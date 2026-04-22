Khanh Hoa appelée à devenir la ville de la photographie du Vietnam

Khanh Hoa (VNA) - L'après-midi du 21 avril, à Khanh Hoa, une délégation du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, dirigée par son vice-ministre Ta Quang Dong, a tenu une séance de travail avec le Comité populaire provincial concernant la mise en œuvre du projet "Construction et promotion de la marque nationale - Ville de la photographie du Vietnam" dans cette belle localité.



Lors de cette rencontre, les deux parties ont examiné en détail les orientations du projet, notamment l’emplacement du futur centre, les modèles de développement envisagés, les étapes de mise en œuvre ainsi que les activités prévues. Pham Thi My Hoa, directrice adjointe du Département des beaux-arts, de la photographie et des expositions, a souligné le dynamisme croissant de la photographie vietnamienne. Selon elle, des événements majeurs tels que l’Exposition nationale d’art photographique, le Festival national de la jeune photographie ou encore divers concours internationaux ont contribué à insuffler une nouvelle vitalité à ce secteur.



La photographie est un art à fort impact sur le public intégrant des technologies modernes, la photographie constitue un moyen efficace pour documenter l'histoire et promouvoir le pays. Cet art populaire participe activement aux divers aspects de la vie sociale.



Dans un contexte de forte demande en création et en expositions photographiques, le marché intérieur connaît une dynamique soutenue. Avec ses paysages spectaculaires, sa culture diversifiée et son hospitalité reconnue, Khanh Hoa apparaît comme une source d’inspiration majeure pour les artistes et une destination attractive, disposant d’un fort potentiel de développement à travers la photographie.

Selon Nguyen Long Bien, vice-président du Comité populaire provincial, après sa fusion administrative, Khanh Hoa dispose d'infrastructures adéquates et d'un riche patrimoine en tant que pôle touristique national. La province a par ailleurs déjà organisé six concours photographiques avec un vif succès.

Quant à Le Van Hoa, directeur adjoint du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, il a souligné que la transformation de Khanh Hoa en Ville de la photographie est un projet parfaitement fondé sur la réalité et l'avenir. Le Centre de conférences au 46 rue Tran Phu (ancien siège du Comité populaire) a été choisi comme site pilote grâce à sa position centrale réunissant toutes les conditions idéales.



Lors de la séance de travail, le vice-ministre Ta Quang Dong a affirmé que la construction d’un centre national de la photographie, appelé à devenir une destination internationale et un pôle de développement culturel, constitue une nécessité. Ce projet s’inscrit dans l’esprit de la Résolution 80-NQ/TW du 7 janvier 2026 du Bureau politique relative au développement de la culture vietnamienne dans la nouvelle ère.



La promotion de la marque "Ville de la photographie du Vietnam" devrait générer des retombées importantes pour Khanh Hoa, tant sur le plan économique que culturel. La localité pourrait ainsi accroître ses recettes grâce à l’attraction de touristes, d’investisseurs et de créateurs vietnamiens et étrangers, stimulant le tourisme, les industries créatives et le PIB local.

Le projet vise également à renforcer la promotion culturelle et touristique, à élargir la coopération internationale, à développer les entreprises créatives et à favoriser l’exportation de produits au sein d’un écosystème photographique complet. -VNA