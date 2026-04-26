La vieille ville de Hôi An figure parmi les meilleures destinations de slow travel en Asie

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Hanoi (VNA) – La plateforme de voyage numérique Agoda a désigné Hôi An, site du patrimoine mondial de l’UNESCO au Vietnam, comme l’une des meilleures destinations slow travel en Asie.​

La vieille ville de Hôi An invite à la découverte à pied ou à vélo. Au-delà de ses rues éclairées par des lanternes, les voyageurs aiment flâner dans les ateliers de tailleurs qui confectionnent des vêtements sur mesure, participer à des cours de cuisine débutant par une visite du marché, ou encore parcourir à vélo les rizières jusqu’aux villages côtiers.

Le riche passé commercial de la ville se reflète dans son architecture et sa cuisine, façonnées par les influences vietnamiennes, chinoises et japonaises, a-t-il écrit.

La liste d’Agoda comprend également d’autres destinations telles qu’Ubud, Bali (Indonésie), Kyoto (Japon), Galle (Sri Lanka), Luang Prabang (Laos), Chiang Mai (Thaïlande) et le Kerala (Inde).

Ces lieux offrent l’opportunité de s’immerger dans la culture locale, de profiter d’explorations à son rythme et de se connecter à l’âme de chaque destination.

Alors que les voyageurs recherchent de plus en plus d’expériences authentiques, le slow travel permet de savourer pleinement le voyage et de se créer des souvenirs impérissables.

Ce changement s’explique par le fait que les voyageurs délaissent les itinéraires trop rigides au profit d’expériences privilégiant le lien social, que ce soit à travers la gastronomie, les traditions locales ou le temps passé en pleine nature. Dans ces destinations, l’attrait réside moins dans la visite de sites emblématiques que dans l’immersion des visiteurs dans un lieu donné.

La vieille ville de Hôi An est un reflet du mélange des cultures indigènes et étrangères (principalement chinoises et japonaises et, plus tardivement, européennes) qui a donné naissance à ce vestige unique. Elle a été inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1999.

Elle est un exemple extrêmement bien préservé des petits ports marchands qui, entre le XVe et le XIXe siècle, ont commercé au long cours tant avec les pays du Sud-Est et de l’Est de l’Asie qu’avec le reste du monde. Son déclin, à la fin du XIXe siècle, a permis de conserver à un très haut degré d’authenticité son tissu urbain traditionnel.​

Hôi An a figuré à plusieurs reprises parmi les meilleures destinations mondiales selon des publications de voyage de référence telles que Travel + Leisure et Condé Nast Traveler, apparaissant fréquemment dans les listes des villes les plus prisées au monde et en Asie. En 2026, la vieille ville a également été classée parmi les plus beaux endroits du monde par le magazine de voyage Time Out dans un guide publié en mars.

Hôi An a également été récompensée pour son tourisme durable et la préservation de son patrimoine culturel, renforçant ainsi sa réputation de destination modèle qui concilie avec succès la conservation du patrimoine et le développement du tourisme moderne.

Auparavant, la ville balnéaire de Nha Trang, située dans la province de Khanh Hoa (Centre) figurait parmi les neuf meilleures destinations asiatiques pour le slow travel selon la plateforme de voyage numérique Agoda. – VNA

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