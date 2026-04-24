Da Nang : le Festival du bois de rose parfumé attire un large public

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Da Nang, 24 avril (VNA) – Le « Festival du bois de rose parfumé de Huong Tra 2026 » a ouvert ses portes le 24 avril dans le quartier de Huong Tra, au centre de Da Nang, attirant un grand nombre d'habitants locaux et de visiteurs dans un espace culturel et écotouristique dynamique.

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Le vice-président du Comité populaire du quartier de Huong Tra, Bui Ngoc Huy, a souligné que l’événement devrait donner un nouvel élan au développement touristique local tout en promouvant une valorisation durable des ressources du territoire. Le festival contribue également à renforcer l’image de Da Nang comme destination accueillante et à positionner progressivement Huong Tra comme pôle attractif de tourisme communautaire.

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Un numéro artistique lors de la cérémonie d'ouverture du Festival. Photo : VNA

Reconnu comme destination touristique en mars 2025, l'écovillage de Huong Tra est réputé pour ses paysages pittoresques et son riche patrimoine culturel. L'un des points forts est un groupe de neuf vieux palissandres odorants, âgés de 100 à 150 ans, classés Arbres du Patrimoine Vietnamien.

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Ces arbres revêtent pour les habitants de la région. une forte valeur écologique, culturelle et historique. Le festival propose une grande diversité d’activités, dont des vols en montgolfière offrant des vues panoramiques sur l’écovillage, des défilés d’Ao dai, des spectacles musicaux, des ateliers de dessin et des programmes célébrant la beauté et la culture vietnamiennes.

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Des activités de plein air comme le jogging, le vélo sous les palissandres en fleurs et la cérémonie du « fil à souhaits » complètent le programme.

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Prévu jusqu’au 26 avril, l’événement devrait contribuer à dynamiser le tourisme local, attirer les investissements et consolider l’image de Huong Tra comme destination verte et culturellement riche. - VNA

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