Politique

Première réunion du Conseil de défense et de sécurité pour 2026-2031

Il s’agit d’une réunion d’une grande importance, tenue dans un contexte où l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée met en œuvre la Résolution du 14e Congrès national du Parti.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, commandant en chef des forces armées populaires et président du Conseil de défense et de sécurité, lors de la réunion. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, commandant en chef des forces armées populaires et président du Conseil de défense et de sécurité, lors de la réunion. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, commandant en chef des forces armées populaires et président du Conseil de défense et de sécurité, a présidé le 28 avril à Hanoï la première réunion du Conseil pour le mandat 2026-2031, après l’approbation de ses membres par l’Assemblée nationale de la 16e législature.

Il s’agit d’une réunion d’une grande importance, tenue dans un contexte où l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée met en œuvre la Résolution du 14e Congrès national du Parti, et où l’appareil d’État du nouveau mandat a été consolidé et entre dans une nouvelle phase de développement, avec des exigences élevées en matière de stabilité politique, de renforcement de la défense, de garantie de la sécurité et de protection de la Patrie.

Lors de la réunion, le Conseil a débattu de trois points majeurs : un rapport sur la mise en œuvre du règlement de fonctionnement du Conseil pour le mandat 2021-2026 et les orientations pour 2026-2031 ; le projet de règlement de fonctionnement pour le nouveau mandat ; ainsi que le projet de programme d’activités pour l’ensemble du mandat 2026-2031.

Les participants ont convenu que le Conseil de défense et de sécurité constitue une institution constitutionnelle particulière, liée aux enjeux majeurs de la nation, chargée d’examiner et de décider des questions d’une importance capitale en matière de défense, de sécurité et de protection de la Patrie.

vnanet-dai.jpg
Participants de la réunion. Photo: VNA


Les participants ont procédé à une évaluation complète et objective de l’application du règlement de fonctionnement du mandat précédent, mettant en évidence les résultats obtenus tout en soulignant les limites en matière de coordination, de mécanismes d’information et de qualité des analyses, prévisions et recommandations…

Concernant le projet de règlement du nouveau mandat, le Conseil a insisté sur la nécessité de définir clairement les principes, les responsabilités, les compétences, les mécanismes de coordination et les modalités de travail, tout en garantissant la souplesse et la proactivité.

S’agissant du programme d’activités pour l’ensemble du mandat, le Conseil a identifié les priorités stratégiques relevant de ses fonctions, en veillant à une approche globale mais ciblée, afin de renforcer son rôle d’orientation et d’anticipation stratégique.

La première réunion du Conseil de défense et de sécurité pour le mandat 2026-2031 s’est achevée avec succès, posant des bases importantes pour l’organisation de ses activités et contribuant à améliorer l’efficacité de la direction et de la gestion du traitement des questions stratégiques en matière de défense, de sécurité et d’affaires extérieures, au service de la protection de la République socialiste du Vietnam dans le nouveau contexte. -VNA

#Conseil de défense et de sécurité #To Lam
Suivez VietnamPlus

Résolution en action

Édification du Parti

Voir plus

Des citoyens scannent des codes QR pour consulter les procédures et les démarches relatives aux questions judiciaires et d'état civil. Photo : VNA

Rationnaliser l’appareil administratif pour renforcer la gouvernance locale

L’année 2026 étant désignée « Année des agents à la base », Trân Câm Tu, membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, a souligné la nécessité de remédier rapidement aux dysfonctionnements identifiés lors du bilan annuel, afin d’améliorer l’efficacité des administrations communales et de quartier et de renforcer les effectifs de base.

La délégation de haut rang de Ho Chi Minh-Ville dépose des fleurs et offre de l’encens au cimetière des Héros morts pour la Patrie de la ville (Colline sans nom). Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville : hommage aux héros et martyrs à l’occasion du 30 avril et du 1er mai

Une délégation de haut rang de Ho Chi Minh-Ville, conduite par Tran Luu Quang, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité municipal du Parti, a déposé des fleurs, offert de l’encens à la mémoire des Mères héroïnes vietnamiennes et des Héros morts pour la Patrie au cimetière des Héros morts pour la Patrie de la ville (Colline sans nom).

L’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, président désigné de la conférence (au centre). Photo: VNA

Le Vietnam préside l’ouverture de la 11e Conférence d’examen du TNP à l’ONU

Sous la présidence du Vietnam, la 11e Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires s’est ouverte au siège des Nations unies à New York, dans un contexte de fortes tensions géopolitiques et de préoccupations croissantes liées à la modernisation des arsenaux nucléaires et aux risques de prolifération.

Mme Bui Thi Minh Hoai (premier, gauche), secrétaire du Comité central du Parti et présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, offre un cadeau à la Mère vietnamienne héroïque Tran Thi Sach, née en 1920. Photo: VNA

51e anniversaire de la Réunification nationale : les dirigeants au chevet des familles méritantes à Ninh Binh et Hue

À l’occasion du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, ainsi que de la Journée internationale du Travail, les dirigeants du Parti et de l'Etat ont offert des présents à des Mères vietnamiennes héroïques, des Héros des forces armées populaires, ainsi qu’à des familles bénéficiaires des politiques sociales et aux travailleurs défavorisés de la localité à Ninh Binh et à Hue.

La consule générale du Vietnam à Hong Kong et à Macao (Chine), Le Duc Hanh. Photo: VNA

Les Vietnamiens de Macao (Chine) espèrent des avancées en matière de visas et de commerce

La consule générale du Vietnam à Hong Kong (Chine) et à Macao, Le Duc Hanh a indiqué que le nombre de visiteurs vietnamiens à Hong Kong a progressé d’environ 40 %, parallèlement à une forte croissance des échanges bilatéraux, tandis que la politique de visas de Macao à l’égard des citoyens vietnamiens demeure moins favorable que celle appliquée par le Vietnam aux ressortissants de Macao.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam brûle des bâtons d’encens en hommage aux héros et martyrs au cimetière des martyrs de la colline 82 de Tan Bien. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam rend hommage aux martyrs au cimetière de la colline 82 de Tan Bien

À l’occasion du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de l’État, To Lam, a conduit le 27 avril une délégation du Comité central au cimetière des martyrs de la colline 82 de Tan Bien, dans la province de Tay Ninh, afin de rendre hommage aux combattants tombés pour l’indépendance et la réunification du pays.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, également secrétaire de la Commission militaire centrale, accompagné d'une délégation de haut rang, a déposé des fleurs et de l'encens au Mémorial de la ville de Da Nang le 25 avril. Photo : VNA

Le haut dirigeant To Lam rend hommage aux martyrs à Da Nang

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, également secrétaire de la Commission militaire centrale, accompagné d'une délégation de haut rang, a déposé des fleurs et de l'encens au Mémorial de la ville de Da Nang le 25 avril, en hommage aux combattants tombés au combat.