Les classes ouvertes cultivent l’amour des jeunes pour le patrimoine

Huê (VNA) – L’ancienne capitale de Huê a lancé en 2019 son programme d’éducation patrimoniale. Ce programme propose aux élèves des « classes ouvertes » immersives qui favorisent l’interaction directe et l’apprentissage par l’expérience, approfondissant ainsi leur compréhension de l’histoire, de la culture et de l’identité nationale, tout en cultivant leur attachement à leur patrie.



Cette initiative témoigne également des efforts déployés par la ville pour mettre en œuvre la résolution n° 80-NQ/TW du Politburo sur le développement de la culture vietnamienne.



Le patrimoine mis en valeur à l’école



En 2019, le Département de l’éducation et de la formation de Huê s’est associé au Centre de conservation des monuments de Huê pour lancer un programme visant à intégrer les valeurs culturelles, historiques et artistiques du patrimoine de Huê dans l’enseignement scolaire, afin de susciter un sentiment de fierté, de responsabilité et de sensibilisation à la préservation et à la promotion du patrimoine culturel.



De 2020 à 2025, le programme a été dispensé à travers 25 modules thématiques aux formats variés, alliant apprentissage en classe et expériences pratiques sur les sites patrimoniaux. Trois thèmes d’activités créatives supplémentaires ont été introduits pour les élèves de différents niveaux, avec des activités organisées au palais Phung Tiên, dans la citadelle impériale de Huê. Le contenu est adapté à chaque niveau scolaire.



Nguyên Tân, directeur du Département municipal de l’éducation et de la formation, a déclaré qu’entre 2022 et 2025, le programme a organisé 1.790 visites pour près de 190.000 élèves et enseignants, leur permettant d’explorer les sites patrimoniaux et la culture traditionnelle. L’enseignement du patrimoine est pleinement intégré au cursus scolaire, de la 1re à la terminale, et consacre 30 à 40% du temps d’enseignement aux contenus locaux.

Cette approche est désormais adoptée dans tous les établissements de la ville. La transformation numérique est également encouragée grâce aux ressources d’apprentissage en ligne, aux supports 3D et aux visites virtuelles de musées, améliorant ainsi l’accès à l’éducation, notamment pour les élèves des zones reculées.



Au lycée Nguyên Chi Diêu, l’enseignement du patrimoine se concrétise par 2 à 5 visites annuelles de sites historiques et de musées, ainsi que par des cours intégrant la littérature populaire et les arts du spectacle, comme le chant de Huê. L’établissement privilégie également l’apprentissage sur le terrain, en remplaçant certains cours théoriques par des séances d’observation directe. Les élèves peuvent ainsi manipuler des objets, des instruments de musique traditionnels et découvrir des techniques telles que la gravure sur bois de la dynastie des Nguyên et la peinture villageoise Sinh, ainsi que des motifs architecturaux royaux.



La directrice, Hoàng Thi Thuy, a déclaré que ce programme a renforcé le sentiment de fierté nationale et de responsabilité des élèves envers la préservation du patrimoine culturel, transformant l’histoire et le patrimoine en un apprentissage immersif et stimulant qui encourage l’exploration active.

Des élèves de l'école primaire Phu My 1 découvrent la fabrication de poterie au village de potiers de Phuoc Tich, à Huê. Photo : VNA

Sites patrimoniaux comme « classes ouvertes »

Au fil des ans, le Centre de conservation des monuments de Huê s’est imposé comme un chef de file national en matière d’éducation patrimoniale en milieu scolaire. Il a mis en place des modèles novateurs qui transforment les sites patrimoniaux en « classes ouvertes » et en outils pédagogiques dynamiques.



Au lieu de visites guidées classiques, les élèves participent à des cours sur place, étudiant l’histoire de la dynastie des Nguyên à la citadelle impériale de Huê, l’architecture et les beaux-arts des tombeaux et palais royaux, ainsi que les rituels de la cour. Cette approche leur permet d’interagir directement avec le patrimoine vivant, plutôt qu’avec des manuels scolaires.



Le centre a également développé des programmes interactifs tels que « Jeune archéologue » et « Jeune musicien de Nha nhac (musique de cour vietnamienne) », ainsi que des activités pratiques comme la calligraphie, le frottage des neuf urnes dynastiques et le coloriage de motifs royaux. Ces initiatives encouragent les élèves à jouer la comédie, à pratiquer et à explorer de manière autonome, au lieu de recevoir passivement des informations.



En parallèle, le centre a collaboré avec les écoles pour concevoir un enseignement du patrimoine adapté à chaque niveau, former les enseignants, développer des ressources pédagogiques adaptées à l’âge des élèves et organiser des concours et des activités sur le patrimoine de Huê, faisant de ce dernier une ressource éducative à part entière plutôt qu’un simple loisir.



Nguyên Phuoc Hai Trung, directeur adjoint du centre, a déclaré que la plus grande réussite du programme est d’avoir transformé le patrimoine, d’un objet de préservation, en un outil pédagogique dynamique.

Cette approche favorise l’éveil des jeunes générations, contribuant ainsi à une sensibilisation durable et à la formation des futurs publics du patrimoine. Avec un accompagnement adéquat, les élèves d’aujourd’hui peuvent devenir des acteurs clés de la préservation et de la revitalisation du patrimoine, participant ainsi à un Vietnam culturellement riche et ouvert sur le monde.



Le responsable a ajouté que Huê et le Vietnam dans son ensemble devraient continuer à promouvoir un engagement durable envers le patrimoine en l’intégrant à l’éducation grâce aux outils et médias numériques, tels que les visites virtuelles, les vidéos courtes, les podcasts et les contenus ludiques.

Encourager les élèves à créer du contenu lié au patrimoine sur les réseaux sociaux, parallèlement aux efforts conjoints des familles, des écoles et de la société pour promouvoir des modèles positifs, renforcera les efforts de préservation. – VNA