des Sciences et des TIC de la République de Corée, Bae Kyung Hoon, à l’occasion de la visite d’État au Vietnam du président sud-coréen Lee Jae Myung.



Lors de la rencontre, Ho Quoc Dung a souligné que cette visite revêt une importance particulière, contribuant à renforcer le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la République de Corée dans tous les domaines, la coopération scientifique et technologique s’affirmant comme un nouveau pilier prometteur.



Il a exprimé l’espoir que cette visite insufflera une nouvelle dynamique aux relations bilatérales, permettant un développement plus approfondi, efficace et substantiel dans les années à venir.



Dans le contexte de la mise en œuvre des objectifs stratégiques de développement du Vietnam, le vice-Premier ministre a réaffirmé l’importance accordée à la consolidation de la coopération avec la République de Corée, fondée sur la confiance, l’accompagnement mutuel et le développement partagé.



Il a appelé la partie sud-coréenne à continuer de soutenir activement le développement des relations bilatérales, à maintenir les échanges de délégations à tous les niveaux et à promouvoir une coopération équilibrée, durable et mutuellement bénéfique.



Le dirigeant vietnamien a également encouragé les entreprises sud-coréennes à accroître leurs investissements au Vietnam, notamment dans les infrastructures, l’électronique de haute technologie, les semi-conducteurs, le big data, les biotechnologies et les villes intelligentes.



De son côté, Bae Kyung Hoon a rappelé que les deux pays avaient récemment tenu une réunion du Comité mixte sur la science et la technologie, posant les bases d’un plan global de coopération dans ce domaine.



Il a souligné que de grandes entreprises sud-coréennes apprécient fortement le potentiel de développement et la qualité des ressources humaines du Vietnam.



La partie sud-coréenne a notamment salué l’Institut Vietnam–République de Corée des sciences et technologies (VKIST) comme un modèle emblématique de coopération bilatérale. Elle s’est engagée à renforcer son soutien et à coordonner efficacement la mise en œuvre des projets liés au VKIST.



Bae Kyung Hoon a également mis en avant le fort potentiel de la jeunesse vietnamienne et exprimé son souhait de renforcer la coopération dans des secteurs clés tels que l’intelligence artificielle et les semi-conducteurs. - VNA