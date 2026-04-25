Hô Chi Minh-Ville accueille le Tournoi international de danse du lion 2026

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Tournoi international de danse du lion 2026 s’est ouvert dans la soirée du 24 avril au Centre de services publics du quartier An Dông, à Hô Chi Minh-Ville, réunissant 15 troupes de haut niveau, dont 10 parmi les meilleures du Vietnam et cinq équipes invitées de l’étranger.

Au-delà de sa dimension sportive, cette compétition se veut également un événement culturel majeur, contribuant à renforcer les échanges et à resserrer les liens entre les troupes nationales et internationales, notamment avec des pays et territoires où cette discipline connaît un fort développement, tels que la Chine, la Malaisie et Hong Kong (Chine).

Prenant la parole lors de la cérémonie d’ouverture, Lu Chân Loi, président de la Fédération de danse du lion, de la licorne et du dragon de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que ce tournoi constitue une occasion pour les troupes participantes de se rencontrer, d’échanger leurs expériences et d’élever leur niveau technique.

Il a également mis en avant le rôle de l’événement dans la préservation et la valorisation de l’art du lion, de la licorne et du dragon, considéré comme une expression culturelle traditionnelle emblématique.

Selon lui, cet art pratiqué par la communauté d’origine chinoise à Hô Chi Minh-Ville a été inscrit au patrimoine culturel immatériel national.

À travers ce tournoi, les organisateurs entendent promouvoir plus largement cette discipline auprès du grand public, tout en œuvrant à son développement en tant que produit touristique sportif caractéristique de la métropole.

Hô Chi Minh-Ville compte actuellement plus de 120 troupes de danse du lion, de la licorne et du dragon, qui s’entraînent régulièrement, se produisent lors de manifestations culturelles et participent à des compétitions.

Elles interviennent notamment à l’occasion de festivals, d’événements d’inauguration, ainsi que lors des grandes fêtes telles que la Fête de la mi-automne ou la rentrée scolaire, contribuant ainsi à animer la vie culturelle locale et à répondre aux attentes du public tout en favorisant la préservation de cet art traditionnel.

À l’issue de la cérémonie d’ouverture, les dix meilleures troupes vietnamiennes ont entamé les épreuves nationales. Les quatre équipes les mieux classées accéderont à la finale internationale, où elles affronteront cinq formations invitées de Malaisie, de Chine et de Hong Kong (Chine).

Ces équipes internationales, issues de régions où la danse du lion est particulièrement développée, disposent d’une solide expérience et de nombreux titres dans des compétitions régionales et internationales.

Leur participation contribue à rehausser le niveau technique du tournoi, tout en offrant aux troupes vietnamiennes des opportunités d’échange et d’apprentissage, notamment face aux nouvelles tendances de performance.

La finale du Tournoi international de danse du lion 2026 est prévue le 26 avril, toujours au Centre de services publics du quartier An Dông. -VNA