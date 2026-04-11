Tourisme

Le parc national de Phong Nha-Ke Bàng présélectionné pour les World Travel Awards

Le parc national de Phong Nha-Ke Bàng a été officiellement admis en compétition dans deux catégories : « Asia’s Leading National Park » (Meilleur parc national d’Asie) et « Vietnam’s Leading Nature Destination » (Meilleure destination nature du Vietnam).

Le parc national de Phong Nha-Ke Bàng captive les amateurs d’aventure avec ses majestueux réseaux de grottes nichés au cœur de forêts vierges et de paysages naturels préservés, ainsi qu'avec son riche écosystème. Photo: VNA
Le parc national de Phong Nha-Ke Bàng captive les amateurs d’aventure avec ses majestueux réseaux de grottes nichés au cœur de forêts vierges et de paysages naturels préservés, ainsi qu'avec son riche écosystème. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le parc national de Phong Nha-Ke Bàng, situé dans la province de Quang Tri (Centre) a été présélectionné pour les World Travel Awards (WTA) 2026 dans deux catégories : Meilleur parc national d'Asie et Meilleure destination nature du Vietnam, a annoncé vendredi 10 avril son comité de gestion.

Son entrée en lice pour ces Oscars du tourisme vise à promouvoir le tourisme, à renforcer la position et l'image de marque du secteur touristique de Quang Tri et à affirmer la valeur du site du patrimoine mondial naturel sur la carte touristique internationale.

Le comité d'organisation des WTA a retenu le parc national de Phong Nha-Ke Bang pour les votes dans les deux catégories suivantes : Meilleur parc national d'Asie et Meilleure destination nature du Vietnam.

Le vote se déroule en ligne se déroule via le site web officiel à l'adresse http://www.worldtravelawards.com/vote, et les votes sont ouverts du début avril au 31 août 2026.

Afin d’obtenir un nombre de votes suffisant et de maximiser les chances de victoire dans ces deux catégories, le comité de gestion du parc a demandé au Comité populaire de Quang Tri d’ordonner aux départements locaux, aux agences, aux organisations de masse, aux administrations communales et de quartier, aux médias et aux entreprises touristiques de soutenir les efforts de communication et de participer au vote.

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À côté de la valeur géologique, topographique et géomorphologique, la nature a donné à Phong Nha-Ke Bàng des paysages aussi mystérieux que majestueux. Photo: phongnhakebang.vn

Pham Hông Thai, directeur du parc national de Phong Nha-Ke Bàng, a déclaré que le parc ambitionne de conserver ses titres touristiques aux niveaux national et asiatique, tout en visant une reconnaissance internationale.

Il a ajouté que ces récompenses offrent également l'opportunité de promouvoir l'image du site du patrimoine naturel mondial de Phong Nha-Ke Bang et d'attirer des visiteurs internationaux en provenance de marchés potentiels.

Le parc national de Phong Nha-Ke Bàng qui atteint désormais la surface de 126.236 ha et devient contigu avec la réserve naturelle de Hin Namno au Laos, offre des phénomènes spectaculaires, dont un paysage de plateaux karstiques, de nombreuses grottes et rivières souterraines. Il abrite un haut niveau de biodiversité et de nombreuses espèces endémiques.

Dans ce site du patrimoine mondial, surnommé «royaume des grottes», chaque strate de forêt, chaque grotte, chaque formation de stalactites préserve et raconte la longue histoire de la vie sur Terre avec la découverte constante de nouvelles espèces de faune et de flore.

Organisés annuellement, les prestigieux World Travel Awards récompensent des destinations exceptionnelles et des prestataires de services de voyage de qualité. Né en 1993, WTA fait maintenant partie des critères de qualité de l’industrie du tourisme et est reconnu dans le monde entier.

En 2025, le parc national de Phong Nha-Ke Bàng a remporté un double titre : celui de Meilleure destination nature du Vietnam et celui de Meilleur parc national d'Asie. – VNA

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#parc national de Phong Nha-Ke Bàng #World Travel Awards
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