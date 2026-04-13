VITM 2026 : connecter les entreprises et stimuler la demande touristique en haute saison





Hanoï, 13 avril (VNA) – La Foire internationale du tourisme du Vietnam 2026 (VITM 2026) a enregistré des résultats remarquables, confirmant son rôle de plateforme majeure de promotion, de connexion des entreprises et de relance de la demande touristique, notamment à l’approche de la haute saison.



Selon le Comité d’organisation, plus de 90.000 visiteurs ont participé directement à l’événement, tandis qu’environ 4.500 représentants d’entreprises touristiques vietnamiennes et internationales ont pris part aux activités professionnelles. Plus de 25.000 rendez-vous d’affaires ont été organisés et près de 15.000 circuits et produits touristiques promotionnels ont été proposés aux visiteurs.



Placée sous le thème « Transformation numérique et croissance verte – Élever le tourisme vietnamien », l’édition 2026 a mis en évidence une orientation stratégique du secteur vers un développement durable, axé sur la qualité et appuyé par les technologies modernes. Cette approche s’inscrit dans la dynamique de restructuration du tourisme vietnamien dans le nouveau contexte.



Le vice-président de l’Association du tourisme du Vietnam, Nguyên Hông Hai, a souligné que l’affluence enregistrée reflète les efforts concrets des entreprises pour intégrer la transformation numérique et la croissance verte dans leurs activités, créant ainsi de nouvelles valeurs et faisant de ces deux axes des moteurs essentiels du développement du secteur.



Organisée du 8 au 12 avril, la foire a également généré plus de 35 millions d’interactions sur la plateforme TikTok, contribuant à renforcer son impact médiatique et la promotion de la destination Vietnam.



Dans le cadre de l’événement, 18 activités, dont conférences, séminaires et programmes de promotion, ont été organisées, offrant un espace d’échanges approfondis entre les acteurs du secteur. Les recettes issues de la vente de produits touristiques ont dépassé 195 milliards de dôngs (environ 7,6 millions de dollars). Environ 95 % des entreprises participantes ont atteint leurs objectifs, dont 8,2 % les ont dépassés, tandis que plus de 92 % se sont déclarées satisfaites des résultats obtenus.



Le Comité d’organisation a également décerné 221 distinctions dans 19 catégories à des organisations, entreprises et individus exemplaires du secteur touristique en 2025, en reconnaissance de leurs contributions.



De nombreuses entreprises ont tiré profit de cette plateforme pour renforcer leur présence et élargir leurs partenariats. La société Esperantotur, spécialisée dans les services touristiques et aériens, a considéré sa participation comme une étape stratégique pour accroître sa visibilité et ses connexions. Son orientation future repose sur une approche centrée sur le client, l’application des technologies et l’élargissement de la coopération.



De son côté, BestPrice Travel a enregistré une forte affluence à son stand, avec une demande croissante pour des produits personnalisés et des circuits « sans shopping », représentant plus de 60 % des demandes. Le nombre de réservations sur place a doublé par rapport à l’édition précédente, tandis que le chiffre d’affaires a progressé de 20 %, illustrant une évolution notable des comportements des consommateurs vers des expériences de qualité plutôt que des offres à bas prix.



VITM 2026 a réuni des organismes de gestion, de promotion touristique et des entreprises provenant de 31 provinces et grandes villes du Vietnam ainsi que de 20 pays et territoires. Plus de 600 entreprises ont participé à l’exposition, avec le concours de plus de 100 organes de presse et de nombreux créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, contribuant à diffuser largement l’image du tourisme vietnamien.



Grâce à une organisation professionnelle et à des résultats concrets, la foire a non seulement stimulé la demande touristique pour les vacances du 30 avril – 1er mai et la saison estivale, mais aussi contribué à maintenir la dynamique de croissance du secteur, en vue d’atteindre les objectifs fixés pour 2026. - VNA

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