Promotion du tourisme vietnamien au Canada renforcée sur un marché à fort potentiel

Ottawa (VNA) - Le Vietnam a intensifié ses efforts de promotion touristique au Canada à l’occasion de la 29e édition du Salon du tourisme et des vacances, tenue le week-end, avec la participation de l’ambassade du Vietnam, de représentations diplomatiques, d’entreprises de voyage, de compagnies aériennes et de nombreux organismes de promotion touristique nationaux et internationaux.

Selon les organisateurs, l’événement a réuni plus de 190 stands d’exposition, dont plus de 60 destinations internationales, ainsi que plus de 40 pavillons représentant diverses localités canadiennes, notamment Terre-Neuve, le Québec, l’Ontario et les Territoires du Nord-Ouest. Ce rendez-vous annuel d’envergure constitue une plateforme privilégiée permettant aux destinations, agences de voyage, stations balnéaires, compagnies de croisière et prestataires de services d’entrer directement en contact avec le public.

Présente avec un stand remarqué, l’ambassade du Vietnam au Canada a mis en avant l’image du pays comme une destination incontournable, en coopération avec des entreprises touristiques nationales et des partenaires internationaux. Grâce à une présentation soignée, des supports d’information variés et une approche interactive, le pavillon vietnamien a suscité un vif intérêt auprès des visiteurs.

Selon Vu Quang Hiêp, premier secrétaire en charge de la diplomatie économique et culturelle, la participation à cet événement vise à présenter au public international les nouveaux produits touristiques du Vietnam, tout en contribuant à promouvoir l’image du pays et à affirmer la place croissante de son industrie touristique sur la scène mondiale.

En amont de l’exposition, l’ambassade, en coordination avec les acteurs nationaux et la communauté vietnamienne au Canada, a soigneusement préparé les contenus promotionnels, incluant supports visuels, objets d’exposition et documents d’information. De nombreux membres de la diaspora ont également participé activement à l’animation du stand, partageant leur connaissance du marché local et fournissant des informations concrètes aux visiteurs, contribuant ainsi à renforcer l’attractivité du Vietnam.

Pour Phan Quynh Trang, directrice du Conseil culturel et éducatif Canada–Vietnam, la communauté vietnamienne à l’étranger joue un rôle essentiel dans la promotion du tourisme national. Véritables « ambassadeurs naturels », ses membres valorisent, à travers leurs expériences et récits, la richesse culturelle, culinaire et humaine du Vietnam auprès du public international.

Cette synergie entre l’ambassade, les acteurs économiques et la diaspora illustre le rôle croissant des Vietnamiens d’outre-mer comme passerelle dans la promotion de l’image nationale, des produits et des services vietnamiens. Elle s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’une directive gouvernementale visant à mobiliser les communautés vietnamiennes à l’étranger pour soutenir la diffusion et la consommation des produits nationaux sur la période 2026–2030.

Les organisateurs du salon ont salué la participation régulière du Vietnam au fil des années. Robert Player, responsable de l’événement, a souligné que le Vietnam figure parmi les destinations internationales suscitant un intérêt croissant de la part des touristes canadiens, attirés notamment par la diversité de ses paysages, la richesse de sa culture et la possibilité d’un voyage continu du Nord au Sud.

Dans un contexte international marqué par des évolutions contrastées et une tendance accrue des Canadiens à privilégier le tourisme domestique, la présence active du Vietnam contribue à maintenir la visibilité d’une destination internationale dynamique.

L’événement a offert ainsi une opportunité de renforcer les liens avec le marché canadien tout en consolidant le rôle des représentations diplomatiques et de la diaspora dans la promotion du pays.- VNA