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Le Festival du Bánh mì de retour pour célébrer une icône vietnamienne de renommée mondiale

La quatrième édition du Festival du Bánh mì du Vietnam a ouvert ses portes le 23 avril au parc Le Van Tam à Hô Chi Minh-Ville, attirant aussi bien les gourmets que les touristes.

Des habitants font la queue pour déguster une marque traditionnelle et réputée de bánh mì de Saïgon. Photo : VNA
Des habitants font la queue pour déguster une marque traditionnelle et réputée de bánh mì de Saïgon. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville, 23 avril (VNA) – La quatrième édition du Festival du Bánh mì du Vietnam a ouvert ses portes le 23 avril au parc Le Van Tam à Hô Chi Minh-Ville, attirant aussi bien les gourmets que les touristes.

Cette année, le festival propose une série d'expériences immersives, dont un « espace mémoire » retraçant l'évolution du Bánh mì (baguette vietnamienne), de ses origines à ses variations contemporaines. Cet espace recrée des échoppes de rue typiques de différentes régions, ainsi que des activités interactives et des espaces culturels.

L'un des points forts de l'événement est l'espace « Saveurs du pays », qui réunit des marques, des artisans et des boulangeries de renom pour présenter une grande variété de créations de Bánh mì, traditionnelles et innovantes, confirmant ainsi l'attrait de ce plat auprès des publics vietnamiens et internationaux.

Nguyen Thi Khanh, présidente de l'Association du tourisme de Hô Chi Minh-Ville et responsable du comité d'organisation, a déclaré que le festival continue de gagner en popularité, avec une augmentation notable du nombre de stands et une participation accrue de nouvelles marques et localités.

L'événement bénéficie également de la participation d'entreprises liées à la Chambre de commerce et d'industrie française au Vietnam, avec des activités telles que le concours du Prix Pagett, un séminaire thématique sur la transformation du bánh mì, d'un patrimoine culinaire à une marque mondiale, et des programmes de promotion commerciale.

Jusqu'au 26 avril, le festival proposera diverses activités supplémentaires, notamment des signatures d'accords de coopération, le don de chariots à banh mi pour soutenir les jeunes entreprises et des concours du meilleur banh mi et du meilleur croissant. Les visiteurs pourront également profiter de promotions et d'offres spéciales tout en s'imprégnant de l'ambiance culinaire dynamique.Introduit au Vietnam durant la période coloniale, le bánh mì s’est progressivement transformé pour devenir une spécialité nationale à part entière.

D’abord simple combinaison de pain, de viande et d’assaisonnements, il s’est enrichi au fil du temps d’ingrédients variés tels que le pâté, la charcuterie, le beurre, la mayonnaise, les légumes marinés, la coriandre ou encore différentes sauces, reflétant la créativité culinaire vietnamienne.

Les vietnamiens ont apporté ce sandwich spécial dans toutes les régions du monde. Le « bánh mì » a non seulement laissé de bonnes impressions pour les visiteurs étrangers au Vietnam, mais il est également présent dans de nombreux pays à travers le monde. On trouve dans de nombreuses grandes villes du monde des boulangeries de « bánh mì » vietnamien, attirant de nombreux gourmets.

Sa reconnaissance internationale ne cesse de croître : il figure au 7ᵉ rang du classement des 50 meilleurs plats de rue au monde établi par TasteAtlas et a également été distingué par CNN parmi les meilleurs mets de rue d’Asie.

Plusieurs figures de la scène culinaire internationale lui ont rendu hommage. Le journaliste de la BBC David Farley l’a ainsi qualifié de « meilleur sandwich au monde », tandis que le célèbre chef Anthony Bourdain en a fait l’éloge dans son émission "No Reservations" sur CNN.

Depuis le 24 mars 2011, le terme « bánh mì » figure dans l’Oxford English Dictionary, où il est décrit comme un plat vietnamien emblématique à base de pain garni de viande, de pâté, de légumes et d’épices. - VNA

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#Festival du Bánh mì
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