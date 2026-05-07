Tourisme

Phu Quoc, la nouvelle référence des vacances familiales pour les Sud-Coréens

De récents articles du Korea Herald et du Korea JoongAng Daily analysent Phu Quoc comme un phénomène touristique émergent.

Avec certaines des plus belles plages du monde, comme la plage de Kem, Phu Quoc devient rapidement une destination prisée des voyageurs de la République de Corée. (Photo : Fabl Belek)
Avec certaines des plus belles plages du monde, comme la plage de Kem, Phu Quoc devient rapidement une destination prisée des voyageurs de la République de Corée. (Photo : Fabl Belek)

Hanoï, 7 mai (VNA) - Guam et Saipan, autrefois destinations de prédilection des familles de la République de Corée, cèdent progressivement la place à une destination montante en Asie du Sud-Est. De récents articles du Korea Herald et du Korea JoongAng Daily analysent Phu Quoc comme un phénomène touristique émergent.

Le succès de l'île s'explique non seulement par des prix compétitifs, mais aussi par des activités qui redéfinissent l'expérience des vacances multigénérationnelles.

Pendant des décennies, Guam et Saipan étaient les destinations incontournables pour les familles sud-coréennes en quête d'une escapade balnéaire. Des temps de vol courts, des hébergements adaptés aux enfants et des écosystèmes touristiques bien établis ont permis à ces deux territoires américains de conserver leur attrait.

Cependant, selon les dernières observations du Korea Herald, cet ordre établi est en train de changer. Les fluctuations des taux de change, la hausse des surcharges carburant et le coût élevé des billets d'avion ont rendu les destinations traditionnelles moins attractives, notamment pour les familles très attentives au coût total d'un voyage.

Le Vietnam s'est imposé comme une alternative privilégiée, Phu Quoc étant au cœur de cette migration. L'année dernière, environ 4,3 millions de touristes sud-coréens ont visité le Vietnam, soit près de 20 % des arrivées internationales. Si la majorité se rassemblait auparavant à Da Nang, jadis surnommée avec humour la « province de Gyeonggi du Vietnam », le Korea JoongAng Daily constate que le centre de gravité se déplace vers le sud, où Phu Quoc gagne en importance sur la carte touristique coréenne.

Au-delà des chiffres, cette présence se manifeste dans les moindres détails. Des airs de K-pop résonnant dans les restaurants du bord de mer à la signalétique où le coréen est mis en avant juste après le vietnamien, Phu Quoc s'efforce d'adapter l'expérience touristique pour que les visiteurs coréens s'y sentent le plus à l'aise possible.

Le principal facteur de ce changement est le coût. Dans une interview accordée au Korea Herald, Choi Hyun-ho, voyageur accompagné de sa famille de trois générations, a indiqué que le prix d'un billet d'avion aller-retour pour Phu Quoc pour six personnes s'élevait à environ 2 millions de wons coréens (environ 1 350 dollars américains). Ce tarif est nettement inférieur à celui pratiqué pour Guam ou Saipan. Outre le transport, les dépenses sur place constituent un atout indéniable. Des services comme la garde d'enfants à l'hôtel sont proposés à des prix raisonnables, ce qui allège considérablement le fardeau des parents voyageant avec de jeunes enfants.

Le prix n'est cependant pas le seul facteur à prendre en compte. Le Korea Herald analyse que le véritable atout de Phu Quoc réside dans la manière dont la destination conçoit des expériences adaptées aux voyages multigénérationnels, une tendance en plein essor en République de Corée.

Ici, les complexes hôteliers offrent bien plus qu'une simple chambre. Ils sont conçus comme de véritables espaces de vie distincts où plusieurs générations peuvent cohabiter tout en préservant leur intimité. Le Premier Village Phu Quoc Resort en est un parfait exemple : il propose des centaines de villas avec piscine privée, nichées au cap Ong Doi. Le personnel du complexe a indiqué aux médias sud-coréens que plus de 70 % de leurs clients sont coréens, une clientèle qui privilégie la tranquillité et l'intimité par rapport aux hôtels du centre-ville.

Parallèlement, les hôtels investissent massivement dans des expériences axées sur les enfants, un facteur déterminant pour les familles. Le JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort en est un exemple remarquable : conçu sur le thème d'une université fictive du XIXe siècle, cet espace, outre son esthétique agréable, offre aux enfants un sentiment de découverte constante, des salles de classe thématiques au spa inspiré d'Alice au pays des merveilles.

À plus grande échelle, Phu Quoc se transforme en un écosystème de loisirs intégré, développé par le groupe Sun dans le sud de l'île. Ici, les visiteurs peuvent profiter d'un programme complet, du lever au coucher du soleil, sans avoir à effectuer de longs trajets.

Parmi les attractions phares mentionnées par les deux principaux médias figure le plus long téléphérique maritime à trois câbles au monde, reliant Sunset Town à l'île de Hon Thom. Le trajet de près de 8 km offre une vue panoramique exceptionnelle sur le paysage marin de Phu Quoc. Il s'achève au complexe de loisirs Sun World Hon Thom, qui abrite le parc aquatique Aquatopia et des attractions à sensations fortes. Les voyageurs peuvent ainsi profiter d'attractions exceptionnelles sans avoir à faire la queue pendant des heures, contrairement aux parcs d'attractions de Séoul.

À la tombée de la nuit, les festivités se poursuivent avec des spectacles multimédias tels que « Le Baiser de la Mer » et « La Symphonie de la Mer », couronnés par un feu d'artifice quotidien.

Selon le Korea JoongAng Daily, c'est cette capacité à proposer aux voyageurs une multitude d'expériences de qualité qui distingue Phu Quoc des destinations touristiques plus traditionnelles et paisibles.
Au-delà du présent, les médias sud-coréens s'intéressent de près à la vision à long terme de Phu Quoc. La préparation des infrastructures pour l'APEC 2027, ainsi qu'une série de projets hôteliers d'envergure, témoignent d'une volonté d'élever le niveau de la destination. Il est à noter que ces nouveaux aménagements ne se limitent pas à de simples hébergements fonctionnels ; ils se positionnent comme des emblèmes culturels, avec des designs inspirés du patrimoine insulaire. Selon le Korea Herald, cette approche permet à Phu Quoc de gagner en envergure tout en enrichissant considérablement l'expérience de voyage.

Pour les médias sud-coréens, l'essor de Phu Quoc n'est pas le fruit du hasard. Il résulte d'une stratégie qui prend en compte plusieurs facteurs : le coût, la praticité, la qualité de l'expérience et l'adéquation aux goûts modernes.

À une époque où les voyages en famille exigent toujours plus de confort et de personnalisation, Phu Quoc fait preuve d'une grande capacité d'adaptation et d'une stratégie claire. Si les tendances actuelles se maintiennent, cette île ne sera plus considérée comme une simple « alternative » à Guam ou Saipan, mais comme la nouvelle référence en matière de vacances familiales en République de Corée dans les années à venir. – VNA

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