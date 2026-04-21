Tourisme

Le Vietnam, destination la plus attractive d’Asie du Sud-Est en 2026

Selon le quotidien The Straits Times, cité par le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information à Singapour, l’attrait du Vietnam se reflète tant dans l’engouement observé sur les plateformes numériques que dans la progression continue des indicateurs du tourisme au cours des dernières années.

Le col de Keo Lôm, province de Diên Biên. Photo: VNA
Le col de Keo Lôm, province de Diên Biên. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le Vietnam s’impose comme l’une des destinations les plus prisées d’Asie du Sud-Est en 2026, porté par une dynamique de croissance soutenue du secteur touristique et un intérêt croissant des voyageurs internationaux, notamment en provenance de Singapour.

Selon le quotidien The Straits Times, cité par le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information à Singapour, l’attrait du Vietnam se reflète tant dans l’engouement observé sur les plateformes numériques que dans la progression continue des indicateurs du tourisme au cours des dernières années.

D’après l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam (VNAT), les recettes du secteur ont connu une expansion remarquable, passant de 1,34 milliard de dôngs en 1990 à 355.000 milliards en 2010, pour atteindre environ 840.000 milliards de dôngs en 2024 (soit près de 40,6 milliards de dollars singapouriens). À la suite de la pandémie de COVID-19, le Vietnam s’est distingué comme l’un des marchés ayant enregistré la reprise la plus rapide de la région, avec un volume de visiteurs internationaux équivalant à près de 98 % du niveau de 2019.

Les analystes attribuent cette performance à des fondamentaux solides, notamment un environnement politique stable, un système éducatif de qualité et des infrastructures en constante amélioration. Gareth Leather, économiste senior pour l’Asie au sein du cabinet Capital Economics, souligne que ces facteurs ont permis au Vietnam de maintenir une trajectoire de croissance régulière et de renforcer sa position sur la carte touristique régionale.

Le pays séduit par la combinaison de son patrimoine historique, de la diversité de ses paysages naturels et d’un coût de séjour compétitif. La culture de rue, la gastronomie et les services de bien-être accessibles attirent de plus en plus une clientèle jeune, en particulier en provenance de Singapour et des pays voisins.

Les perspectives de développement du secteur demeurent favorables. Les autorités vietnamiennes ambitionnent d’accueillir environ 50 millions de visiteurs internationaux d’ici 2030. Dans cette optique, plusieurs groupes hôteliers internationaux intensifient leur présence sur le marché vietnamien, misant sur la convergence entre la hausse de la demande touristique, l’amélioration du niveau de vie et le renforcement des connexions internationales.

Parallèlement, de nombreux projets d’envergure sont déployés afin d’accroître les capacités d’accueil. Des complexes touristiques et des infrastructures hôtelières sont en cours de développement dans des destinations clés telles que Phu Quoc et Vung Tau, tandis que les régions du Nord et du Centre voient émerger une offre croissante dans le segment du tourisme de bien-être, avec la participation de grandes enseignes internationales.

Cette dynamique est soutenue par l’expansion des liaisons aériennes, facilitant l’accès des visiteurs étrangers. En 2025, le nombre de touristes en provenance de Singapour a progressé de 15,5 % en glissement annuel. L’ouverture de nouvelles routes, notamment vers Phu Quoc et Nha Trang, contribue également à renforcer l’attractivité du pays.

Certains risques persistent toutefois. Les tensions géopolitiques et la volatilité des prix de l’énergie pourraient peser sur la croissance économique mondiale et, par ricochet, sur la demande touristique. Dans un contexte de hausse des coûts, les voyageurs tendent à se montrer plus sensibles aux prix, ce qui pourrait modérer leurs dépenses.

