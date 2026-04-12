Cao Bang préserve ses métiers traditionnels pour promouvoir un tourisme durable

Cao Bang (VNA) – Dans un contexte d’industrialisation et de modernisation rapides, de nombreuses valeurs culturelles traditionnelles sont menacées de disparition. Toutefois, dans la province de Cao Bang, les communautés ethniques continuent de préserver leurs métiers artisanaux tout en valorisant ces richesses culturelles pour développer le tourisme et créer des moyens de subsistance durables.

Outre ses paysages naturels spectaculaires, Cao Bang attire de plus en plus de visiteurs grâce aux expériences culturelles offertes dans ses villages artisanaux. Les touristes peuvent non seulement découvrir les produits locaux, mais aussi participer aux différentes étapes de fabrication et s’immerger dans la vie culturelle des habitants. Des villages tels que Phja Thắp (fabrication d’encens), Dia Trên (papier traditionnel), Phuc Sen (teinture à l’indigo) et Luong Noi (tissage de brocart) constituent désormais des destinations prisées.

Le tissage de brocart des Tày figure parmi les savoir-faire emblématiques. Les motifs, inspirés de la nature, sont entièrement réalisés à la main, témoignant de la patience et de l’habileté des artisans. Ces produits, au-delà de leur usage quotidien, sont aujourd’hui adaptés aux goûts du marché et deviennent des souvenirs touristiques recherchés, présents même lors d’événements internationaux.

D’autres métiers, tels que la technique de dessin à la cire d’abeille sur tissu indigo des Dao Tien ou la fabrication de papier et d’encens des Nùng An, continuent également d’être préservés. Ces produits incarnent non seulement une valeur utilitaire, mais aussi une richesse culturelle et spirituelle profondément ancrée dans les communautés.

Ces dernières années, avec l’essor du tourisme, ces valeurs culturelles ont été davantage mises en valeur. Lors des foires et expositions, les stands de Cao Bằng attirent un large public grâce à des démonstrations de métiers traditionnels, des performances artistiques comme le chant Then ou la cithare Tính, ainsi qu’à la présentation de spécialités culinaires locales.

Dans les sites touristiques emblématiques tels que les chutes de Ban Gioc, Pac Bo ou la montagne de l’Œil de Dieu, les visiteurs peuvent participer à diverses activités culturelles organisées par les habitants. Le village de pierre de Khuổi Ky, avec son modèle de tourisme communautaire, offre une immersion authentique dans les traditions locales.

Les communautés ethniques jouent un rôle central dans la préservation et la valorisation de ce patrimoine. De nombreux clubs de chant Then, groupes de tissage ou associations culinaires ont été créés, impliquant activement la population. Par ailleurs, plusieurs familles ont entrepris de transformer ces savoir-faire en activités économiques.

La province compte actuellement 174 produits OCOP, dont plus de la moitié sont fabriqués ou développés par les habitants eux-mêmes. De nombreux produits ont été améliorés en termes de qualité et de design, élargissant ainsi leur marché.

Les autorités locales considèrent l’association entre préservation culturelle et développement touristique comme une orientation stratégique pour assurer des moyens de subsistance durables. Dans plusieurs localités, les artisans innovent afin d’adapter leurs produits aux attentes des visiteurs tout en conservant leur identité.

Grâce à leur savoir-faire, leur créativité et leur attachement à leur identité culturelle, les habitants de Cao Bang ne se contentent pas de préserver leur patrimoine, mais contribuent également à sa diffusion. Ce processus constitue une base solide pour un développement touristique durable, où la culture devient un véritable moteur du développement socio-économique. - VNA