Culture-Sports

De l’or et de l’argent pour les Vietnamiens aux Jeux asiatiques de plage 2026

Hà Thi Thuy Hang a réalisé une performance impressionnante pour remporter la première médaille d’or du Vietnam aux Jeux asiatiques de plage de 2026, à Sanya, en Chine, tandis que l’équipe d’aviron a également remporté une médaille d’argent.

Hà Thi Thuy Hang (centre) remporte la première médaille d'or pour le Vietnam aux 6èmes Jeux asiatiques de plage en Chine. Photo : organisateurs
Hà Thi Thuy Hang (centre) remporte la première médaille d'or pour le Vietnam aux 6èmes Jeux asiatiques de plage en Chine. Photo : organisateurs

Hanoi (VNA) – Hà Thi Thuy Hang a remporté vendredi 24 avril la première médaille d’or des 6es Jeux asiatiques de plage (ABG 2026) à Sanya, en Chine, après avoir pris la tête du saut en longueur féminin lors de la deuxième journée de compétition.

L’athlète de 20 ans était soumise à une pression considérable, n’ayant pas encore décroché de médaille à sa quatrième tentative. Cependant, ses deux derniers sauts impressionnants ont permis à Thuy Hang d’atteindre une distance de 6,16 mètres, surpassant ainsi ses concurrentes sri-lankaises Wikramasinha Arachchi (5,87 m) et Galabadage (5,83 m) et s’adjugeant la première place.

Dans cette épreuve, une autre athlète vietnamienne Vu Thi Ngoc Hà a terminé quatrième avec un saut de 5,81 mètres, ratant de peu une médaille.

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L'équipe vietnamienne a remporté la médaille d'argent dans l'épreuve féminine de 100 mètres en aviron traditionnel à 12 personnes. Photo: baovanhoa.vn

En aviron traditionnel, les rameuses vietnamiennes Thanh Thuy, Ngoc Uyên, Hai Anh, Lai Thi Thuy, Bui Thi Yên, Ngoc Diêm, Ma Thi Thuong, Diêp Thi Thuy, Nguyên Thi Tâm, Phuong Minh, Nguyên Thi Loi, Hô Thi Ne et Lan Anh ont rapidement imprimé un rythme soutenu à la course.

Tout au long de cette épreuve courte mais intense, les deux équipes vietnamienne et chinoise se sont disputé chaque coup de rame, offrant un suspense haletant jusqu’aux derniers mètres.

L’équipe vietnamienne a finalement terminé la course en 28,516 secondes, soit 0,256 seconde derrière l’équipe hôte, remportant ainsi la médaille d’argent. La médaille de bronze est revenue à la Thaïlande avec un temps de 29,631 secondes.

Avec deux médailles remportées le 24 avril, la délégation sportive vietnamienne s’est hissée à la quatrième place du classement général des médailles, derrière la Chine, les Émirats arabes unis et les Philippines, qui ont chacune décroché deux médailles d’or.

Les Jeux asiatiques de plage de 2026 comprennent 62 séries de médailles réparties dans 14 disciplines sportives. Le Vietnam envoie 55 athlètes qui concourront pour des médailles dans 8 disciplines. La compétition régionale se déroulera jusqu’au 30 avril. – VNA

source
#6es Jeux asiatiques de plage (ABG 2026)
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