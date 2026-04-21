Économie

Le Vietnam accélère le développement de ses infrastructures numériques à l’ère de l’IA

Placée sous le thème ''Infrastructures durables pour une croissance numérique mondiale'', l'événement a permis d’apporter des éclairages concrets et de proposer des trajectoires opérationnelles visant à réduire l’écart entre la rapidité des évolutions technologiques et la capacité d’adaptation des infrastructures à l’ère de l’IA.

Une station 5G de Viettel à Khanh Hoa. Photo: VNA
Une station 5G de Viettel à Khanh Hoa. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Face à l’essor rapide de l’intelligence artificielle (IA), les entreprises sont appelées non seulement à s’adapter aux nouvelles tendances technologiques, mais aussi à renforcer leurs capacités opérationnelles en matière d’infrastructures numériques, afin de suivre le rythme accéléré de l’innovation.

Telle est l’une des principales conclusions du Sommet 2026 sur les centres de données et les infrastructures cloud (Data Center & Cloud Infrastructure Summit – DCCI Summit 2026), organisé le 20 avril à Hanoï par Viettel IDC, filiale du groupe Viettel spécialisée dans les services de centres de données et d’informatique en nuage.

Placée sous le thème ''Infrastructures durables pour une croissance numérique mondiale'', l'événement a permis d’apporter des éclairages concrets et de proposer des trajectoires opérationnelles visant à réduire l’écart entre la rapidité des évolutions technologiques et la capacité d’adaptation des infrastructures à l’ère de l’IA.

L’année 2026 marque, selon les experts, un tournant majeur pour les secteurs des centres de données et du cloud. Le développement accéléré de l’IA, du big data et des architectures multi-cloud impose de nouvelles exigences en matière de puissance de calcul, de stockage à haute vitesse, de connectivité à large bande et de capacité d’extension quasi instantanée des systèmes.

Ces évolutions s’accompagnent de défis sans précédent, notamment en termes de consommation énergétique, de refroidissement, d’architecture technique et de gestion opérationnelle.

Selon le directeur général de Viettel IDC, Lê Ba Tân, sur la période 2026-2030, l’IA ne constitue plus une technologie isolée, mais un facteur structurant qui redéfinit en profondeur les infrastructures numériques. À l’échelle mondiale, quelque 11.000 centres de données sont recensés, dont les centres dédiés à l’IA, bien que représentant moins de 1 % du total, consomment déjà près de 25 % de l’électricité du secteur.

Il a précisé que la densité énergétique des racks, traditionnellement comprise entre 20 et 30 kW, peut atteindre 100 kW, voire dépasser 200 kW dans les configurations dédiées à l’IA, nécessitant une refonte complète des systèmes d’alimentation, de refroidissement et de connectivité, ainsi qu’une capacité de fonctionnement en continu.

Dans cette optique, la transition vers des modèles plus intelligents, plus efficaces et plus économes en énergie s’impose comme une exigence incontournable, faisant de la durabilité un facteur clé de compétitivité.

Au-delà des dynamiques mondiales, ces transformations ouvrent un nouveau cycle de croissance pour le marché régional des centres de données. Selon les données présentées lors de l’événement, ce marché pourrait atteindre 627,4 milliards de dollars d’ici 2030 à l’échelle mondiale, dont 174,8 milliards pour la région Asie-Pacifique. Le Vietnam, bien que de taille plus modeste, figure parmi les marchés à forte croissance, avec un taux estimé à 14,2 %.

Parallèlement, le marché du cloud connaît une mutation rapide sous l’effet de l’IA. Désormais, au-delà de la simple flexibilité des რეს ressources, les entreprises accordent une importance accrue à la localisation des données, à la sécurité, à la conformité réglementaire et à l’optimisation des coûts à long terme. Le marché vietnamien du cloud pourrait ainsi atteindre 1,5 milliard de dollars à l’horizon 2030.

Selon les experts, le principal défi ne réside pas dans la technologie elle-même, mais dans la capacité des entreprises à la déployer efficacement, notamment en termes de gouvernance des données, de modèles opérationnels et de rapidité décisionnelle.

Bien que le Vietnam se classe au 45e rang mondial en matière de préparation à l’IA, il se distingue par un niveau élevé de confiance et d’acceptation de cette technologie, se positionnant au 6e rang mondial selon l’indice WIN World AI Index 2025. Ce contraste met en évidence un potentiel important, fondé sur l’adhésion sociétale et les cadres politiques, mais nécessitant des efforts accrus en matière de mise en œuvre.

Les discussions du DCCI Summit 2026 ont ainsi porté sur plusieurs axes stratégiques, notamment la construction d’infrastructures prêtes pour l’IA, le développement d’architectures multi-cloud et hybrides, l’optimisation énergétique, ainsi que le renforcement des exigences en matière de cybersécurité, de conformité et de résilience des systèmes.

Les intervenants ont également partagé des cas d’usage concrets de l’IA dans divers secteurs, comme l’analyse des données clients dans la finance, l’optimisation des chaînes d’approvisionnement dans l’industrie, la personnalisation de l’expérience dans le commerce électronique et l’automatisation des systèmes informatiques. -VNA

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