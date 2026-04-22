Économie

Promouvoir l’économie des zones frontalières dans la nouvelle phase de développement

Dans un contexte de mutations rapides du commerce mondial, le Vietnam accélère la modernisation de son économie frontalière, en misant sur l’innovation, la transformation numérique et les modèles de « porte-frontière intelligente » afin d’en faire un moteur clé de croissance durable.

Des camions de marchandises importées entrant au Vietnam par le poste-frontière international de Lao Cai. Photo : VNA
Des camions de marchandises importées entrant au Vietnam par le poste-frontière international de Lao Cai. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - L’économie des zones frontalières s’impose de plus en plus comme l’un des moteurs essentiels de croissance des localités concernées, contribuant activement au développement du commerce, des services et, plus largement, de l’économie nationale.

Toutefois, dans un contexte international et régional marqué par de profondes mutations, son essor requiert non seulement des ressources financières, mais surtout un renouvellement des approches, des méthodes innovantes et une forte détermination dans la mise en œuvre.

Cette orientation a été réaffirmée dans la conclusion du 2e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat sur le plan de développement socio-économique pour la période 2026-2030, associé à l’objectif d’une croissance à « deux chiffres ». Il s’agit notamment de bâtir une économie frontalière moderne, de promouvoir le commerce transfrontalier en lien avec les infrastructures technologiques, tout en garantissant solidement la défense et la sécurité nationales. Cette vision constitue à la fois une stratégie de long terme et une exigence urgente pour renforcer la compétitivité nationale dans un contexte d’intégration approfondie.

Dans cette dynamique, plusieurs localités ont déployé des solutions globales afin de valoriser leurs atouts géographiques. Dans la province de Cao Bang, ces dernières années ont été marquées par des efforts soutenus pour dynamiser l’économie frontalière. En 2025, malgré un environnement international difficile, les activités d’import-export ont enregistré des résultats positifs. Le chiffre d’affaires total des échanges a atteint 1,635 milliard de dollars, en hausse de 84 % sur un an, dépassant largement les objectifs fixés. Les recettes budgétaires issues de ces activités ont également progressé, atteignant plus de 2 257 milliards de dôngs, soit une hausse de 144 %, confirmant le rôle croissant de ce secteur dans les recettes locales.

Ces résultats traduisent clairement la volonté politique de transformer les avantages géographiques en leviers de développement. Entrant dans une nouvelle phase, Cao Bang considère désormais l’économie frontalière non seulement comme un secteur clé, mais aussi comme un moteur structurant de croissance. À cette fin, la province a adopté un programme de développement pour la période 2025-2030, assorti d’objectifs précis et d’un principe d’action fondé sur la clarté des responsabilités, des tâches, des délais et des résultats.

Parmi les solutions prioritaires figure la mise en place d’une « porte-frontière numérique ». Ce modèle vise à automatiser les processus de gestion des véhicules et des marchandises à l’import-export, à réduire la dépendance aux procédures manuelles et à renforcer l’interconnexion et le partage de données entre les autorités compétentes. La feuille de route prévoit plusieurs étapes, allant de la préparation à l’expérimentation, avant une mise en service officielle à l’échelle provinciale à partir de juin 2026. Une fois opérationnelle, cette plateforme devrait constituer une avancée majeure dans la modernisation de la gestion des postes frontaliers, en améliorant l’efficacité du dédouanement et la transparence des procédures.

Dans la province de Lao Cai, qui dispose d’environ 182 km de frontière, le développement de la zone économique frontalière est également identifié comme un pilier stratégique. La province s’emploie à déployer le modèle de « porte-frontière intelligente », considéré comme une solution innovante pour accroître les capacités de dédouanement, réduire les coûts logistiques et faciliter les échanges commerciaux. Le projet pilote, mis en œuvre notamment aux points de passage de Kim Thanh et de Ban Vuoc, vise à moderniser les activités de gestion, de contrôle et de supervision grâce à l’application de technologies avancées.

L’un des aspects clés de ce modèle réside dans la synchronisation et l’interconnexion des données relatives aux véhicules et aux marchandises entre le Vietnam et la Chine. Parallèlement, il prévoit l’introduction progressive de moyens de transport automatisés pour le transit des marchandises dans les zones frontalières, conformément aux accords bilatéraux. Le recours à des technologies telles que l’intelligence artificielle, l’Internet des objets, les mégadonnées, la 5G et les systèmes de géolocalisation permettra non seulement d’optimiser la gestion, mais aussi d’améliorer l’efficacité de la chaîne logistique.

Selon les objectifs fixés, d’ici 2030, la valeur des échanges commerciaux via Lao Cai pourrait atteindre environ 9 milliards de dollars. La capacité de transport des marchandises devrait être multipliée par deux, tandis que les coûts logistiques pourraient reculer de 20 à 30 %.

Par ailleurs, l’intégration du modèle de porte-frontière intelligente avec le commerce électronique transfrontalier ouvre de nouvelles perspectives, en phase avec les tendances de l’économie numérique. L’expérience des localités montre que les avantages géographiques ne se transforment en véritables moteurs de croissance que s’ils s’accompagnent d’une vision renouvelée, de technologies modernes et de modes de gouvernance avancés.

Dans un contexte de numérisation accélérée du commerce mondial, le développement d’une économie frontalière intelligente et moderne s’impose comme une tendance inévitable. Il s’agit également d’une concrétisation des orientations du Parti visant à bâtir une économie frontalière moderne, contribuant à une croissance durable et au renforcement de la position du Vietnam dans les chaînes de valeur mondiales. - VNA

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#zones frontalières #nouvelle phase de développement
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