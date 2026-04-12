Tourisme

Cao Bang préserve ses métiers traditionnels pour promouvoir un tourisme durable

En préservant ses savoir-faire artisanaux et en les intégrant à l’offre touristique, la province de Cao Bang transforme son patrimoine culturel en levier de développement économique durable.

Trân Thị Xuân Quynh présente des talismans de prière pour la paix de l’ethnie Dao rouge à Cao Bang. Photo : VNA
Trân Thị Xuân Quynh présente des talismans de prière pour la paix de l’ethnie Dao rouge à Cao Bang. Photo : VNA

Cao Bang (VNA) – Dans un contexte d’industrialisation et de modernisation rapides, de nombreuses valeurs culturelles traditionnelles sont menacées de disparition. Toutefois, dans la province de Cao Bang, les communautés ethniques continuent de préserver leurs métiers artisanaux tout en valorisant ces richesses culturelles pour développer le tourisme et créer des moyens de subsistance durables.

Outre ses paysages naturels spectaculaires, Cao Bang attire de plus en plus de visiteurs grâce aux expériences culturelles offertes dans ses villages artisanaux. Les touristes peuvent non seulement découvrir les produits locaux, mais aussi participer aux différentes étapes de fabrication et s’immerger dans la vie culturelle des habitants. Des villages tels que Phja Thắp (fabrication d’encens), Dia Trên (papier traditionnel), Phuc Sen (teinture à l’indigo) et Luong Noi (tissage de brocart) constituent désormais des destinations prisées.

Le tissage de brocart des Tày figure parmi les savoir-faire emblématiques. Les motifs, inspirés de la nature, sont entièrement réalisés à la main, témoignant de la patience et de l’habileté des artisans. Ces produits, au-delà de leur usage quotidien, sont aujourd’hui adaptés aux goûts du marché et deviennent des souvenirs touristiques recherchés, présents même lors d’événements internationaux.

D’autres métiers, tels que la technique de dessin à la cire d’abeille sur tissu indigo des Dao Tien ou la fabrication de papier et d’encens des Nùng An, continuent également d’être préservés. Ces produits incarnent non seulement une valeur utilitaire, mais aussi une richesse culturelle et spirituelle profondément ancrée dans les communautés.

Ces dernières années, avec l’essor du tourisme, ces valeurs culturelles ont été davantage mises en valeur. Lors des foires et expositions, les stands de Cao Bằng attirent un large public grâce à des démonstrations de métiers traditionnels, des performances artistiques comme le chant Then ou la cithare Tính, ainsi qu’à la présentation de spécialités culinaires locales.

Dans les sites touristiques emblématiques tels que les chutes de Ban Gioc, Pac Bo ou la montagne de l’Œil de Dieu, les visiteurs peuvent participer à diverses activités culturelles organisées par les habitants. Le village de pierre de Khuổi Ky, avec son modèle de tourisme communautaire, offre une immersion authentique dans les traditions locales.

Les communautés ethniques jouent un rôle central dans la préservation et la valorisation de ce patrimoine. De nombreux clubs de chant Then, groupes de tissage ou associations culinaires ont été créés, impliquant activement la population. Par ailleurs, plusieurs familles ont entrepris de transformer ces savoir-faire en activités économiques.

La province compte actuellement 174 produits OCOP, dont plus de la moitié sont fabriqués ou développés par les habitants eux-mêmes. De nombreux produits ont été améliorés en termes de qualité et de design, élargissant ainsi leur marché.

Les autorités locales considèrent l’association entre préservation culturelle et développement touristique comme une orientation stratégique pour assurer des moyens de subsistance durables. Dans plusieurs localités, les artisans innovent afin d’adapter leurs produits aux attentes des visiteurs tout en conservant leur identité.

Grâce à leur savoir-faire, leur créativité et leur attachement à leur identité culturelle, les habitants de Cao Bang ne se contentent pas de préserver leur patrimoine, mais contribuent également à sa diffusion. Ce processus constitue une base solide pour un développement touristique durable, où la culture devient un véritable moteur du développement socio-économique. - VNA

#Cao Bang #préserve #métiers traditionnels
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Visiteur dans les tunnels de Ky Anh. Photo: VNA

Souvenirs du printemps révolutionnaire dans les tunnels de Ky Anh

Témoignage emblématique de la résistance vietnamienne durant la guerre, les tunnels de Ky Anh incarnent l’ingéniosité et la détermination des combattants et habitants locaux, devenant aujourd’hui un site historique majeur attirant de plus en plus de visiteurs.

a valorisation des fêtes culturelles contribue non seulement à préserver l’identité de l’ancienne capitale, mais constitue également un moteur dynamique pour l’industrie touristique de Ninh Binh. Photo: VNA

Les fêtes culturelles, moteur touristique de Ninh Binh

La province de Ninh Binh s’impose comme l’un des principaux pôles touristiques du Vietnam en misant sur la valorisation de ses fêtes culturelles, un atout clé pour préserver son identité historique tout en dynamisant durablement son économie touristique.

