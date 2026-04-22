Économie

L’intensification des importations soutient la croissance des exportations et des recettes budgétaires

Au premier trimestre 2026, le pays a réalisé un volume total d'échanges atteignant 249,5 milliards de dollars, en hausse de 23 % sur un an.

A la société par actions d'investissement et de commerce TNG, au parc industriel Song Cong 1, province de Thai Nguyen. Photo : VNA
A la société par actions d'investissement et de commerce TNG, au parc industriel Song Cong 1, province de Thai Nguyen. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Les performances commerciales du Vietnam au premier trimestre 2026 présentent un panorama particulièrement positif, avec un volume total d'échanges atteignant 249,5 milliards de dollars, en hausse de 23 % sur un an.

Les exportations ont progressé de 19 % pour atteindre 122,93 milliards de dollars, tandis que les importations ont bondi de 27 % à 126,57 milliards de dollars. Cette forte croissance augure d'une progression plus marquée des exportations et de recettes budgétaires plus importantes au cours des prochains trimestres.

Tran Thi Kim Ha, responsable du Département de la Douane, a souligné qu'environ 94 % du chiffre d'affaires des importations provient d'intrants de production, notamment les machines, les équipements et les matières premières. Cette composition indique que les entreprises préparent activement leurs ressources afin de saisir les nouvelles commandes à mesure que la demande mondiale se redresse. Parallèlement, les biens de consommation représentent une part relativement faible, exerçant une pression limitée sur la balance commerciale.

Les années précédentes montrent que le Vietnam enregistre généralement un déficit commercial au premier trimestre avant de dégager un excédent au second semestre. Le déficit actuel est donc considéré à la fois comme normal et comme le signe d'une économie qui se « relance » pour la croissance. Plusieurs facteurs expliquent cette tendance, notamment la reprise de la demande internationale, l'accélération des investissements publics et les progrès réalisés dans les domaines de la logistique et du commerce électronique.

Il est à noter que les flux d'investissements directs étrangers (IDE) continuent de croître, dépassant 54 milliards de dollars au premier trimestre, soit une hausse de 9,1% en glissement annuel. Le déploiement de nombreux projets d'IDE a entraîné une demande accrue en machines et matériaux importés, stimulant ainsi le chiffre d'affaires.

Partageant cette analyse, Tran Thanh Hai, directeur adjoint du Département de l’import-export du ministère de l’Industrie et du Commerce, estime que le déficit commercial en début d’année relève d’un phénomène cyclique. Les importations massives destinées à la production devraient se traduire par une accélération des exportations en fin d’année, permettant un rééquilibrage progressif de la balance commerciale, ces importations constituant en réalité un levier essentiel de croissance.

Avec le dynamisme des échanges, le recouvrement budgétaire du secteur douanier a également enregistré des résultats impressionnants. Au premier trimestre de 2026, les recettes douanières ont atteint 117.105 milliards de dongs, soit 26% des prévisions et une hausse de 14,4% sur un an. L'enjeu est de poursuivre la réforme administrative et la numérisation afin de faciliter le commerce et transformer cet élan en résultats durables contribuant à la croissance économique en 2026 et au-delà.

Face aux incertitudes mondiales, la pleine exploitation des accords de libre-échange (ALE) reste essentielle pour élargir les marchés et accéder à des technologies avancées.

En parallèle, la diversification des débouchés à l’export s’impose comme une solution clé pour réduire les risques et renforcer la flexibilité des entreprises. À plus long terme, l’amélioration de la compétitivité via la productivité, l’innovation technologique et l’optimisation des coûts demeure déterminante.

Récemment, le Premier ministre a publié la directive 23/CĐ-TTg ordonnant de promouvoir les solutions pour stimuler les exportations en 2026, visant une croissance économique d'au moins 10%. L'accent est mis sur l'amélioration de la capacité de production, l'usage des ALE (CPTPP, EVFTA, RCEP), la diversification de l'approvisionnement et la baisse des coûts logistiques, tout en accélérant les réformes douanières pour une croissance durable des exportations.- VNA

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