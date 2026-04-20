Politique

Vietnam et République de Corée renforcent leurs relations à l’occasion d’une visite d’État

L’un des axes structurants de l’avenir des relations bilatérales réside dans l’évolution du modèle de coopération économique. Et la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique ont été élevées au rang de « nouveau pilier ».

L'ambassadeur sud-coréen au Vietnam, Choi Youngsam. Photo: VNA
L'ambassadeur sud-coréen au Vietnam, Choi Youngsam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – À l’invitation du secrétaire général du Parti et président vietnamien, To Lam, et de son épouse, le président sud-coréen Lee Jae Myung et son épouse effectueront une visite d’État au Vietnam du 21 au 24 avril 2026.

À la veille de cet événement, l’ambassadeur sud-coréen au Vietnam, Choi Youngsam, a souligné l’importance de la rencontre entre les deux dirigeants, tous deux attachés à la primauté de l’intérêt national et à l’amélioration du bien-être des populations, et partageant une ambition forte de développement pour leurs pays.

L’un des axes structurants de l’avenir des relations bilatérales réside dans l’évolution du modèle de coopération économique. Dépassant la phase centrée sur les industries à forte intensité de main-d’œuvre, les deux pays s’orientent vers la construction conjointe d’un écosystème industriel d’avenir et le partage des responsabilités en matière de stabilité des chaînes d’approvisionnement mondiales. L’objectif de porter le commerce bilatéral à 150 milliards de dollars d’ici 2030 est poursuivi à travers des avancées dans des secteurs clés.

Dans cette perspective, la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique ont été élevées au rang de « nouveau pilier ». La République de Corée entend accompagner le Vietnam dans ses processus de transformation numérique et de croissance verte.

La coopération dans les technologies de pointe se matérialise déjà à travers des projets tels que l’Institut Vietnam–République de Corée des sciences et des technologies (VKIST), le Centre national d’innovation (NIC), l’incubateur technologique de Can Tho ou encore le Centre de Recherche et Développement de Samsung à Hanoï. Les secteurs des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle, des biotechnologies et des matériaux avancés figurent parmi les priorités. En parallèle, la coopération logistique ouvre de nouvelles perspectives, notamment à travers des projets de connectivité entre le port de Busan et des infrastructures portuaires vietnamiennes.

Selon des experts sud-coréens, le développement d’une base de coopération technologique de nouvelle génération, fondée sur la formation des ressources humaines et le transfert de technologies, constituera un levier essentiel pour une montée en gamme dans les chaînes de valeur mondiales.

Parallèlement, les échanges entre les peuples continuent de jouer un rôle important. La communauté vietnamienne en République de Corée, estimée à plus de 350.000 personnes, les quelque 200.000 ressortissants sud-coréens au Vietnam et plus de 100.000 familles multiculturelles témoignent de l’intensité des liens entre les deux sociétés. Les flux touristiques atteignent environ cinq millions de visiteurs par an.

Au-delà du cadre bilatéral, la visite du président Lee Jae Myung revêt une dimension internationale. Lors des échanges de haut niveaux, les deux parties ont réaffirmé leur soutien mutuel aux forums multilatéraux, notamment dans la perspective de l’organisation de l’APEC 2025 en République de Corée et de l’APEC 2027 à Phu Quoc au Vietnam, ainsi que dans la promotion de la coopération Mékong–République de Corée.

Dans le contexte du partenariat stratégique global entre les deux pays, cette visite d’État devrait ouvrir une nouvelle phase de développement, marquée par des orientations de long terme. Selon l’ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Vu Ho, cette visite contribuera à rapprocher les visions des deux pays et à façonner un cadre de coopération durable.

Cette visite constituera une étape spéciale depuis l’établissement des relations diplomatiques bilatérales il y a 34 ans, ouvrant la voie à un approfondissement substantiel du partenariat dans un contexte international en mutation.

Elle intervient également à un moment clé, peu après la consolidation de la direction vietnamienne, et devrait insuffler un nouvel élan aux relations bilatérales pour les rendre plus stables et durables, sur la base de la confiance entre les hauts dirigeants. -VNA

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