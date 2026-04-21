Économie

To Lam appelle Ha Tinh à stimuler ses ambitions de développement pour une croissance rapide et durable

En déplacement à Ha Tinh, To Lam a exhorté les autorités provinciales à mobiliser tous les leviers de croissance — innovation, économie verte et réformes institutionnelles — afin d’atteindre des objectifs de développement rapide, durable et équilibré.

Le secrétaire général et président To Lam offre une statue du Président Ho Chi Minh au Comité du Parti, à l'autorité et au peuple de Ha Tinh. Photo : VNA
Le secrétaire général et président To Lam offre une statue du Président Ho Chi Minh au Comité du Parti, à l'autorité et au peuple de Ha Tinh. Photo : VNA

Ha Tinh (VNA) - Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, To Lam, accompagné d’une mission du ressort central, a travaillé, dans l’après-midi du 21 avril, à Ha Tinh, avec le Comité permanent du Comité provincial du Parti sur la situation et les résultats de la mise en œuvre de la Résolution du 14e Congrès national du Parti et du 20e Congrès provincial du Parti ainsi que sur les orientations stratégiques pour le développement futur de la province.

​Le dirigeant a demandé à Ha Tinh de prendre pleinement conscience de ses responsabilités et de ses atouts en tant que terre riche en traditions, afin de susciter une ambition de développement plus forte. La province doit continuer à attirer des investissements de manière sélective, en privilégiant les industries de base, les hautes technologies et les énergies propres, tout en développant de nouveaux moteurs tels que l’économie verte, numérique et maritime. Elle est également appelée à renforcer les services à haute valeur ajoutée, notamment la logistique, pour devenir un pôle d’échanges régional, tout en investissant dans les infrastructures stratégiques et en améliorant l’efficacité des investissements publics.

Hà Tĩnh doit poursuivre l’amélioration du modèle d’administration à deux niveaux ; construire une équipe de cadres audacieux et réformateurs ; améliorer l’environnement des affaires ; accélérer les réformes administratives et la transformation numérique ; moderniser l’agriculture selon une approche écologique et technologique. Le développement rural, le tourisme communautaire et le soutien aux zones montagneuses de l’ouest doivent également être renforcés afin de garantir des moyens de subsistance durables.

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Le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam travaille avec le Comité permanent du Comité du Parti de Ha Tinh. Photo : VNA

​To Lam a insisté sur l’importance de placer le développement culturel et social au cœur des priorités, en transformant la culture en ressource de croissance via les industries culturelles, le tourisme intelligent et l’éducation expérientielle. Il a également souligné la nécessité de développer des ressources humaines hautement qualifiées, de soutenir les zones défavorisées et les personnes vulnérables, de renforcer les politiques sociales et de santé.

Il a en outre appelé à consolider la défense et la sécurité nationales, à maintenir un environnement stable et sûr, notamment dans les zones frontalières, tout en renforçant la coopération avec les localités laotiennes voisines.

Ha Tinh doit être exemplaire dans l’édification du Parti et du système politique, en mettant l’accent sur une gouvernance proche des citoyens, efficace et transparente, ainsi que sur la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines, a-t-il ajouté.

Le dirigeant a clairement indiqué que la province présente encore plusieurs insuffisances nécessitant des mesures correctives prioritaires : l’absence de percées significatives, des lacunes persistantes dans la gestion étatique dans certains domaines, un développement économique encore peu durable, des infrastructures insuffisamment synchronisées, ainsi qu’une qualité des services et du tourisme en deçà du potentiel existant.

Par ailleurs, les ressources humaines hautement qualifiées ne répondent pas encore aux exigences du développement dans la période à venir. Le secteur privé demeure de petite taille avec une compétitivité limitée. La gestion des ressources naturelles et de l’environnement doit être davantage renforcée et strictement encadrée.

Selon le rapport présenté par le secrétaire provincial du Parti, Nguyen Duy Lam, Ha Tinh couvre une superficie de 5.994,85 km² et dispose de deux zones économiques majeures : Vung Ang et le poste-frontière international de Cau Treo. Sur la période 2020–2025, la province a atteint un taux de croissance moyen du PIB régional de 6,4 % par an, dont près de 8,8 % en 2025. Notamment, au premier trimestre 2026, le PIB régional a atteint 12,42 %, le niveau le plus élevé du pays. - VNA

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#Ha Tinh #croissance durable #économie verte #transformation numérique #investissement stratégique
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14e Congrès national du Parti

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