Pham Van Nghia saute sur l’or aux Jeux asiatiques de plage 2026

Hanoi (VNA) – L’équipe vietnamienne d’athlétisme a décroché sa deuxième médaille d’or aux Jeux asiatiques de plage 2026 à Sanya, en Chine, samedi 25 avril, grâce à la victoire de Pham Van Nghia au saut en longueur masculin.

Face à 12 athlètes de Taipei chinois, du Sri Lanka, d’Oman et de la Chine, pays hôte, il a remporté le titre grâce à un saut de 7,44 m, réalisé à son deuxième essai.

Ce résultat lui a permis de devancer le Chinois Tao Yege de seulement trois centimètres, tandis que le Sri-Lankais Miranda Jayathra Sampath a décroché le bronze avec 7,37 m.

Né en 2001 et originaire de An Giang, l’athlète a réalisé une performance régulière, réussissant cinq sauts sur six. Bien qu’inférieur à son record personnel de 7,77 m établi lors de l’Open de Thaïlande 2025, sa performance sur sable lui a permis de décrocher une première médaille continentale pour sa première participation à une compétition asiatique.

Plus tôt, le 24 avril, le Vietnam a ouvert son palmarès d’athlétisme grâce à Hà Thi Thuy Hang. Participant à la compétition en tant qu’espoir du Vietnam en athlétisme de plage dans l’épreuve du saut en longueur, elle a réalisé 5,94m et 6,16 mètres à ses deux derniers essais.

Cette performance a permis à l’athlète vietnamien de surpasser deux athlètes du Sri Lanka (Wikramasinha Arachchi - 5,87 m et Galabadage I - 5,83 m) pour remporter la médaille d’or.

Organisés par le Conseil olympique d’Asie, les 6es Jeux asiatiques de plage de Sanya se distinguent comme un ajout unique et dynamique au calendrier sportif international, mettant en valeur le talent et la passion des athlètes asiatiques dans le cadre naturel époustouflant de Sanya.

Cette édition qui se déroule du 22 au 30 avril propose une programmation passionnante de 15 disciplines palpitantes, dont l’athlétisme de plage, le basket-ball 3X3, le football de plage, le handball de plage, le kabaddi, le volley-ball de plage, la lutte de plage, les courses de bateaux-dragons, le jiu-jitsu, la natation en eau libre, la voile, l’escalade sportive, le teqball, le triathlon (aquathlon) et le water-polo. – VNA