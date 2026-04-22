Politique

Le vice-PM Ho Quoc Dung reçoit un haut responsable de l’AIEA à Hanoï

Le directeur général adjoint de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Mikhail Chudakov, a indiqué que l’AIEA avait remis le rapport INIR final au Vietnam, reflétant une évaluation globale des infrastructures nucléaires.

Panorama de la rencontre. Photo: VGP
Panorama de la rencontre. Photo: VGP

Hanoï (VNA) – Dans l’après-midi du 22 avril, à Hanoï, le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a reçu le directeur général adjoint de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Mikhail Chudakov, en visite de travail au Vietnam.

Lors de la rencontre, Ho Quoc Dung a salué la visite de Mikhail Chudakov, soulignant son importance alors que le Vietnam étudie et prépare les conditions nécessaires au développement de son programme d’électricité nucléaire.

Le vice-Premier ministre a remercié l’AIEA pour l’envoi d’une délégation de haut niveau et pour la remise au Vietnam du Rapport d’examen intégré de l’infrastructure nucléaire (INIR).

Il a réaffirmé que la politique constante du Parti, de l’État et du gouvernement vietnamiens est de développer l’énergie atomique à des fins pacifiques, en garantissant la sûreté, la sécurité, la non-prolifération des armes nucléaires et le respect des engagements internationaux.

Depuis son adhésion à l’AIEA, le Vietnam considère cette organisation comme un partenaire stratégique et fiable, avec une coopération de plus en plus efficace et concrète.

La remise officielle du rapport INIR est considérée comme une étape importante, fournissant des recommandations pratiques pour améliorer le cadre juridique et institutionnel ainsi que les capacités techniques du programme d’électricité nucléaire. Ho Quoc Dung a exprimé le souhait de continuer à bénéficier de l’appui de l’AIEA dans la mise en œuvre de ces recommandations.

De son côté, Mikhail Chudakov a indiqué que l’AIEA avait remis le rapport INIR final au Vietnam, reflétant une évaluation globale des infrastructures nucléaires.

Il a affirmé que l’AIEA est prête à soutenir le Vietnam à travers des programmes de formation, des outils techniques et une expertise spécialisée, tout en facilitant les connexions avec des partenaires et fournisseurs internationaux pour accompagner le développement du programme d’électricité nucléaire.

Le responsable de l’AIEA a réaffirmé l’engagement de l’organisation à accompagner le Vietnam dans le renforcement de ses infrastructures, en vue de la mise en œuvre d’un programme d’électricité nucléaire sûr, efficace et conforme aux normes internationales. -VNA

#Vietnam AIEA #Ho Quoc Dung #Mikhail Chudakov
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sécurité énergétique

Vietnam - Nouvelle ère

Transition verte

Voir plus

Banquet en l’honneur du président sud-coréen, Lee Jae Myung, à Hanoï. Photo: nhandan.vn

Le dirigeant To Lam donne un banquet en l’honneur du président sud-coréen à Hanoï

Le dirigeant To Lam a souligné que les relations entre le Vietnam et la République de Corée reposent sur des similitudes historiques et culturelles ainsi que sur une harmonie d’intérêts stratégiques en cette nouvelle époque. Depuis l’établissement des relations diplomatiques il y a plus de 30 ans, les liens bilatéraux ont connu un développement remarquable, atteignant un haut niveau de confiance politique et devenant un partenariat stratégique global fondé sur une coopération efficace.

Le secrétaire général du Parti et président du Vietnam, To Lam (droite), et le président sud-coréen, Lee Jae Myung, rencontrent la presse à Hanoï. Photo: VNA

Vietnam et République de Corée intensifient leur coopération globale

S’exprimant devant les médias, To Lam a souligné que la visite d’État du président sud-coréen revêt une importance particulière, intervenant dans un contexte où le partenariat stratégique global Vietnam–République de Corée connaît une phase de développement très favorable. Les deux parties ont tenu un entretien approfondi et efficace et ont convenu de grandes orientations visant à porter leur partenariat stratégique global à un niveau supérieur.

Le secrétaire général du PCV et président de la République, To Lam, et le président de la République de Corée, Lee Jae Myung, passent en revue la garde d’honneur de l’Armée populaire du Vietnam. Photo: VNA

Cérémonie d'accueil officielle du président sud-coréen à Hanoï

La cérémonie s’est déroulée avec solennité en présence de hauts responsables des deux pays. À l’arrivée du cortège présidentiel, le dirigeant vietnamien To Lam et son épouse ont chaleureusement accueilli leurs hôtes sud-coréens sur le tapis rouge, tandis que des enfants de la capitale agitaient les drapeaux nationaux des deux pays.

La vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang et le consul honoraire du Vietnam en Irlande, Patrick McKillen, à Hanoï. Photo : VNA

Consolidation des relations de coopération Vietnam-Irlande

Le Vietnam et l’Irlande entendent intensifier leur partenariat bilatéral à l’approche du 30e anniversaire de leurs relations diplomatiques, en mettant l’accent sur la coopération politique, économique, éducative et culturelle.

L'ambassadeur Pham Viet Hung (au centre) lors de la séance de discussion. Photo : VNA

82e session de la CESAP: le Vietnam réitère son engagement pour un développement axé sur l'humain

Intervenant lors d'une session intitulée «Ne laisser personne de côté : promouvoir une société pour tous les âges en Asie et dans le Pacifique» tenu le 21 avril, l'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande a souligné que la région traverse l'une des transitions démographiques les plus rapides de l'histoire, un vieillissement de la population qui redéfinit les marchés du travail et met à rude épreuve les systèmes de protection sociale et de santé.

L'ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Duong Hoai Nam, s'exprime à l'événement. Photo: VNA

La diplomatie, levier d’une nouvelle ère de développement du Vietnam

L'ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Duong Hoai Nam, affirme que le 14 Congrès national du Parti communiste du Vietnam ouvre une ère de percée axée sur le renouvellement du modèle de croissance, l'amélioration de la gouvernance nationale et la mobilisation de nouveaux moteurs de développement.