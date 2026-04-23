Culture-Sports

Gia Lai : inauguration de la rue gastronomique Dien Hong pour dynamiser l’économie nocturne

Sous le thème "Rendez-vous des saveurs et de la culture", l'inauguration de la rue gastronomique de Dien Hong marque l'ouverture d'un nouvel espace de divertissement nocturne et de gastronomie, destiné à stimuler l'économie locale de services. 

La rue gastronomique de Dien Hong est inaugurée le 22 avril, au croisement des rues Nguyen Thien Thuat et Tran Phu, dans le quartier de Dien Hong, province de Gia Lai. Photo: VNA
La rue gastronomique de Dien Hong est inaugurée le 22 avril, au croisement des rues Nguyen Thien Thuat et Tran Phu, dans le quartier de Dien Hong, province de Gia Lai. Photo: VNA

Gia Lai (VNA) – L'inauguration officielle de la rue gastronomique de Dien Hong s'est déroulée le 22 avril, au croisement des rues Nguyen Thien Thuat et Tran Phu, dans le quartier de Dien Hong, province de Gia Lai.

Sous le thème "Rendez-vous des saveurs et de la culture", cet événement marque l'ouverture d'un nouvel espace de divertissement nocturne et de gastronomie, destiné à stimuler l'économie locale de services.​

Aménagée depuis le début de l'année 2025 sur le site d'une ancienne gare routière, la rue bénéficie d'infrastructures modernes comprenant des systèmes d'électricité et d'eau optimisés, des toitures mobiles et une zone de gestion dédiée. L'espace, conçu pour être fluide et accueillant, abrite 73 emplacements, dont 19 kiosques réservés aux souvenirs et aux produits locaux certifiés OCOP (Chaque commune, un produit), ainsi que 54 stands proposant une grande diversité culinaire.

Au-delà de sa fonction commerciale, le site est pensé comme un espace ouvert intégrant des spectacles de rue, des échanges culturels et des zones de détente pour les touristes.

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Les visiteurs peuvent découvrir pleinement les spécialités culinaires de Gia Lai. Photo: VNA

Selon Nguyen Tuan Quang, président du Comité populaire du quartier de Dien Hong, l'objectif est d'instaurer un modèle de développement de l'économie nocturne associé au tourisme expérientiel. La rue gastronomique entend ainsi proposer une destination propre et sûre, où les visiteurs pourront découvrir pleinement les spécialités culinaires de Gia Lai.​

Cette initiative permet de transformer les activités commerciales autrefois spontanées en un modèle organisé et professionnel, garantissant ainsi un environnement sain pour les consommateurs et une meilleure gestion de l'ordre urbain. L'impact social de ce projet est déjà palpable, avec la création de nombreux emplois et l'augmentation des revenus pour les ménages locaux.

Dès la soirée d'ouverture, l'affluence massive a témoigné de l'enthousiasme de la population. Les programmes artistiques, mêlant tradition et modernité, ainsi que les numéros de magie de rue, ont transformé le quartier en un espace urbain animé et dynamique. -VNA

#rue gastronomique de Dien Hong #Rendez-vous des saveurs et de la culture #Gia Lai
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