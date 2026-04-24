Culture-Sports

La province de Khanh Hoa accueillera la 6e Fête de la culture de l’ethnie Cham

La 6e Fête de la culture de l’ethnie Cham qui réunira la participation de sept localités abritant d’importantes communautés Cham : Khanh Hoa, Gia Lai, Lam Dong, Tay Ninh, An Giang, Dak Lak et Hô Chi Minh-Ville aura lieu du 26 au 28 juin dans la province de Khanh Hoa. 

Placée sous le thème « Préservation et promotion de l’identité culturelle de l’ethnie Cham dans la nouvelle ère », la 6e Fête de la culture de l’ethnie Cham sera organisée de manière structurée et riche en activités. Photo : VNA
Placée sous le thème « Préservation et promotion de l’identité culturelle de l’ethnie Cham dans la nouvelle ère », la 6e Fête de la culture de l’ethnie Cham sera organisée de manière structurée et riche en activités. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, la 6e Fête de la culture de l’ethnie Cham se tiendra du 26 au 28 juin dans la province de Khanh Hoa, avec la participation de sept localités abritant d’importantes communautés Cham : Khanh Hoa, Gia Lai, Lam Dong, Tay Ninh, An Giang, Dak Lak et Hô Chi Minh-Ville.

Placée sous le thème « Préservation et promotion de l’identité culturelle de l’ethnie Cham dans la nouvelle ère », cette édition sera organisée de manière structurée et riche en activités. Pendant trois jours, un large éventail de manifestations culturelles, artistiques, sportives et touristiques sera proposé : reconstitutions de fêtes et de rituels traditionnels, expositions consacrées à la promotion des cultures locales, démonstrations d’artisanat, spectacles d’art de masse, défilés de costumes traditionnels, compétitions sportives et jeux populaires, ainsi que concours dédiés aux compétences en tourisme communautaire.

Dans ce cadre, un espace d'art d'installation multimédia sur le thème « Couleurs Cham - Convergence et rayonnement » présentera des photographies et des documentaires. Cet espace utilisera des technologies numériques modernes telles que des écrans LED géants, la projection de cartographie 3D, des éclairages laser artistiques, un son multidimensionnel et des technologies de réalité virtuelle et augmentée, créant ainsi un environnement culturel vivant, hautement artistique et très interactif pour tous les visiteurs.

Parallèlement, un « Espace d’expérience de la culture traditionnelle Cham » sera aménagé sous forme ouverte et directement connecté à la zone d’exposition. Son objectif est de recréer de manière vivante la vie culturelle de la communauté Cham, à travers la reconstitution de l'architecture résidentielle, ainsi que des zones dédiées à la découverte de l'artisanat traditionnel, à la présentation des arts traditionnels et à la dégustation de la gastronomie locale.

L'événement comprendra en outre une exposition thématique intitulée « Caractéristiques culturelles de l’ethnie Cham au sein de la communauté culturelle des ethnies du Vietnam », ainsi qu’un séminaire spécialisé consacré à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel Cham en lien avec le développement d’un tourisme durable.

Selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, cette fête vise à honorer, préserver et promouvoir les belles valeurs traditionnelles des compatriotes Cham. Elle affirme leur rôle en tant que sujets culturels, contribuant à consolider et à renforcer le grand bloc de solidarité nationale dans la nouvelle phase de développement du pays.

À travers ces activités, l’événement contribue à la mise en œuvre des orientations du Parti et de l’État en matière de politique ethnique et de développement culturel, notamment la Résolution 80-NQ/TW relative à l’essor de la culture vietnamienne dans la nouvelle période. L'événement permet de sensibiliser la société au rôle de la culture dans le développement durable. Il éveille la fierté nationale et le sens des responsabilités quant à la préservation, la transmission et la promotion du patrimoine traditionnel Cham dans un contexte d'intégration internationale profonde, tout en ouvrant un vaste espace d'échange culturel entre les localités pour promouvoir les valeurs représentatives associées au développement touristique. -VNA

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#culture de l’ethnie Cham #ethnie Cham
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