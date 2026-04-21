Politique

La diplomatie, levier d’une nouvelle ère de développement du Vietnam

L'ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Duong Hoai Nam, affirme que le 14 Congrès national du Parti communiste du Vietnam ouvre une ère de percée axée sur le renouvellement du modèle de croissance, l'amélioration de la gouvernance nationale et la mobilisation de nouveaux moteurs de développement.

L'ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Duong Hoai Nam, s'exprime à l'événement. Photo: VNA
L'ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Duong Hoai Nam, s'exprime à l'événement. Photo: VNA

Prague (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Duong Hoai Nam, a tenu le 20 avril à Prague, une séance de présentation approfondie et intégrale sur les résultats du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) devant les responsables et de nombreux membres du Parti communiste de Bohême et Moravie (KSCM).

Le diplomate vietnamien a retracé les jalons marquants de ce congrès, tout en soulignant les accomplissements historiques du pays et les orientations stratégiques visant à accélérer le développement socio-économique, à rehausser la position du pays sur la scène international et à élargir les relations extérieures pour la période à venir.

Sous la devise « Solidarité - Démocratie - Discipline - Percée - Développement », le 14e Congrès national du Parti a dressé le bilan de quarante ans de Renouveau (Doi Moi), marquant une transformation profonde et globale de la nation, tout en adoptant des documents et décisions politiques majeures pour propulser le pays vers une nouvelle phase de croissance.

Selon l'ambassadeur Duong Hoai Nam, ce congrès ouvre une ère de percée axée sur le renouvellement du modèle de croissance, l'amélioration de la gouvernance nationale et la mobilisation de nouveaux moteurs de développement. Le Vietnam s'est fixé des objectifs ambitieux : devenir un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire de tranche supérieure d’ici 2030 et en un pays développé à revenu élevé à l’horizon 2045.

Fort d'une croissance figurant parmi les 35 plus rapides au monde, le pays a ratifié 17 accords de libre-échange (ALE), devenant ainsi un pôle économique majeur dans la région Asie-Pacifique, tout en attirant 38,42 milliards de dollars d’investissement direct étranger (IDE). Ces chiffres témoignent clairement de l'attractivité croissante de l'économie vietnamienne.

Sur le plan diplomatique, le Vietnam a opéré une transformation historique, passant d'une situation d'isolement à une intégration internationale proactive, profonde et intégrale. À ce jour, Hanoï a établi des relations diplomatiques avec 195 États, structuré un réseau de près de 40 partenaires stratégiques et intégraux, et participe activement à plus de 70 organisations internationales.

Selon l’ambassadeur Duong Hoai Nam, la politique étrangère constante du pays privilégie le développement des liens avec les pays voisins, les pays de la région, les partenaires importants et les amis traditionnels, contribuant ainsi à créer un environnement pacifique et stable et à mobiliser un maximum de ressources pour un développement durable.

Abordant la coopération bilatérale, l'ambassadeur a réaffirmé que le Vietnam considérait la République tchèque comme un partenaire d’amitié traditionnel et une passerelle essentielle vers l'Europe centrale et orientale ainsi que vers l'Union européenne. L'élévation de leurs relations au rang de partenariat stratégique en janvier 2025 a consolidé la confiance politique mutuelle, ouvrant la voie à une coopération profonde, efficace et pratique dans des secteurs tels que l’économie et le commerce, la défense et la sécurité, la science et la technologie, l’éducation et la formation, le tourisme et le travail, la transformation numérique, l'intelligence artificielle, l’automatisation, les énergies renouvelables, la pharmacie et l’agriculture intelligente.

Présent à cet événement, le secrétaire adjoint du Comité central du KSCM, Milan Krajča, a exprimé son admiration pour les succès éclatants du Vietnam sous l'égide du PCV au cours des 40 années du Renouveau.

Il a réitéré la volonté du KSCM de renforcer les liens d'amitié traditionnelle avec le PCV et de toujours soutenir les efforts visant à développer les relations entre les deux pays. Selon lui, malgré la distance géographique, les relations entre les deux peuples se renforcent et se développent, la diplomatie populaire jouant un rôle crucial dans l'amélioration de la compréhension mutuelle et la promotion d'une coopération concrète.

En conclusion, l'ambassadeur Duong Hoai Nam a hautement apprécié la communauté vietnamienne en République tchèque, soulignant que les nouvelles générations, ainsi que les 200 000 Vietnamiens ayant étudié ou travaillé dans ce pays, constituent des passerelles vivantes et précieuses pour l'amitié entre les deux peuples. -VNA

#diplomatie #République tchèque #Duong Hoai Nam #Parti communiste de Bohême et Moravie
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