Politique

Le gouvernement va élaborer un plan de conservation à long terme de la baie de Ha Long

Un nouveau cadre soutenu par le gouvernement vise à sauvegarder le site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO tout en harmonisant la préservation avec les objectifs de tourisme et de développement régional jusqu’en 2050.

Flotte touristique de Ha Long au port international de Tuân Châu (province de Quang Ninh). Photo: VNA
Flotte touristique de Ha Long au port international de Tuân Châu (province de Quang Ninh). Photo: VNA

Hanoi (VNA) - La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a signé la décision n°704/QD-TTg du Premier ministre le 21 avril, approuvant la tâche de formuler un plan directeur pour la préservation, la restauration et la promotion du site historique national spécial de la baie de Ha Long dans la province de Quang Ninh (Nord).

Conformément à la décision, le plan directeur pour 2035, avec une vision à l’horizon 2050, couvre l’ensemble du paysage, les lieux et les limites naturelles étroitement liés à la formation et au développement de la baie de Ha Long.

Il englobe les zones terrestres et maritimes situées dans les limites administratives des arrondissements de Tuân Châu, Hà Tu, Bai Chay, Hông Gai, Ha Long, Hà An et Quang Hanh, ainsi que la zone spéciale de Vân Dôn.

La zone d’étude englobe également les eaux adjacentes bordant la zone spéciale de Cat Hai, dans la ville de Hai Phong, qui entoure les zones protégées du site historique national spécial de la baie de Ha Long.

Concernant le site du patrimoine mondial de la baie de Ha Long – archipel de Cat Bà, le périmètre couvre la zone de protection délimitée de la baie de Ha Long, dans la province de Quang Ninh. Les espaces marins pertinents, les aires de conservation, les forêts à usage spécifique, les forêts de bassins versants, les surfaces d’eau et les systèmes hydrologiques sont également inclus.

La zone de planification couvre environ 676,36 km², correspondant aux zones centrale et tampon du site du patrimoine mondial de la baie de Ha Long - archipel de Cat Bà. Ces limites sont conformes aux dossiers du patrimoine mondial de la baie de Ha Long de 1994 et 2000, ainsi qu’au dossier du patrimoine mondial de la baie de Ha Long - archipel de Cat Bà de 2023 actuellement conservée au Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO.

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Une vision de la baie de Ha Long. Photo: VNA

Ce plan vise à préserver le paysage naturel, l’environnement, la géologie, la géomorphologie, la géographie, la biodiversité et les écosystèmes uniques de la baie de Ha Long, tout en sauvegardant ses espaces culturels, historiques et traditionnels et en maintenant l’identité culturelle maritime et insulaire unique de Ha Long.

Il vise également à identifier pleinement le potentiel et les valeurs du site, à compléter la documentation et les systèmes de données nécessaires à sa gestion, sa protection et sa valorisation, et à finaliser les limites des zones protégées conformément à la réglementation et aux exigences pratiques.

Ce plan contribuera à la mise en œuvre des cadres de planification approuvés, notamment le plan directeur de Quang Ninh pour la période 2021-2030 avec une vision à l’horizon 2050 et celui de la ville de Ha Long à l’horizon 2040.

Parallèlement, il réaffirme le rôle du site dans l’orientation du développement de Quang Ninh, de la région du Nord-Est et de la zone environnante, tout en établissant un modèle de conservation et de développement durables, en améliorant la connectivité et l’accessibilité et en renforçant la position et l’image du site dans les stratégies de développement socio-économique et touristique de la province.

Ce plan définira également les modalités d’aménagement de l’espace et de développement des infrastructures, en fonction de chaque phase de planification, et sera étroitement lié à la conservation du site naturel mondial de la baie d’Ha Long et de l’archipel de Cat Ba.

Une fois approuvé, il constituera le cadre juridique de la gestion et de la mise en œuvre des projets de conservation et de valorisation, notamment l’élaboration de règlements de gestion, de plans d’investissement et de feuilles de route, ainsi que la mobilisation des ressources sociales pour la conservation. – VNA

source
#site historique national spécial de la baie de Ha Long #plan de conservation de la baie de Ha Long
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