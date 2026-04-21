Politique

Le leader Tô Lâm rend hommage à feu le secrétaire général Hà Huy Tâp

La vie révolutionnaire du défunt secrétaire général du Parti, Hà Huy Tâp, demeure un noble symbole d’un intellectuel patriote qui a très tôt embrassé l’idéal prolétarien et la voie du salut national tracée par Nguyên Ai Quôc (président Hô Chi Minh).

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, s’exprime lors de la cérémonie, à Hà Tinh, le 21 avril. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, s’exprime lors de la cérémonie, à Hà Tinh, le 21 avril. Photo : VNA

Hà Tinh (VNA) – Les autorités de la province de Hà Tinh (Centre) ont organisé mardi 21 avril une cérémonie commémorant le 120e anniversaire de la naissance de Hà Huy Tâp (24 avril 1906 – 2026), ancien secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, figure emblématique, prédécesseur éminent et théoricien éminent du Parti et de la révolution vietnamienne.

Lors de la cérémonie, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a souligné que la vie révolutionnaire de Hà Huy Tâp incarnait un exemple de patriotisme intellectuel, ayant très tôt embrassé l’idéal prolétarien et la voie du salut national tracée par Nguyên Ai Quoc (président Hô Chi Minh, fondateur du Vietnam moderne).

Hà Huy Tâp incarnait une pensée théorique rigoureuse, un caractère inébranlable et l’intégrité d’un véritable communiste, consacrant sa vie entière à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation.

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Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, avec des délégués lors de la cérémonie, à Hà Tinh, le 21 avril. Photo : VNA

S’appuyant sur l’héritage et la stature intellectuelle du secrétaire général Hà Huy Tâp, le leader Tô Lâm a appelé le peuple vietnamien à nourrir des aspirations au progrès national, à l’autonomie et à la créativité dans cette nouvelle ère de développement.

Il a souligné que, pour une croissance rapide et durable, il est indispensable de réaliser des percées majeures dans les domaines de la science et de la technologie, de l’innovation, de la transformation numérique et de la transition écologique, ainsi que de développer des ressources humaines de haute qualité et des infrastructures modernes et harmonieuses.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a également rappelé que l’organisation du Parti, les autorités et le peuple de Hà Tinh doivent suivre l’exemple de leurs prédécesseurs en promouvant une forte aspiration au progrès, en transformant les traditions historiques, culturelles, éducatives et révolutionnaires en atouts endogènes et en moteur du développement.

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Programme artistique commémorant le 120e anniversaire de la naissance du secrétaire général Hà Huy Tâp, à Hà Tinh, le 21 avril. Photo : VNA

Au nom de la jeunesse de la province, Bui Ha Vy, élève du lycée pour élèves surdoués de Hà Tinh, a exprimé sa profonde gratitude pour l’exemple et les sacrifices du secrétaire général Hà Huy Tâp, le décrivant comme un modèle d’apprentissage autodidacte, d’intégrité morale et d’idéaux communistes élevés, tout en réaffirmant la responsabilité de la jeune génération dans le développement national.

À cette occasion, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a remis à Hà Tinh un certificat reconnaissant la tombe du défunt secrétaire général Hà Huy Tâp comme site historique national.

Né dans une famille d’intellectuels pauvres du village de Kim Nac (aujourd’hui dans la commune de Cam Hung, province de Hà Tinh), Hà Huy Tâp a été secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam de 1936 à 1938. Malgré une vie courte de 35 ans, dont 16 années d’activité révolutionnaire, il a apporté une contribution inestimable au Parti et à la révolution. – VNA

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