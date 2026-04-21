Économie

Vietravel Airlines lance son plan d’expansion avec l’arrivée d’un A321

L’intégration de cet appareil permet à Vietravel Airlines d’accroître sa capacité et de renforcer sa flotte, améliorant ainsi la flexibilité et la proactivité de ses opérations, tout en créant des marges pour l’expansion de son réseau.

Photo : PV/Vietnam+
Photo : PV/Vietnam+

Hanoï (VNA) – La compagnie aérienne Vietravel Airlines vient de réceptionner un nouvel appareil A321, immatriculé VN-A138, afin de renforcer sa flotte dans un contexte d’amélioration progressive de ses capacités opérationnelles et de préparation à une nouvelle phase de développement.

Dans le secteur de l’aviation, l’envergure et la structure de la flotte constituent des éléments fondamentaux, déterminant la compétitivité et l’efficacité de chaque transporteur, a souligné Do Vinh Quang, président du conseil d’administration de Vietravel Airlines. « La flotte n’est pas seulement un actif d’exploitation, mais constitue la base essentielle permettant à une compagnie aérienne de bâtir une capacité opérationnelle stable et d’étendre son réseau sur le long terme », a-t-il précisé.

L’A321 est un avion à fuselage étroit doté d’une grande capacité, largement exploité sur les trajets courts et moyen-courriers grâce à son efficacité opérationnelle, ce qui le rend particulièrement adapté aux lignes à forte demande. L’intégration de cet appareil permet à Vietravel Airlines d’accroître sa capacité et de renforcer sa flotte, améliorant ainsi la flexibilité et la proactivité de ses opérations, tout en créant des marges pour l’expansion de son réseau.

Il s’agit du premier appareil d’un plan prévoyant l’ajout de neuf avions dans les six prochains mois. La poursuite de l’exploitation des A321 en 2026 permettra à la compagnie d’accroître sa flexibilité opérationnelle, d’optimiser ses horaires et d’améliorer l’efficacité de ses opérations afin de répondre à la croissance du marché.

Face aux impacts des fluctuations géopolitiques au Moyen-Orient sur le secteur aérien, Vietravel Airlines a adopté une approche proactive, cherchant à transformer les défis en opportunités. La compagnie se concentre sur le renforcement de sa flotte, le développement de ses ressources et l’intensification des formations spécialisées. Cette stratégie lui permet de se préparer à augmenter la fréquence des vols sur les lignes clés et à mettre en œuvre sa feuille de route visant à élargir son réseau domestique et international.

Récemment, Vietravel Airlines a relancé sa liaison Hanoï–Bangkok, marquant la reprise de ses opérations internationales. Parallèlement, elle renforce ses lignes intérieures afin de diversifier son réseau et de tirer parti des destinations à fort potentiel. Le transporteur met également l’accent sur l’amélioration de l’expérience passager grâce à des solutions opérationnelles optimisées et à des programmes de fidélisation.

Avec l’intégration de neuf nouveaux avions, Vietravel Airlines développera son réseau intérieur vers Hai Phong, Thanh Hoa, Nha Trang, Da Lat, Quy Nhon et Buon Ma Thuot. À l’international, elle prévoit d’exploiter la ligne vers Shenzhen (Chine) au troisième trimestre 2026 et étudie l’expansion vers d’autres destinations en Chine, à Taïwan (Chine) et en République de Corée, en lien avec la reprise du tourisme.

Intégrée à l’écosystème du groupe T&T, Vietravel Airlines finalise actuellement sa refonte d’identité visuelle ainsi que le lancement de sa nouvelle marque. Cette transformation marquera une nouvelle étape de son développement, visant à renforcer son positionnement sur le marché. -VNA

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