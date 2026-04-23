Culture-Sports

De grands musiciens se produiront au concert «Florilèges français» à Hanoi

Les musiciens de l’Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles interpréteront un programme de 90 minutes mêlant solistes, duos et œuvres orchestrales. Le concert accueillera également le ténor Julien Behr (Don José dans Carmen) et les artistes Fanny Valentin (soprano), Camille Taos Arbouz (mezzo) et Alexandre Adra (basse).

L’Orchestre se produira sous la direction de Victor Jacob dans le concert "Florilèges français" à l’Opéra Hô Guom, à Hanoi
L’Orchestre se produira sous la direction de Victor Jacob dans le concert "Florilèges français" à l’Opéra Hô Guom, à Hanoi

Hanoi (VNA) – Le concert «Florilèges français», sponsorisé exclusivement par Techcombank et Masterise Group, réunira un orchestre international et des artistes de renom pour une expérience musicale de classe mondiale à Hanoi les 25 et 26 avril.

Les représentations auront lieu à l’Opéra Hô Guom et mettront en vedette des chefs-d’œuvre intemporels tels que « Duo des fleurs », « Salut ! demeure chaste et pure » et l’emblématique « Barcarolle », tous recréés avec une émotion et un art saisissants.

Le concert sera dirigé par Victor Jacob, nominé aux prestigieuses Victoires de la Musique Classique, qui a collaboré avec des opéras de Montpellier, Rouen, Versailles, Hong Kong et Hanoï. Le chef d’orchestre devrait transporter les spectateurs au cœur du riche patrimoine musical de l’opéra parisien du XIXe siècle.

Plus de 55 musiciens de l’Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles interpréteront un programme de 90 minutes mêlant solistes, duos et œuvres orchestrales. Le concert accueillera également le ténor Julien Behr (Don José dans Carmen) et les artistes Fanny Valentin (soprano), Camille Taos Arbouz (mezzo) et Alexandre Adra (basse).

L’Orchestre de l’Opéra Royal est né en 2019 pour Les Fantômes de Versailles de John Corigliano.Constitué de musiciens travaillant régulièrement avec les plus grands chefs, l’Orchestre défend un large répertoire allant du baroque au romantique, en passant par le classique. En raison, de l’histoire du lieu dont il porte le nom, le coeur de répertoire est constitué de la musique des XVIIe et XVIIIe siècles.

Il fait rayonner sa virtuosité sur les plus belles scènes de France, comme à l’international, de Paris et New York à Tokyo et Hong Kong, captivant un public composé de connaisseurs culturels, de chefs d’État et de délégations diplomatiques de haut niveau.

L’orchestre est arrivé à Hanoi le 21 avril afin de préparer ce concert de deux soirées, avec l’ambition d’offrir une expérience artistique élégante, romantique et riche en émotions, ramenant ainsi la musique classique de niveau international dans la capitale.

Au-delà de la musique, « Florilèges français » émerveillera également le public grâce à la présence de Mellow Six, groupe réputé pour ses créations mêlant lumière, son et saveurs dans un voyage sensoriel soigneusement orchestré.

Thai Minh Diêm Tu, directrice marketing de Techcombank, a déclaré que cet événement témoigne de la volonté de la banque de proposer des expériences culturelles internationales au Vietnam. – VNA

source
#concert «Florilèges français» #Opéra Hô Guom #Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles #chef d’orchestre Victor Jacob
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Des étudiants de l'Université Hung Vuong à la découverte des œuvres d'art célèbres présentées à l'exposition. Photo : VNA

Flux de la culture, un pont entre les cultures vietnamienne et sud-coréenne

À travers des œuvres artistiques, le public découvre les cultures et les peuples des deux nations, contribuant ainsi à la paix, à la coopération et au développement. L’exposition permet également aux jeunes générations de mieux comprendre le dynamisme du Vietnam et la richesse culturelle de la République de Corée.

La ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lâm Thi Phuong Thanh, fournit des éclaircissements sur certains points soulevés par les députés. Photo : VNA

Le Vietnam va dépenser au moins 2% du budget de l’État pour le développement culturel

La résolution stipule que le financement du développement culturel comprendra au moins 2% des dépenses budgétaires annuelles totales de l’État, en plus des ressources sociales mobilisées. Le ministère travaille en coordination avec le ministère des Finances du Vietnam et les organismes compétents afin de définir la structure de cette allocation et d’en garantir une utilisation efficace.

Lors de la séance de travail. Photo : VNA

Khanh Hoa appelée à devenir la ville de la photographie du Vietnam

Le 21 avril dans l'après-midi, une délégation du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, conduite par le vice-ministre Ta Quang Dong, s'est entretenue avec le Comité populaire de Khanh Hoa. Au cœur des échanges : le déploiement du projet « Construction et promotion de la marque nationale - Ville de la photographie du Vietnam » au sein de cette magnifique province.

Les entraîneurs des équipes vietnamienne et australienne lors d'une conférence de presse en Indonésie le 21 avril, avant la demi-finale du Championnat d’Asie du Sud-Est de football des moins de 17 ans. Photo : VFF

Championnat d’Asie du Sud-Est U17 : Vietnam-Australie, une demi-finale à enjeu

L’Australie possède une équipe solide, riche d’une vaste expérience internationale, et dotée d’une grande force physique et d’une discipline tactique exemplaire. Néanmoins, le Vietnam a étudié avec soin ses adversaires et élaboré des stratégies pour neutraliser leurs points forts tout en optimisant ses propres performances.

Un numéro artistique est présenté par la Troupe d'art des marionnettes de Hai Phong à la maison communale de Truc Cat, quartier de Le Chan. Photo : VNA

Exploitation de « la mine d’or » des industries culturelles : tout commence par la culture

À l’heure où la culture s’impose comme une ressource stratégique, le Vietnam entend transformer son riche patrimoine en levier de croissance et d’influence, en articulant créativité, technologie et identité. Entre préservation et innovation, les industries culturelles se dessinent ainsi comme un moteur clé d’un développement à la fois économique, durable et profondément enraciné dans les valeurs nationales.

L’artiste Le Huu Hieu. Photo : VNA

Un "ver à soie" vivant au cœur de l’art contemporain

Pour la première fois de son histoire, le Vietnam sera présent avec un pavillon à la 61e Biennale d’art de Venise, l’un des rendez-vous majeurs de l’art contemporain mondial avec l’installation « Tằm » (Baco da seta ou Ver à soie) de l’artiste Le Huu Hieu. Cette oeuvre s’impose comme un point focal — à la fois par sa force visuelle et par la profondeur de sa pensée.

Débat en groupe sur le projet de résolution de l'Assemblée nationale sur certains mécanismes et politiques de percée pour le développement de la culture vietnamienne. Photo : VNA

Les législateurs proposent des mécanismes de percée pour redresser la culture vietnamienne

Le projet de résolution vise à attirer davantage d’investissements dans les industries culturelles, avec pour objectif que ce secteur contribue à hauteur de 7 % au PIB d’ici 2030 et de 9 % d’ici 2045. Il fixe également des objectifs ambitieux : placer le Vietnam parmi les trois premiers pays d’Asie du Sud-Est et parmi les 30 premiers au monde en matière de puissance culturelle nationale.