À la recherche des meilleurs gâteaux de riz à la gloire des rois fondateurs

Phu Tho (VNA) – Dix-huit équipes comprenant 180 artisans représentant 148 communes et quartiers de Phu Tho se sont réunies vendredi 24 avril au site historique du temple des rois Hùng pour le premier concours provincial sur l’emballage et la cuisson des banh chung (gâteaux de riz gluant carrés) et le pilonnage des banh giây (gâteaux de riz gluant ronds).



Les équipes ont été réparties en groupes pour concourir dans deux catégories : la préparation et la cuisson des banh chung, et le pilonnage des banh giây, reflétant ainsi l’envergure et l’organisation de l’événement.



Dans l’épreuve du banh chung, chaque équipe devait préparer 10 galettes avec 5 kg de riz gluant, 1 kg de haricots mungo et 1 kg de porc en huit minutes maximum, avant de les faire bouillir pendant cinq heures.

Parallèlement, l’épreuve du banh giây consistait à cuire à la vapeur 5 kg de riz gluant en 30 minutes, puis à façonner 10 galettes en seulement 15 minutes.



Visiteurs et habitants locaux encouragent les équipes participant au concours de confection et de préparation de banh chung sur le site historique du temple des rois Hùng, à Phu Tho. Photo : baoxaydung.vn

Tous les ingrédients ont été préparés par les équipes selon la recette traditionnelle : riz gluant préalablement trempé, haricots mungo cuits, porc, épices et feuilles de dong (phrynium placentarium).

Ce concours d’une journée proposait des ateliers de confection et de cuisson de bánh chưng le matin, suivis du pilonnage de banh giây l’après-midi. Son format par groupes a favorisé les échanges et les liens entre les différentes localités, notamment suite à la récente restructuration administrative.

Grâce à une préparation minutieuse et à un excellent travail d’équipe, de nombreuses équipes ont confectionné dix banh chung en seulement trois à cinq minutes, démontrant ainsi le savoir-faire et l’expérience remarquables des artisans locaux.



Bien plus qu’une simple compétition, cet événement a permis de reconstituer avec émotion la tradition ancestrale des offrandes rituelles aux rois Hùng.

Toutes les équipes ont terminé d'emballer et de décorer leurs bánh chưng avant l'heure prévue, faisant preuve d'une habileté et d'une coordination impressionnantes. Photo : baoxaydung.vn

La légende voilait qu’un prince qui s’appelait Lang Liêu a fait le banh chung et le banh giây pour présenter à son père, le roi Hùng Vuong VI. Le banh chung faisait référence à la Terre car à cette époque, on croyait que la terre était carrée et plate. Le banh giây, de forme ronde, représentait le Ciel. Impressionné par leur saveur raffinée et leur signification particulière, le roi choisit Lang Liêu comme son successeur.



Le concours de gâteaux de riz participe également à la préservation et à la promotion du patrimoine culturel de l’époque des rois Hùng et du culte qui leur était dédié, un patrimoine reconnu par l’UNESCO.



Selon les organisateurs, chaque catégorie décernera un prix spécial, un premier prix, trois deuxièmes prix, six troisièmes prix et sept prix de consolation. Les meilleures équipes seront sélectionnées pour représenter leurs localités lors des offrandes rituelles aux rois Hùng pendant la commémoration de 2027.



Conformément à l’esprit de la résolution n°80-NQ/TW du Politburo sur le développement de la culture comme moteur du développement durable, de telles initiatives transforment de plus en plus les pratiques traditionnelles en expériences culturelles vivantes, où le patrimoine est non seulement préservé, mais aussi activement revitalisé et partagé avec un public plus large. — VNA