Néanmoins, les perspectives globales du tourisme vietnamien restent robustes. Au premier trimestre 2026, le pays a accueilli 6,76 millions de visiteurs internationaux, soit une hausse de 12,4 % sur un an, avec des marchés clés tels que la Chine, la République de Corée et Taïwan (Chine) continuant de jouer un rôle moteur dans cette expansion. -VNA

source
#Vietnam #destination #Asie du Sud-Est #The Straits Times
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Des touristes internationaux visitent les sites historiques des temples des rois Dinh et Lê dans l'ancienne capitale de Hoa Lu, province de Ninh Binh. Photo: VNA

Le tourisme vietnamien monte en puissance, porté par son image de destination sûre

Les experts du tourisme attribuent cette forte croissance à une combinaison de facteurs, notamment des politiques de visas plus souples, une offre touristique diversifiée et des actions de promotion renforcées. La réputation croissante du Vietnam en tant que destination sûre et accueillante a également joué un rôle important dans l’attraction des voyageurs internationaux.

Voir plus

Hanoï dévoile, à l’occasion des vacances du 30 avril et du 1er mai, une série de nouveaux produits touristiques dans sa périphérie, accompagnés de programmes culturels et d’ateliers d’artisanat traditionnel, afin de désengorger le centre-ville et d’attirer davantage de visiteurs. Photo: VNA

Hanoï booste sa promotion touristique pour les vacances du 30 avril

À l’occasion des vacances du 30 avril et du 1er mai,, Hanoï mise sur une diversification de son offre touristique en périphérie, combinant expériences culturelles, artisanat traditionnel et écotourisme, afin de désengorger le centre-ville tout en attirant un public plus large et en favorisant un développement durable.

Touristes visitant la zone de production agricole riveraine de la commune de Da Phuc. Photo : VNP

Échappée belle à Da Phuc, bucolique alternative à Hanoi

L’espace le long de la rivière Cà Lô constitue le cœur de l’attrait touristique de Da Phuc. La rivière paisible, les vastes plaines alluviales et les pentes aérées des digues créent un cadre serein typique du delta du Nord. Ces conditions idéales permettent la pratique de diverses activités de plein air, offrant aux visiteurs l’opportunité de se ressourcer au contact de la nature et de respirer l’air pur de la campagne.

Vue aérienne d'une plage dans la baie de Ha Long. Photo : kenh14.vn

Au Vietnam, soleil au beau fixe pour les voyages estivaux à la plage

Les vacances à la plage sont à l’image du soleil, au beau fixe. Les congés du 30 avril (Journée de la Libération du Sud et de la Réunification nationale) et du 1er mai (Journée internationale des travailleurs) marquent chaque année le début des vacances d’été.

Des passagers à l'aéroport international de Nôi Bai, à Hanoi. Photo: VNA

Transport aérien : capacité suffisante et large choix pour les prochains congés

Malgré les fluctuations liées au conflit au Moyen-Orient ayant affecté les prix du carburant aérien, la gestion flexible du gouvernement, notamment à travers les mesures de réduction des taxes et des redevances sur les carburants et les infrastructures, a permis au marché aérien de fonctionner de manière stable, sans pénurie généralisée de billets.

Hanoï dans le TOP 50 des villes du monde. Photo: VNA

Hanoï dans le TOP 50 des villes du monde

Le charme de la capitale vietnamienne réside dans sa culture du café si particulière, sa street food riche et variée, ainsi que dans ses espaces créatifs en plein essor.

Le mont Bà Den (Dame Noire) dans la province de Tây Ninh (Sud) Connue comme la destination spirituelle la plus célèbre du Sud. Photo: VNA

Le tourisme doit concilier croissance verte et préservation de la culture autochtone

La réunion régionale 2026 au Vietnam de l’Organisation de promotion du tourisme des villes mondiales (TPO), qui s’est tenue dans la province de Tây Ninh (Sud), a fourni non seulement un forum d’échange de politiques et de promotion des liens régionaux, mais a également ouvert des perspectives pour le développement d’un tourisme en lien avec l’identité culturelle locale et le respect de l’environnement.