Vietnam- République de Corée : un partenariat élargi, des rails aux villes intelligentes

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Hanoï (VNA) - Le ministre vietnamien de la Construction, Tran Hong Minh, et son homologue sud-coréen du Territoire, des Infrastructures et des Transports, Kim Yun-duk, se sont entretenus le 21 avril à Hanoï afin de dynamiser la coopération bilatérale dans les domaines des infrastructures de transport et de l'urbanisme.

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Le ministre de la Construction, Tran Hong Minh, a souligné que cet entretien contribuait non seulement à consolider les résultats de coopération déjà obtenus, mais crée également une forte dynamique et ouvre de nouvelles perspectives de développement dans la coopération bilatérale, notamment dans les domaines des transports et du développement urbain.

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Dans un contexte mondial marqué par des incertitudes géopolitiques pesant sur les chaînes d'approvisionnement et la sécurité énergétique, le ministre Kim Yun-duk a souligné l'urgence de renforcer les liens entre les deux nations.

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Pour structurer cette collaboration, la partie sud-coréenne a proposé la création d'un Comité de coopération Vietnam-République de Corée sur les infrastructures et les technologies en vue de renforcer l’échange d’informations et d’améliorer l’efficacité de coopération entre les deux parties.

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Le volet ferroviaire constitue un axe majeur de cette coopération. Forte d'une maîtrise technologique acquise depuis 2004, la République de Corée ambitionne de former le personnel et de transférer son savoir-faire au Vietnam, notamment pour la ligne 2 du métro de Hô Chi Minh-Ville.

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Séoul a d'ailleurs proposé d'organiser la première Conférence de coopération ferroviaire entre les deux pays en juin 2026, sur la base du protocole d'accord signé en 2025. En outre, la République de Corée a également exprimé sa volonté d'étendre sa coopération à d'autres domaines des infrastructures de transport tels que les voies routières, les ports maritimes et l'aviation.

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En réponse à ces propositions, le ministre Tran Hong Minh a exprimé son plein soutien tout en soulignant l'importance de définir des modalités d'exécution adaptées aux réalités locales.

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Il a souligné que, dans le cadre de la politique de décentralisation actuelle du Vietnam, les entreprises sud-coréennes sont encouragées à travailler directement avec les autorités locales pour les projets de zones industrielles, urbaines et de réseaux urbains.

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Afin de concrétiser ces orientations, le ministère de la Construction a chargé des unités spécialisées la tâche de coordonner la mise en œuvre des missions communes, en particulier la création du Comité de coopération Vietnam-République de Corée en matière d’infrastructures et de technologies, l’organisation de la première Conférence de coopération ferroviaire Vietnam-République de Corée, la promotion des partenariats public-privé (PPP) et l'optimisation opérationnelle du Centre de coopération sur les villes intelligentes Vietnam-République de Corée.

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La République de Corée est actuellement le deuxième bailleur de fonds du secteur des transports au Vietnam, avec un engagement constant depuis 1996. À ce jour, neuf projets d'envergure totalisant plus d'un milliard de dollars de prêts ont été achevés, tandis que six autres projets, représentant un investissement de près de 600 millions de dollars, sont en cours de déploiement.

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Au-delà des financements, le ministère sud-coréen du Territoire, des Infrastructures et des Transports a activement coopéré avec le ministère vietnamien de la Construction dans la recherche et la révision des lois sur le logement et le commerce immobilier en 2023, créant ainsi un environnement favorable aux investisseurs internationaux.

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Sur le terrain, l'expertise sud-coréenne se manifeste par des projets urbains emblématiques tels que la zone urbaine Starlake à Hanoï ou le développement de la nouvelle zone urbaine de Dong Nam dans la province de Hung Yen par la société LH. Parallèlement, les deux parties ont collaboré efficacement dans trois projets d'aide publique au développement (APD) axés sur l'assistance technique pour les zones urbaines intelligentes et le logement social.

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Concernant les infrastructures, le développement urbain et la formation des ressources humaines, les représentants des agences et entreprises sud-coréennes ont formulé de nombreuses propositions de coopération, notamment la facilitation de leur participation aux projets de développement du logement, à la construction de zones urbaines intelligentes et à la coopération en matière de gestion des déchets, d'environnement et d'énergie, tout en renforçant les capacités et en améliorant les politiques publiques. -VNA

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