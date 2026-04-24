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Un film sur Trân Hung Dao ouvre de nouvelles perspectives Vietnam–République de Corée

Le film retrace la vie et la carrière de Tran Hung Dao, le commandant légendaire qui a mené le peuple de l'ancien Vietnam, le Dai Viet, à la victoire contre les invasions mongoles à trois reprises au 13e siècle. Véritable symbole de patriotisme et de génie militaire, il est souvent comparé dans ce projet à l'amiral sud-coréen Yi Sun Sin pour son importance historique et culturelle.

Présentation du projet de film sur le commandant légendaire Tran Hung Dao à Séoul. Photo: VNA
Présentation du projet de film sur le commandant légendaire Tran Hung Dao à Séoul. Photo: VNA

Séoul (VNA) – Un projet de film coproduit par le Vietnam et la République de Corée, consacré au héros national Tran Hung Dao, a été officiellement lancé le 23 avril à Seoul, marquant l’entrée du projet dans sa phase de production à grande échelle. L’investissement total prévu s’élève à environ 30 milliards de wons (près de 20,3 millions de dollars).

La présentation, dirigée par le réalisateur et producteur exécutif Shin Chang Seok, constitue le premier événement officiel du projet en Corée du Sud, après une annonce initiale faite au Vietnam en 2025.

Le film retrace la vie et la carrière de Tran Hung Dao, le commandant légendaire qui a mené le peuple de l'ancien Vietnam, le Dai Viet, à la victoire contre les invasions mongoles à trois reprises au 13e siècle. Véritable symbole de patriotisme et de génie militaire, il est souvent comparé dans ce projet à l'amiral sud-coréen Yi Sun Sin pour son importance historique et culturelle.

Le projet suscite un intérêt particulier par son modèle de coproduction d’envergure, mobilisant les ressources et le savoir-faire des deux industries cinématographiques. Équipes vietnamiennes et sud-coréennes collaboreront à toutes les étapes -réalisation, image, production - avec l’ambition d’atteindre les standards internationaux les plus élevés.

Lors de l’événement, les organisateurs ont présenté les grandes orientations créatives, le calendrier de production, la stratégie de distribution mondiale ainsi que les premières pistes pour le casting. Le tournage devrait débuter en mai 2026.

Selon les experts du secteur, le projet illustre une tendance croissante consistant à conjuguer les technologies de production avancées de la Corée du Sud avec les récits historiques et la profondeur culturelle du Vietnam. Cette initiative a le potentiel de devenir un modèle de coopération durable dans le domaine des industries créatives et du contenu numérique entre les deux nations pour l'avenir. -VNA

#République de Corée #film historique #Tran Hung Dao
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