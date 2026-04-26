Tourisme

La vieille ville de Hôi An figure parmi les meilleures destinations de slow travel en Asie

La vieille ville de Hôi An invite à la découverte à pied ou à vélo. Au-delà de ses rues éclairées par des lanternes, les voyageurs aiment flâner dans les ateliers de tailleurs qui confectionnent des vêtements sur mesure, participer à des cours de cuisine débutant par une visite du marché, ou encore parcourir à vélo les rizières jusqu’aux villages côtiers.

À Hôi An, pour redécouvrir le plaisir de voyager à un rythme apaisant Photo: goodmorning-hoian.com
À Hôi An, pour redécouvrir le plaisir de voyager à un rythme apaisant Photo: goodmorning-hoian.com

Hanoi (VNA) – La plateforme de voyage numérique Agoda a désigné Hôi An, site du patrimoine mondial de l’UNESCO au Vietnam, comme l’une des meilleures destinations slow travel en Asie.​

La vieille ville de Hôi An invite à la découverte à pied ou à vélo. Au-delà de ses rues éclairées par des lanternes, les voyageurs aiment flâner dans les ateliers de tailleurs qui confectionnent des vêtements sur mesure, participer à des cours de cuisine débutant par une visite du marché, ou encore parcourir à vélo les rizières jusqu’aux villages côtiers.

Le riche passé commercial de la ville se reflète dans son architecture et sa cuisine, façonnées par les influences vietnamiennes, chinoises et japonaises, a-t-il écrit.

La liste d’Agoda comprend également d’autres destinations telles qu’Ubud, Bali (Indonésie), Kyoto (Japon), Galle (Sri Lanka), Luang Prabang (Laos), Chiang Mai (Thaïlande) et le Kerala (Inde).

Ces lieux offrent l’opportunité de s’immerger dans la culture locale, de profiter d’explorations à son rythme et de se connecter à l’âme de chaque destination.

Alors que les voyageurs recherchent de plus en plus d’expériences authentiques, le slow travel permet de savourer pleinement le voyage et de se créer des souvenirs impérissables.

Ce changement s’explique par le fait que les voyageurs délaissent les itinéraires trop rigides au profit d’expériences privilégiant le lien social, que ce soit à travers la gastronomie, les traditions locales ou le temps passé en pleine nature. Dans ces destinations, l’attrait réside moins dans la visite de sites emblématiques que dans l’immersion des visiteurs dans un lieu donné.

La vieille ville de Hôi An est un reflet du mélange des cultures indigènes et étrangères (principalement chinoises et japonaises et, plus tardivement, européennes) qui a donné naissance à ce vestige unique. Elle a été inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1999.

Elle est un exemple extrêmement bien préservé des petits ports marchands qui, entre le XVe et le XIXe siècle, ont commercé au long cours tant avec les pays du Sud-Est et de l’Est de l’Asie qu’avec le reste du monde. Son déclin, à la fin du XIXe siècle, a permis de conserver à un très haut degré d’authenticité son tissu urbain traditionnel.​

Hôi An a figuré à plusieurs reprises parmi les meilleures destinations mondiales selon des publications de voyage de référence telles que Travel + Leisure et Condé Nast Traveler, apparaissant fréquemment dans les listes des villes les plus prisées au monde et en Asie. En 2026, la vieille ville a également été classée parmi les plus beaux endroits du monde par le magazine de voyage Time Out dans un guide publié en mars.

Hôi An a également été récompensée pour son tourisme durable et la préservation de son patrimoine culturel, renforçant ainsi sa réputation de destination modèle qui concilie avec succès la conservation du patrimoine et le développement du tourisme moderne.

Auparavant, la ville balnéaire de Nha Trang, située dans la province de Khanh Hoa (Centre) figurait parmi les neuf meilleures destinations asiatiques pour le slow travel selon la plateforme de voyage numérique Agoda. – VNA

source
#meilleures destinations de slow travel en Asie #vieille ville de Hôi An
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Danse traditionnelle de port d’eau au site touristique Bau Trang U&Me. Photos: VOV

L’art traditionnel cham enrichit l’offre touristique de Lâm Dông

Danses Apsara, chorégraphies à l’éventail, rythmes envoûtants des tambours Ghinang et Paranung, sonorités du hautbois Saranaï, mais aussi tours-temples patinées par le temps, poésie, fêtes rituelles et savoir-faire artisanaux… composent un univers culturel immédiatement reconnaissable.

