Le Vietnam mise sur les modèles dégriffés et hors taxes pour stimuler le tourisme

Hanoi (VNA) – Le ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT) a organisé un atelier de consultation sur un projet de plan de développement des marques dégriffées et hors taxes au Vietnam d’ici 2030, avec une vision jusqu’en 2045. En effet, le marché de détail vietnamien, en pleine expansion, manque encore de formats modernes et performants.



Organisé par l’Agence de surveillance et de développement du marché intérieur du MoIT, cet événement a réuni des représentants de nombreuses régions du pays et de grandes enseignes telles que Central Retail, WinCommerce, MM Mega Market, BRG, Vincom Retail, Vietjet Air Cargo et IPPG.



Selon le ministère du Commerce et de l’Industrie (MoIT), le secteur du commerce de détail vietnamien a maintenu un taux de croissance annuel de 8 à 10 % entre 2015 et 2025, mais souffre encore d’un manque de modèles modernes et structurants. Le commerce de détail de marques – pourtant largement utilisé à l’échelle mondiale comme canal de distribution stratégique – reste sous-développé, avec des opérations fragmentées et de petite envergure. Parallèlement, l’évolution de la demande des consommateurs s’accentue. D’ici 2030, le Vietnam devrait compter plus de 50 millions de consommateurs appartenant à la classe moyenne, sensibles aux marques et aux prix – une clientèle idéale pour les magasins de marques, où les marques proposent des articles en surplus, hors saison ou présentant de légers défauts, avec des réductions de 30 à 70 %.



Trân Huu Linh, directrice de l’agence, a souligné que le développement des modèles de magasins de marques et de boutiques hors taxes ne se limite pas à l’élargissement des canaux de distribution, mais implique également une transition vers un écosystème de vente au détail moderne, avec des retombées positives sur la logistique, le tourisme et les services.



Les dépenses touristiques représentent un autre secteur encore largement inexploité. Les visiteurs internationaux au Vietnam dépensent actuellement entre 1.050 et 1.150 dollars par voyage, un montant nettement inférieur à celui de la Thaïlande et de Singapour, ce qui indique un potentiel important d’augmentation de la valeur ajoutée grâce au shopping – un pilier essentiel des stratégies touristiques modernes, a-t-il souligné.



À l’échelle mondiale, le commerce de détail de marques à prix réduits a démontré son ampleur et son impact. Les États-Unis génèrent environ 65 milliards de dollars par an grâce à des centaines de centres de marques à prix réduits, tandis que l’Europe a enregistré 21,4 milliards d’euros de recettes dans ce secteur en 2023, dépassant ainsi les niveaux d’avant la pandémie. En Asie, des pays comme le Japon, la Chine et la Thaïlande ont intégré avec succès des « villages » de marques à prix réduits à leur offre touristique, combinant shopping, divertissement, restauration et expériences culturelles.



Dans le cadre de ce projet, le Vietnam ambitionne de créer au moins cinq centres de marques liés au tourisme d’ici 2030 dans des pôles majeurs tels que Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang, Quang Ninh et An Giang. D’ici 2045, le pays prévoit de développer des « villages » de marques haut de gamme à travers tout le territoire.



Deux principaux formats de boutiques sont proposés. Le premier consiste en de vastes villages de marques haut de gamme conçus comme des complexes intégrés alliant shopping, divertissement et expériences culturelles, ciblant une clientèle moyenne à élevée et servant de destinations touristiques. Le second comprend des centres de marques urbains ou périurbains plus petits, d’une taille plus flexible, axés sur des marques de milieu et de grande distribution adaptées aux infrastructures locales.



Concernant le commerce hors taxes, l’objectif est de couvrir tous les aéroports internationaux et les principaux points de passage frontaliers, tout en s’étendant aux centres-villes des principales villes touristiques. Ce modèle permettrait notamment de proposer des services à la fois aux clients nationaux et aux acheteurs éligibles au commerce hors taxes, élargissant ainsi l’offre de consommation.



Le projet vise également à augmenter la part des produits vietnamiens dans les points de vente et les boutiques hors taxes à 30-40 %, tout en développant des gammes de produits « cadeaux nationaux » standardisées à l’échelle internationale afin de promouvoir les marques locales et de stimuler les exportations sur place.



Malgré un fort potentiel, les participants ont souligné que les lacunes politiques et réglementaires constituaient le principal frein à l’investissement. Les délégués ont insisté sur la nécessité de cadres juridiques plus clairs et d’incitations plus compétitives pour attirer les marques internationales. Parmi les propositions figuraient des mécanismes d’attribution de terrains aux investisseurs stratégiques assortis d’incitations similaires à celles des zones industrielles, des politiques de réduction adaptées aux spécificités des magasins d’usine et le remboursement électronique de la TVA sur place afin d’améliorer l’expérience touristique. Concernant les boutiques hors taxes, les entreprises ont plaidé pour une expansion au-delà des aéroports, vers les zones franches, ainsi que pour l’intégration du commerce électronique et des systèmes de paiement internationaux.



Hô Chi Minh-Ville s’est positionnée comme pionnière, proposant des villages de marques à grande échelle et un projet pilote de shopping hors taxes en centre-ville selon le modèle « acheter localement, retirer à l’aéroport ». La ville prépare les conditions foncières, d’infrastructure et d’investissement nécessaires au déploiement des projets une fois le dispositif approuvé.



Les experts ont souligné qu’au-delà des incitations fiscales et foncières, un cadre juridique transparent, stable et réalisable sera essentiel pour attirer les investissements et garantir un développement durable.



Si elles étaient mises en œuvre efficacement, les méthodes proposées pour les points de vente et les boutiques hors taxes pourraient générer des recettes directes estimées à 579 billions de dôngs (près de 22 milliards de dollars), soit environ 10 % de la croissance du marché de détail vietnamien. – VNA

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