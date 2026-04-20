Au Vietnam, soleil au beau fixe pour les voyages estivaux à la plage

Hanoi (VNA) – La saison touristique estivale au Vietnam démarre plus tôt que d’habitude, avec une forte demande pendant les prochaines vacances du pont de fin d’avril au premier mai, propulsant le marché vers des niveaux de pointe plus tôt que prévu.



Au lieu d’attendre la traditionnelle haute saison de juin et juillet, la demande de voyages a explosé dans les semaines précédant les longues vacances, de nombreux produits touristiques approchant leur pleine capacité.



La planification anticipée stimule les réservations



Le tourisme estival au Vietnam connaît un essor précoce, les destinations balnéaires les plus prisées affichant presque complet et les réservations explosant plusieurs semaines avant la haute saison traditionnelle.



Des agences de voyages telles que Vietluxtour, TransViet et Du Lich Viet ont enregistré une forte hausse des réservations par rapport à la même période l’an dernier, de nombreux forfaits atteignant un taux d’occupation de 70 à 85% avant même les dates de départ.



Un représentant de Vietluxtour a indiqué que la demande avait augmenté d’environ 10 à 15% sur un an, tandis que TransViet a constaté que plusieurs itinéraires étaient presque complets. Du Lich Viet a également signalé que les circuits insulaires et les voyages long-courriers se remplissaient rapidement, certains produits devant afficher complet une à deux semaines avant les vacances.



Dans le segment haut de gamme, Paradise Vietnam a annoncé que les croisières d’une nuit dans les baies de Ha Long et de Lan Ha atteignaient des taux d’occupation d’environ 70 à 75%, les dates les plus demandées étant déjà complètes.



Les destinations balnéaires en tête



Île Hon Thom.



Les destinations côtières restent les favorites des voyageurs pendant les vacances, grâce à un climat favorable et une forte demande pour les séjours de loisirs et les voyages en famille.



Cependant, les taux d’occupation augmentent plus vite que prévu, obligeant certaines entreprises à interrompre leurs ventes prématurément en raison de la disponibilité limitée des vols et de la pénurie d’hébergements haut de gamme.



Les données de la plateforme de voyage numérique Agoda montrent que les recherches d’hébergement au Vietnam par les voyageurs ont augmenté d’environ 80% avant les vacances par rapport à la même période l’an dernier.



Les destinations balnéaires dominent cette tendance, avec une forte croissance de la demande pour Vung Tàu, Nha Trang, Dà Nang et Phan Thiêt. Cela indique que le tourisme balnéaire estival en 2026 non seulement conserve son attrait, mais entre également dans sa phase de forte activité plus tôt que d’habitude, les vacances jouant un rôle déterminant.



Parallèlement aux destinations côtières, les destinations montagneuses telles que Sa Pa et Hà Giang attirent également les visiteurs en quête de fraîcheur et d’expériences au contact de la nature. Ces destinations gagnent en popularité auprès des voyageurs souhaitant éviter la foule des grandes stations balnéaires.



Pression croissante sur les vols et l’hébergement



Les voyagistes soulignent les contraintes d’approvisionnement comme l’un des principaux défis de cette période. Les tarifs aériens augmentent rapidement à l’approche des vacances, tandis que les hôtels des destinations phares affichent presque complet.



Le coût du transport aérien représente désormais 50 à 70% du prix des voyages organisés, ce qui fait grimper le prix global des forfaits de 15 à 30% par rapport aux périodes habituelles. Face à cette situation, des agences de voyages comme TransViet et Vietluxtour adaptent leurs offres en proposant des séjours plus courts et des itinéraires plus flexibles.



Selon BestPrice Travel, les voyageurs privilégient de plus en plus les expériences personnalisées, le tourisme de bien-être et la découverte culturelle.



Les familles ont tendance à privilégier les services haut de gamme, tandis que les jeunes voyageurs sont attirés par les activités immersives. Paradise Vietnam a également constaté une demande croissante pour le slow travel et les voyages multigénérationnels, reflétant une volonté de vivre des expériences de voyage plus enrichissantes.



Les congés du 30 avril (Journée de la Libération du Sud et de la Réunification nationale) et du 1er mai (Journée internationale des travailleurs) marquent chaque année le début des vacances d’été.



Le tourisme balnéaire restant le principal moteur de la demande et la concurrence s’intensifiant sur les vols et les hébergements, le marché devrait demeurer dynamique dans les prochains mois.



Face à la hausse des coûts et aux exigences accrues en matière de services, les entreprises du secteur du voyage devront faire preuve de flexibilité afin d’équilibrer les prix et l’expérience client, tout en répondant à une demande de plus en plus proactive de la part des consommateurs. - VNA



