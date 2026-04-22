Le vice-PM Ho Quoc Dung reçoit un haut responsable de l’AIEA à Hanoï

Hanoï (VNA) – Dans l’après-midi du 22 avril, à Hanoï, le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a reçu le directeur général adjoint de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Mikhail Chudakov, en visite de travail au Vietnam.



Lors de la rencontre, Ho Quoc Dung a salué la visite de Mikhail Chudakov, soulignant son importance alors que le Vietnam étudie et prépare les conditions nécessaires au développement de son programme d’électricité nucléaire.



Le vice-Premier ministre a remercié l’AIEA pour l’envoi d’une délégation de haut niveau et pour la remise au Vietnam du Rapport d’examen intégré de l’infrastructure nucléaire (INIR).



Il a réaffirmé que la politique constante du Parti, de l’État et du gouvernement vietnamiens est de développer l’énergie atomique à des fins pacifiques, en garantissant la sûreté, la sécurité, la non-prolifération des armes nucléaires et le respect des engagements internationaux.



Depuis son adhésion à l’AIEA, le Vietnam considère cette organisation comme un partenaire stratégique et fiable, avec une coopération de plus en plus efficace et concrète.



La remise officielle du rapport INIR est considérée comme une étape importante, fournissant des recommandations pratiques pour améliorer le cadre juridique et institutionnel ainsi que les capacités techniques du programme d’électricité nucléaire. Ho Quoc Dung a exprimé le souhait de continuer à bénéficier de l’appui de l’AIEA dans la mise en œuvre de ces recommandations.



De son côté, Mikhail Chudakov a indiqué que l’AIEA avait remis le rapport INIR final au Vietnam, reflétant une évaluation globale des infrastructures nucléaires.



Il a affirmé que l’AIEA est prête à soutenir le Vietnam à travers des programmes de formation, des outils techniques et une expertise spécialisée, tout en facilitant les connexions avec des partenaires et fournisseurs internationaux pour accompagner le développement du programme d’électricité nucléaire.



Le responsable de l’AIEA a réaffirmé l’engagement de l’organisation à accompagner le Vietnam dans le renforcement de ses infrastructures, en vue de la mise en œuvre d’un programme d’électricité nucléaire sûr, efficace et conforme aux normes internationales. -VNA