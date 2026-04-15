Expansion territoriale : un moteur essentiel de croissance et de diversification du tourisme

Hanoï (VNA) – La réorganisation et la fusion des unités administratives au Vietnam ont ouvert de nouvelles perspectives à de nombreuses villes et provinces, leur offrant un espace de développement plus vaste, des ressources accrues et des opportunités stratégiques renforcées. Parmi ces secteurs, le tourisme se distingue comme un domaine tirant pleinement parti de ses atouts en matière de ressources naturelles, de culture et de connectivité régionale.

Suite à la fusion de Ha Giang et de Tuyen Quang, la nouvelle province de Tuyen Quang s’est dotée d’une structure touristique à plusieurs niveaux, alliant harmonieusement le patrimoine historique exceptionnel, les paysages écologiques de Na Hang–Lam Binh et l’identité culturelle des régions montagneuses telles que le plateau rocheux de Dong Van et Hoang Su Phi. Cette intégration a permis la création d’un écosystème touristique riche, renforçant son attractivité et sa capacité à offrir des expériences uniques.



La province a axé son développement sur des produits touristiques clés, tels que le tourisme culturel et historique, le tourisme ethnique, l'écotourisme communautaire lié aux sites naturels et le tourisme spirituel. Cette restructuration en profondeur, dont la culture est la principale source d'inspiration, contribue à relier les destinations en une chaîne d'expériences continue, prolongeant ainsi les séjours et renforçant la valeur de la marque.



Parallèlement, la province de Gia Lai, suite à sa fusion avec Binh Dinh, bénéficie d'une zone touristique s'étendant des hauts plateaux à la mer, alliant forêts, plages et un riche patrimoine culturel. L'espace culturel du gong des Hauts Plateaux du Centre du Vietnam ainsi que des destinations maritimes comme Ky Co, Eo Gio et Hon Kho, le système patrimonial Cham, les arts martiaux traditionnels et l'art traditionnel du Bai Choi, forgent une identité riche et unique, gage de compétitivité.



Malgré ce fort potentiel, les provinces souffrent encore de limites en matière d’infrastructures et de ressources humaines. De nombreuses voies de transport reliant les principales destinations touristiques restent incomplètes ; la qualité du personnel touristique reste à désirer et le professionnalisme doit encore être renforcé. Il est donc urgent d’investir dans les infrastructures, d’améliorer la qualité des services et de renforcer la formation des ressources humaines.

Les experts soulignent que la connectivité régionale est une tendance incontournable pour le développement durable du tourisme, car elle permet de relier les produits touristiques, d’éviter les duplications et d’accroître la compétitivité. À cet égard, le rôle des grandes villes comme Hanoï, Ho Chi Minh-Ville et Da Nang est crucial pour connecter les marchés, développer les itinéraires touristiques et prolonger la durée des séjours des visiteurs.

De fait, la coopération entre Hanoï et Gia Lai présente un fort potentiel de complémentarité : Hanoï dispose d’une importante clientèle et d’infrastructures de services développées, tandis que Gia Lai est réputée pour son écotourisme et sa richesse culturelle locale. Le développement des liaisons aériennes, des partenariats commerciaux et la diversification des produits contribueront à l’expansion du tourisme interrégional, s’étendant à la région côtière du Centre-Sud du Vietnam et aux Hauts Plateaux du Centre.



En tant que secteur économique à part entière, le tourisme devient un pont entre la préservation du patrimoine et le développement économique, entre l'intégration locale et mondiale. Il devrait être un moteur essentiel de croissance, contribuant à la transformation de la structure économique vers une économie verte, numérique et durable. -VNA