Ouverture de la Foire internationale du tourisme du Vietnam (VITM 2026). Photo: VNA

VITM 2026 : transformation numérique et croissance verte pour hisser le tourisme vietnamien

La 15ᵉ édition de la Foire internationale du tourisme du Vietnam (VITM 2026) s’est ouverte le 10 avril à Hanoï, sous le thème « Transformation numérique et croissance verte – Élever le tourisme vietnamien ». L’événement vise à renforcer les échanges entre acteurs nationaux et internationaux, à stimuler l’innovation touristique et à promouvoir un développement durable du secteur, avec plus de 80.000 visiteurs et près de 400 stands attendus jusqu’au 13 avril.

Mui Ne est mise à l’honneur pour ses paysages "surréalistes", son rythme de vie paisible et son statut de véritable paradis des sports nautiques. Photo : VNA

Booking : Mui Ne parmi les destinations les plus remarquables de 2026

Selon la 10e édition du rapport Travel Predictions publiée par la plateforme de voyage Booking.com, Mui Ne figure parmi les 10 destinations phares au monde grâce à son offre touristique hautement personnalisée, allant des complexes hôteliers aux séjours plus aventureux.

Des touristes étrangers visitent un site touristique à Phu Tho. Photo: VNA

Tourisme : Phu Tho intensifie sa promotion à l’international

La province de Phu Tho considère le tourisme comme un secteur économique clé et ambitionne désormais de devenir un pôle majeur du tourisme culturel et festif. Elle s’affirme ainsi comme une destination de référence pour le tourisme spirituel, écologique et balnéaire dans le Nord.

Le site touristique de Tây Thiên, un complexe culturel niché au cœur de la forêt primaire de Tam Dao. Photo: dantri.com.vn

Voyage à Tây Thiên, entre détente et spiritualité

Situé sur le versant ouest de la chaîne de Tam Dao, à environ 70 kilomètres au nord-ouest du centre-ville de Hanoï, Tây Thiên est depuis longtemps l’un des grands centres spirituels de la région des rois Hùng. Le site est étroitement lié au culte de la Mère nationale, à qui l’on attribue un rôle important dans la fondation du pays.

La superbe plage de sable blanc de l'île de Cu Lao Cham (ville de Da Nang) attire les touristes. Photo : VNA

Sécurité et stabilité, atouts majeurs du tourisme vietnamien

Alors que le tourisme mondial subit les répercussions des conflits géopolitiques, des perturbations du transport et de la hausse des coûts de déplacement, la croissance du secteur vietnamien prouve son attractivité, sa résilience et sa position internationale renforcée.

Un numéro artistique lors de la cérémonie du Carnaval Ha Long 2025. Photo : VNA

Quang Ninh prépare un été spectaculaire avec le Carnaval Ha Long

Placé sous le thème "Carnaval Ha Long 2026 - La merveille illumine une nouvelle ère", cet événement d’envergure se déroulera du 25 avril au 3 mai.   L’espace festif de cette année ne se limitera pas à la cité balnéaire de Ha Long, mais s'étendra à d'autres localités telles que Hon Gai, Bai Chay ainsi qu’au site spirituel de Yen Tu.

À Ninh Binh, une immense œuvre d’art pousse… dans les rizières

À Ninh Binh, une immense œuvre d’art pousse… dans les rizières

Depuis plusieurs années, au rythme des semis de printemps, les rizières de Tam Coc – Bich Dong deviennent le théâtre d’une création collective unique. Artistes et habitants y donnent vie à d’immenses fresques de riz, patiemment dessinées le long de la paisible rivière Ngo Dong.

Pù Luông, à Thanh Hoa, est une destination prisée pour le tourisme d’aventure et les circuits de trekking. Photo: VNA

Le Vietnam se transforme en paradis d’éco-tourisme d’Asie du Sud-Est

Ces dernières années, le Vietnam a opéré une transformation notable de sa stratégie de développement touristique, en privilégiant fortement le tourisme de nature et l’écotourisme. Cette évolution ne se contente pas de suivre les tendances mondiales ; elle constitue une étape nécessaire à la préservation des précieuses ressources naturelles, tout en séduisant une clientèle croissante de voyageurs soucieux de l’environnement.

La plage de Cô Tô, province de Quang Ninh (Nord). Photo: VietnamPlus

Le tourisme vietnamien vise 45 à 50 millions de visiteurs internationaux d’ici 2030

Les ambitions du Vietnam en matière d'accueil de touristes internationaux exigent un cap clair sur le plan environnemental. Pour ce faire, le gouvernement a fixé un objectif ambitieux : d'ici 2030, 100 % des zones et sites touristiques, des établissements d'hébergement et des services touristiques devront avoir abandonné les produits en plastique à usage unique. 