Les voyages en voiture ou à moto, qui permettent de choisir librement le rythme, les haltes et les détours. Photo: Collaborateur/VietnamPlus

Tourisme au Vietnam : l’essor du « road trip », entre liberté et quête d’authenticité

Selon des observations récentes du secteur, les touristes vietnamiens privilégient désormais des itinéraires capables de refléter leur identité et leurs attentes individuelles. Les voyages en voiture ou à moto, qui permettent de choisir librement le rythme, les haltes et les détours, répondent pleinement à cette demande, notamment durant la saison printanière, propice aux déplacements à travers le pays.

Hanoi, 25e dans le classement 2026 des 50 meilleures villes (25/4)

Hanoi, 25e dans le classement 2026 des 50 meilleures villes (25/4)

Classée 25e parmi les 50 meilleures villes du monde en 2026 par Time Out, Hanoï confirme son attractivité croissante grâce à l’alliance réussie entre patrimoine historique, dynamisme urbain et richesse culturelle, s’imposant comme une destination de plus en plus prisée sur la scène touristique internationale.

À Khanh Hoà, les amoureux de la petite balle blanche peuvent facilement combiner visite et plaisirs du swing. Ici à KN Golf Links Cam Ranh. Photo : BKH

Le tourisme vietnamien cherche à s’avancer sur les greens

Sous l’égide de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, la légende australienne du golf Greg Norman partage au monde « l’histoire du Vietnam », contribuant ainsi à consolider l’image de marque du pays auprès des voyageurs étrangers.

Photo: quangninh.gov.vn

Quang Ninh lance des excursions en voilier le long de la baie de Ha Long

L’initiative fait suite au vif intérêt manifesté par le public et les visiteurs lors du récent Nouvel An lunaire (Têt), où la vue des bateaux traditionnels en bois, reconnaissables à leurs voiles rouges, a suscité un grand intérêt, tant sur place que sur les réseaux sociaux, notamment auprès des touristes internationaux.

Le Festival de Bach Dang 2026 se déroule du 22 au 25 avril. Photo: VNA

Ouverture du Festival de Bach Dang 2026

Cet événement revêt une dimension historique particulière, car il s'agit de la première édition organisée depuis l'inscription du site sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2025.

Photo: vnexpress.net

En pleine forêt d’U Minh Ha, une expérience touristique bourdonnante

La forêt de mélaleucas d’U Minh Ha, d’une superficie d’environ 35 000 hectares dans la province de Ca Mau (Sud), est un lieu où les abeilles à miel viennent nicher en grand nombre à chaque saison de floraison. L’écosystème caractéristique de cette zone humide constitue la source du célèbre miel forestier du delta du Mékong.

Le téléphérique de Hon Thom. Photo: VNA

Soleil et mer : Les destinations stars des congés de fin avril

Une enquête menée par Booking.com révèle qu’environ 33 % des Vietnamiens envisagent des escapades domestiques de courte durée, tandis que 22 % prévoient des voyages internationaux plus longs, en hausse par rapport à l’année dernière. Les destinations littorales dominent largement les préférences, reflétant un attrait croissant pour les séjours en bord de mer à l’approche de la saison estivale.

Le pont du Soleil levant, une passerelle sur le lac Hoàn Kiêm à Hanoi. Photo: doanhnghiepkinhtexanh.vn

Hanoi figure parmi les dix villes les plus colorées du monde

Outre Hanoi, la liste publiée dans le magazine Condé Nast Traveller comprend également également de nombreuses villes au caractère bien trempé, réputés pour leur palette de couleurs, leur propre style distinct, du moderne au nostalgique, du tropical au vibrant latino-américain.

Tam Coc - Bich Dong est un site connu de Ninh Binh. Photo: VNA

Un plan directeur pour hisser Trang An-Tam Coc-Bich Dong au rang de pôle touristique mondial

Un plan directeur pour la conservation, la restauration et la revitalisation du complexe paysager de Trang An-Tam Coc-Bich Dong dans la province de Ninh Binh (Nord) a été approuvé. Cette initiative vise à préciser et renforcer la valorisation du site, tout en conciliant impératifs de conservation et développement durable, afin de faire de ce complexe une destination touristique de premier rang, tant au Vietnam qu’à l’international, et un moteur majeur pour le tourisme de Ninh Binh et du delta du fleuve Rouge.

Phu Quoc accueille plus d’un million de visiteurs internationaux depuis janvier

Phu Quoc accueille plus d’un million de visiteurs internationaux depuis janvier

Au cours des quatre premiers mois de 2026, Phu Quoc a accueilli plus d’un million de touristes étrangers, soit une hausse remarquable de 61,5 % en glissement annuel, représentant près de 50 % de l’objectif fixé pour l’ensemble de l’année. Cette dynamique soutenue confirme l’attractivité croissante de la destination, portée par la reprise du tourisme international et la diversification de l’offre touristique.