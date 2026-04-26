Culture-Sports

Le pianiste de renommée mondiale Kevin Kenner se produira en mai au Vietnam

Le pianiste de renommée mondiale Kevin Kenner se produira au Vietnam en mai, aux côtés de Nguyen Viet Trung, lors d’une série de concerts de musique de chambre intitulée « In Gratitude », organisée à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville.

Photo : https://cand.com.vn
Photo : https://cand.com.vn

Hanoï (VNA) - L’Association vietnamienne de musique classique a annoncé, le 26 avril, la venue au Vietnam du pianiste Kevin Kenner, lauréat du 12e Concours international de piano Chopin.

Il se produira aux côtés du pianiste Nguyen Viet Trung et d’un quintette dans le cadre d’un concert de musique de chambre intitulé In Gratitude (Reconnaissance), les 22 mai au Théâtre Ho Guom à Hanoï et 24 mai au Théâtre municipal de Ho Chi Minh-Ville.

Considéré comme l’un des plus grands interprètes de l’œuvre de Frédéric Chopin, Kevin Kenner a acquis une renommée internationale en remportant, en 1990, le Concours international Chopin de Varsovie, en Pologne. Il s’est également illustré au Concours international Tchaïkovski, menant depuis une carrière de concertiste et d’enregistrements à l’échelle mondiale.

Formé dans la grande tradition musicale polonaise et ayant travaillé avec des figures majeures telles que Leon Fleisher et Leonard Bernstein, Kevin Kenner propose une lecture de Chopin à la fois rigoureuse et profondément expressive. Pédagogue influent à l’École de musique Frost de l’Université de Miami, aux États-Unis, il transmet à ses élèves non seulement une maîtrise technique, mais aussi une véritable vision artistique, dont bénéficie notamment le pianiste vietnamien Nguyen Viet Trung.

Ce dernier a remporté de nombreuses distinctions internationales, notamment dans des concours liés à l’œuvre de Chopin en Pologne, et s’est produit sur de prestigieuses scènes en Europe, en Asie et aux États-Unis.

Le concert réunira également, entre autres, le violoniste Paweł Zalejski (violon I). Le programme In Gratitude est organisé par l’Association vietnamienne de musique classique avec le soutien de la société Impressivo Production & Enterprise. - VNA

source
#Kevin Kenner #Chopin #concert #musique classique
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Hô Chi Minh-Ville dispose d’une centaine de 100 lignes et des ouvrages infrastructuraux au service du tourisme fluvial. Photo: baochinhphu.vn

À Hô Chi Minh-Ville, qui va piano va sur l’eau

Hô Chi Minh-Ville s’apprête à lancer de nouvelles croisières de luxe sur la rivière Saigon en novembre, alliant gastronomie et divertissements pour attirer davantage de visiteurs internationaux d’ici la fin de l’année.

Voir plus

Haches de pierre découvertes dans la grotte Én. Photo : Musée de la province de Quang Tri

Cinq haches de pierre préhistoriques refont surface à Phong Nha-Ke Bàng

Les premières analyses suggèrent que les haches de pierre datent d’il y a environ 6.000 à 8.000 ans, soit du Néolithique, et sont associées à la culture de Bau Tro, une culture archéologique du Néolithique final du Centre du Vietnam datant d’il y a environ 5.000 à 8.000 ans, connue grâce aux outils en pierre et aux poteries mis au jour dans la province de Quang Bình.

Une exposition consacrée au roi Hàm Nghi offre aux jeunes générations une meilleure compréhension de l’histoire et de la culture nationales, les sensibilisant ainsi davantage à la préservation et à la valorisation du patrimoine. Photo: VNA

Les classes ouvertes cultivent l’amour des jeunes pour le patrimoine

Au fil des ans, le Centre de conservation des monuments de Huê s’est imposé comme un chef de file national en matière d’éducation patrimoniale en milieu scolaire. Il a mis en place des modèles novateurs qui transforment les sites patrimoniaux en « classes ouvertes » et en outils pédagogiques dynamiques.

Le site de Ngoc Lang Nam Hai, dans la commune côtière de Phuoc Hai, à proximité de Ho Chi Minh-Ville, est le plus grand cimetière de baleines du Vietnam. Photo. VNA

Ngoc Lang Nam Hai, symbole spirituel et culturel des pêcheurs du littoral vietnamien

À Phuoc Hai, le site de Ngoc Lang Nam Hai, dans la commune côtière de Phuoc Hai, à proximité de Ho Chi Minh-Ville, est le plus grand cimetière de baleines du Vietnam. Il incarne une tradition spirituelle unique des pêcheurs, mêlant culte ancestral, identité culturelle maritime et efforts de préservation patrimoniale. Ce lieu occupe une place centrale dans la vie spirituelle des pêcheurs. Avant chaque sortie en mer, certains viennent y brûler de l’encens pour solliciter protection et abondance. 

Photo : VNA

Une procession de palanquins vers le Temple des rois Hùng, riche en singularité

La procession des palanquins vers le temple des rois Hùng est une tradition culturelle emblématique, profondément ancrée dans l’esprit communautaire et transmise de génération en génération. Elle rassemble fidèles et habitants dans une atmosphère solennelle et empreinte de ferveur, où se mêlent rites, offrandes et expressions de dévotion.
Elle incarne la morale « Boire de l’eau, se souvenir de sa source », tout en illustrant le respect et la reconnaissance voués aux ancêtres, fondateurs et bâtisseurs de la nation.

Le « maquillage facial », expression de l’âme et de l’essence du Tuông

Le « maquillage facial », expression de l’âme et de l’essence du Tuông

Dans l’art du Tuông (théâtre classique vietnamien), le maquillage scénique, communément appelé « ve mat » (peinture du visage), constitue l’un des éléments les plus emblématiques et fondamentaux. Véritable langage visuel, il permet au public de percevoir immédiatement la personnalité, le statut social et la moralité des personnages dès leur entrée en scène.

Présentation du projet de film sur le commandant légendaire Tran Hung Dao à Séoul. Photo: VNA

Un film sur Trân Hung Dao ouvre de nouvelles perspectives Vietnam–République de Corée

Le film retrace la vie et la carrière de Tran Hung Dao, le commandant légendaire qui a mené le peuple de l'ancien Vietnam, le Dai Viet, à la victoire contre les invasions mongoles à trois reprises au 13e siècle. Véritable symbole de patriotisme et de génie militaire, il est souvent comparé dans ce projet à l'amiral sud-coréen Yi Sun Sin pour son importance historique et culturelle.