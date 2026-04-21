Politique

Hommage au secrétaire général Ha Huy Tap à l’occasion de son 120e anniversaire

À l’occasion du 120e anniversaire de la naissance du défunt secrétaire général du Parti Ha Huy Tap (24 avril 1906 – 24 avril 2026), le haut dirigeant To Lam s’est rendu à la commune de Cam Hung, province de Ha Tinh, pour déposer des fleurs et offrir de l’encens en sa mémoire.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, devant la tombe du secrétaire général Ha Huy Tap. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, devant la tombe du secrétaire général Ha Huy Tap. Photo : VNA

Ha Tinh (VNA) - À l’occasion du 120e anniversaire de la naissance du défunt secrétaire général du Parti Ha Huy Tap (24 avril 1906 – 24 avril 2026), le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, à la tête d’une délégation du Parti et de l’État, s’est rendu ce mardi matin 21 avril à la commune de Cam Hung, province de Ha Tinh, pour déposer des fleurs et offrir de l’encens en sa mémoire.

La délégation comprenait des membres du Bureau politique, du Secrétariat, du Comité central du Parti, des dirigeants du gouvernement, des ministres ainsi que des représentants d’organismes centraux et locaux, et des responsables de la Région militaire 4.

Sur la tombe du secrétaire général Ha Huy Tap (1906-1941), To Lam et la délégation ont exprimé leur profond respect et leur reconnaissance pour les immenses contributions de ce dirigeant, qui a consacré toute sa vie à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation.

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Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, à la tête d’une délégation du Parti et de l’État, s’est rendu ce mardi matin 21 avril à la commune de Cam Hung, province de Ha Tinh, pour déposer des fleurs et offrir de l’encens en sa mémoire. Photo: VNA

Né dans une famille modeste de lettrés dans le village de Kim Nac, aujourd’hui rattaché à la commune de Cam Hung, Ha Huy Tap a exercé les fonctions de secrétaire général du Parti communiste vietnamien de 1936 à 1938. Malgré une vie brève, marquée par 16 années d’engagement révolutionnaire, dont près de deux ans à la tête du Parti, il a apporté des contributions importantes à l’édification et au développement du mouvement révolutionnaire vietnamien.

Son parcours demeure un symbole de dévouement, de fermeté idéologique et de sacrifice au service de l’indépendance nationale et du progrès social, léguant un héritage durable aux générations futures. -VNA

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