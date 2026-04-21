Économie

Le Vietnam et l’ONUDI coopèrent pour un développement industriel circulaire et inclusif

Le programme de coopération Vietnam-ONUDI pour la période 2025-2028 dispose d’un budget estimé à 72 millions de dollars et se concentre sur trois priorités : accélérer la transition vers une industrie verte et une économie circulaire ; renforcer la compétitivité industrielle et les chaînes de valeur durables ; et consolider les politiques industrielles, les capacités institutionnelles et les partenariats.

Le vice-ministre des Finances, Trân Quôc Phuong, et le directeur général de l’ONUDI, Gerd Müller, signent le programme de coopération, à Hanoi, le 21 avril. Photo : thoibaotaichinhvietnam.vn
Le vice-ministre des Finances, Trân Quôc Phuong, et le directeur général de l’ONUDI, Gerd Müller, signent le programme de coopération, à Hanoi, le 21 avril. Photo : thoibaotaichinhvietnam.vn

Hanoi (VNA) – Le Vietnam et l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) ont signé lundi 20 avril un nouveau programme de coopération visant à promouvoir un développement industriel inclusif et durable au Vietnam, marquant une avancée majeure dans leur partenariat de longue date.

Le programme a été signé par le vice-ministre des Finances, Trân Quôc Phuong, et le directeur général de l’ONUDI, Gerd Müller, lors d’une cérémonie à Hanoi, en présence de représentants des ministères concernés, d’instituts de recherche, de collectivités locales et de partenaires au développement.

Gerd Müller a souligné que plus de 40 ans de coopération entre l’ONUDI et le Vietnam ont permis d’évoluer de projets ponctuels vers des solutions intégrées et adaptables, combinant conseils stratégiques, assistance technique et mobilisation d’investissements. Ce nouveau programme renforcera la collaboration afin de bâtir une base industrielle moderne, compétitive et durable au Vietnam.

Dans ce cadre, l’ONUDI soutiendra la transition du Vietnam vers des systèmes industriels plus écologiques, plus circulaires et plus inclusifs, contribuant ainsi à accroître la valeur ajoutée nationale et à renforcer la compétitivité.

Trân Quôc Phuong a souligné que le programme offre un cadre de coopération clair, aligné sur les stratégies de développement socio-économique du Vietnam. Il soutient les objectifs du pays, qui vise à devenir une économie à revenu intermédiaire supérieur d’ici 2030 et une économie à revenu élevé d’ici 2045, tout en accélérant la réalisation de son engagement en faveur de la neutralité carbone d’ici 2050.

Le programme de coopération Vietnam-ONUDI pour la période 2025-2028 dispose d’un budget estimé à 72 millions de dollars et se concentre sur trois priorités : accélérer la transition vers une industrie verte et une économie circulaire ; renforcer la compétitivité industrielle et les chaînes de valeur durables ; et consolider les politiques industrielles, les capacités institutionnelles et les partenariats.

Depuis 1978, l’ONUDI a collaboré avec le Vietnam sur plus de 170 projets couvrant le développement des petites et moyennes entreprises, les infrastructures de qualité, l’efficacité énergétique, la production plus propre et les chaînes d’approvisionnement durables. S’appuyant sur cette expérience, le nouveau programme intensifiera les interventions intégrées combinant appui politique, expertise technique et facilitation des investissements.

Ce programme ouvre également de nouvelles perspectives de coopération dans le secteur agroalimentaire, notamment au sein de filières à fort potentiel comme le riz et le thé. Les efforts porteront sur la valorisation des produits, le respect des normes de durabilité, la résilience climatique et l’amélioration des conditions de vie en milieu rural.

La signature de ce programme réaffirme l’importance d’une coordination efficace, du rôle proactif du gouvernement et de la mobilisation de ressources partagées pour garantir une mise en œuvre efficiente et des résultats concrets en matière de développement.

À l’avenir, l’ONUDI et le Vietnam continueront de collaborer étroitement afin de promouvoir un développement industriel innovant, inclusif et durable, contribuant ainsi à renforcer la résilience économique et à bâtir une prospérité partagée. - VNA

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