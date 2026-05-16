Tourisme

Le tourisme balnéaire vietnamien entre dans sa haute saison estivale

À l’approche de l’été 2026, le marché du tourisme intérieur connaît une forte accélération, notamment dans les destinations balnéaires. Des villes côtières comme Da Nang, Nha Trang, Phu Quoc, Ha Long et Cat Ba enregistrent une fréquentation soutenue, portée par la reprise précoce des voyages familiaux et des courts séjours de détente.

La plage de Ky Xuan (province de Ha Tinh) possède un long littoral, du sable fin et une beauté naturelle préservée. Photo : VNA
La plage de Ky Xuan (province de Ha Tinh) possède un long littoral, du sable fin et une beauté naturelle préservée. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Dès les premiers jours de mai 2026, le tourisme intérieur vietnamien est entré dans sa haute saison estivale avec une dynamique particulièrement soutenue. Plusieurs grandes destinations balnéaires comme Da Nang, Nha Trang, Phu Quoc, Ha Long ou Cat Ba continuent d’enregistrer une fréquentation élevée au fil des premières semaines du mois.

Selon les entreprises spécialisées dans les voyages, l’hébergement et le transport touristique, la demande pour les vacances d’été s’est manifestée plus tôt que les années précédentes. Les réservations pour la fin du mois de mai et le début du mois de juin connaissent une nette progression, principalement portées par les familles, les petits groupes d’amis et les voyageurs en quête de courts séjours en bord de mer.

Dans un contexte marqué par le maintien à un niveau élevé des coûts du carburant, des transports et des billets d’avion, de nombreux voyageurs privilégient des destinations proches, accessibles en un temps raisonnable par voie terrestre ou par des vols courts. Cette tendance contribue également à maintenir l’attractivité des grands centres touristiques balnéaires après les congés prolongés de début mai.

Selon le Service de la culture, des sports et du tourisme de Da Nang, la ville a accueilli plus de 1,46 million de visiteurs entre le 25 avril et le 3 mai, soit une hausse de plus de 35 % par rapport à la même période de l’année précédente. Les activités de lancement de la saison touristique balnéaire, les événements culturels et sportifs ainsi que les programmes de promotion continuent de dynamiser le marché durant le mois de mai et pour le reste de l’été.

À Ha Long, la fréquentation des week-ends demeure particulièrement élevée après les vacances. À Nha Trang et Phu Quoc, les agences de voyages observent également une augmentation progressive des réservations pour les séjours familiaux, les circuits balnéaires de courte durée et les offres associant détente et loisirs.

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Des touristes participent à des activités de team building à Con Dao (Hô Chi Minh-Ville). Photo : VNA

Nguyen Van Tai, directeur de l’entreprise de voyages VietSense Travel, estime que l’été 2026 ouvre des perspectives de croissance positives pour le tourisme balnéaire domestique. Selon lui, au-delà de la hausse saisonnière de la demande, le marché bénéficie aussi de l’amélioration continue des infrastructures dans de nombreuses localités côtières, qu’il s’agisse des transports, des établissements d’hébergement ou des services de divertissement.

Il souligne également que, si la saison estivale dépendait auparavant essentiellement de la clientèle vietnamienne, plusieurs destinations balnéaires voient aujourd’hui revenir progressivement des touristes internationaux stables tels que la République de Corée, la Chine, l’Inde et certains pays d’Asie du Sud-Est. Cette reprise contribue à diversifier la clientèle et à ouvrir de nouvelles perspectives aux entreprises du secteur à l’approche du pic estival.

Parallèlement à cette hausse de la demande, les attentes des voyageurs évoluent rapidement. Selon les professionnels du tourisme, les clients accordent désormais une attention croissante à la qualité globale de l’expérience : facilité des déplacements, confort des hébergements, qualité de la restauration, diversité des activités et dimension expérientielle des séjours prennent progressivement le pas sur le seul critère du prix.

Hoang Van Cong, responsable du navire de croisière Paradise Delight, a indiqué que son entreprise avait finalisé tous les préparatifs pour la haute saison estivale. Paradise Delight exploite actuellement deux croisières de jour de sept heures ainsi qu’une croisière nocturne de quatre heures. Le navire accueille en moyenne près de 700 visiteurs par jour. Ce niveau d’activité est jugé très encourageant en ce début de saison et devrait encore progresser durant les mois de juin, juillet et août. - VNA

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