Feu vert pour la mission d'élaboration du Plan de préservation et de valorisation de la baie d’Ha Long à l’horizon 2035

Hanoï (VNA) - La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a signé, le 21 avril 2026, la décision n° 704/QĐ-TTg approuvant la mission d'élaboration du Plan de préservation, de restauration et de réhabilitation du site paysager de la baie d'Ha Long, classé vestige national spécial dans la province de Quang Ninh.



Selon les orientations approuvées, le périmètre d’étude couvre les paysages, les sites et les espaces naturels liés à la formation et au développement de cette destination emblématique. Il englobe des zones terrestres et maritimes relevant de huit subdivisions administratives de la province de Quang Ninh, notamment les quartiers de Tuan Chau, Ha Tu, Bai Chay, Hong Gai, Ha Long, Ha An, Quang Hanh, et de la zone spéciale de Van Don.



Le périmètre d’étude comprend également la zone maritime limitrophe de la zone spéciale de Cat Hai, relevant de la ville de Hai Phong, entourant les espaces protégés du site paysager national spécial de la baie d’Ha Long. Concernant le site du patrimoine mondial englobant la baie d'Ha Long et l'archipel de Cat Ba, la démarche de planification se concentre sur la zone située dans les limites administratives de Quang Ninh. Sont ainsi concernés l'espace marin, les réserves naturelles, les forêts à usage spécifique, les forêts de bassins versants, les plans d'eau et les courants.



La superficie totale concernée est estimée à environ 676,36 km², correspondant à la zone centrale et à la zone tampon du bien inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ces périmètres figurent dans les dossiers soumis à UNESCO en 1994, 2000 et 2023.



Le plan vise à préserver durablement le paysage naturel, l’environnement, les valeurs géologiques et géomorphologiques, ainsi que la biodiversité et les écosystèmes de la baie. Il entend également protéger les espaces culturels et préserver l’identité maritime locale, tout en renforçant la gestion et la valorisation du site.



Il vise à finaliser les limites et le périmètre de protection de la baie d’Ha Long au sein du complexe patrimonial mondial baie d’Ha Long–archipel de Cat Ba, conformément à la législation en vigueur et aux besoins réels. Il s’inscrit dans les orientations des planifications déjà approuvées de la province de Quang Ninh pour la période 2021-2030, avec vision à l’horizon 2050, ainsi que du plan directeur de la ville d’Ha Long jusqu’en 2040.



Ce projet entend réaffirmer le rôle stratégique du site dans le développement socio-économique du Nord-Est, promouvoir un modèle conciliant préservation et développement durable, et renforcer l’attractivité touristique du site.



Il servira également de base juridique pour la gestion, la mise en œuvre des projets de conservation et la mobilisation des ressources en faveur de la préservation du patrimoine. Le plan couvre la période jusqu’en 2035, avec une vision à l’horizon 2050. -VNA