Tourisme

Les atouts exclusifs qui distinguent Phu Quoc des autres îles

Entre Bali, les Maldives et Phuket, destinations incontournables du tourisme mondial, l'île de Phu Quoc, dans la province d'An Giang (Sud), se distingue par un atout unique : non seulement elle est magnifique, mais elle est aussi d'une accessibilité remarquable.

Grâce à sa politique de visas exceptionnelle, Phu Quoc est une destination sans obstacle pour les voyageurs internationaux. (Photo : Fabl Belek)
Grâce à sa politique de visas exceptionnelle, Phu Quoc est une destination sans obstacle pour les voyageurs internationaux. (Photo : Fabl Belek)

Hanoï, 8 mai (VNA) - Entre Bali, les Maldives et Phuket, destinations incontournables du tourisme mondial, l'île de Phu Quoc, dans la province d'An Giang (Sud), se distingue par un atout unique : non seulement elle est magnifique, mais elle est aussi d'une accessibilité remarquable. L'île bénéficie d'un ensemble de « privilèges » systématiques que peu d'autres destinations insulaires peuvent offrir.



Exemption de visa de 30 jours pour les voyageurs internationaux

L'une des différences les plus marquantes réside dès la première étape du voyage : l'entrée sur le territoire. Phu Quoc est actuellement la seule destination au Vietnam à appliquer une exemption de visa de 30 jours pour les arrivées internationales directes. Comparativement à Bali, où les voyageurs ont toujours besoin d'un visa à l'arrivée ou d'un visa électronique, ou aux Maldives et leurs protocoles spécifiques, la quasi-élimination des formalités administratives complexes fait de Phu Quoc une destination idéale, notamment pour les voyages spontanés ou les réservations de dernière minute.



Enregistrement direct à l'hôtel

Cette politique très avantageuse et permettant un gain de temps considérable aux voyageurs a été officiellement mise en place le 17 avril par Sun PhuQuoc Airways. Ce service est disponible dans les hôtels du groupe Sun situés sur l'île du Sud, notamment La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton et New World Phu Quoc Resort.

Au lieu de faire la queue à l'aéroport, les passagers de Sun PhuQuoc Airways peuvent s'enregistrer, obtenir leurs cartes d'embarquement et déposer leurs bagages directement à l'hôtel. Les bagages sont pris en charge sur place et transportés directement à l'aéroport pour le contrôle de sécurité, conformément à la réglementation.

Actuellement, deux créneaux horaires sont prévus pour l'enregistrement à l'hôtel : de 7h00 à 8h30 pour les vols partant entre 10h30 et 16h00, et de 11h00 à 13h30 pour les vols partant de 16h00 jusqu'à la fin de la journée. Après avoir effectué les formalités à l'hôtel, les passagers se rendent directement à l'aéroport juste avant l'embarquement, évitant ainsi de longues heures d'attente dans les terminaux.



Deux feux d'artifice chaque soir, 365 jours par an

L'attrait de l'île réside également dans sa vie nocturne soignée. Dans de nombreux complexes hôteliers paradisiaques, les soirées sont généralement consacrées aux repas ou au repos. À Phu Quoc, en revanche, les feux d'artifice sont devenus un événement quotidien. Proposer deux feux d'artifice chaque soir, toute l'année, est une rareté non seulement au niveau régional, mais aussi mondial. En intégrant la pyrotechnie au quotidien, la soirée n'est plus une fin, mais un prolongement du voyage, contribuant à l'essor d'une vie nocturne dynamique sur l'île de Phu Quoc.



Vivez trois records du monde Guinness en un seul voyage !

Bien plus qu'un simple lieu de villégiature paradisiaque, Phu Quoc – et plus précisément l'île du Sud – est un véritable haut lieu des records du monde Guinness, capable de vous faire vivre une palette d'émotions intense en 24 heures. L'aventure commence par le téléphérique Hon Thom, le « plus long téléphérique à trois câbles du monde », qui vous emmène dans les airs pour admirer une vue imprenable sur la mer et le ciel.

Au coucher du soleil, retournez à Sunset Town pour contempler un magnifique coucher de soleil. À la nuit tombée, plongez dans l'ambiance festive et animée du Sun Bavaria GastroPub, « la plus grande brasserie en bord de mer du monde », où vous pourrez déguster des bières artisanales brassées directement à la brasserie de Phu Quoc, et assister à Symphony of the Sea, un spectacle unique au monde mêlant musique, lasers, feux d'artifice et prouesses nautiques extrêmes.

Le voyage s'achève avec le spectacle « Le Baiser de la Mer » au « Plus grand théâtre de projection sur eau permanent », où technologie, lumière et musique convergent pour créer un festin visuel et émotionnel époustouflant, interprété par plus de 60 artistes internationaux.



L'île « tout-en-un »

Alors que Bali exige des heures de voyage entre les destinations et que les Maldives offrent une expérience exclusive limitée à certains complexes hôteliers, Phu Quoc, avec son écosystème Sun Paradise Land, se distingue par une approche « tout-en-un ». Les expériences s'enchaînent harmonieusement au cours d'un même voyage.

Ce parcours initiatique commence par des vols haut de gamme opérés par Sun Phu Quoc Airways, qui permettent aux clients d'atterrir et de se connecter directement au cœur des divertissements de l'île du Sud.

De plus, les clients séjournant dans les complexes hôteliers du groupe Sun bénéficient non seulement d'un hébergement de luxe, mais aussi du privilège exclusif d'assister au spectacle multimédia « Le Baiser de la Mer », ainsi que de divers avantages sur d'autres services au sein de l'écosystème.

Prochainement, ces avantages incluront des forfaits d'assistance médicale, permettant aux voyageurs d'accéder aux soins de l'hôpital Sun Phu Quoc en cas d'urgence. Globalement, le modèle « Vol-Séjour-Loisirs » au sein d'un écosystème unifié permet à Phu Quoc de proposer une expérience plus holistique, où chaque étape du voyage est liée à une histoire plutôt que décousue.

Comparée aux destinations insulaires de renommée mondiale, Phu Quoc propose une approche différente : fluidifier le voyage et optimiser chaque instant de l’expérience. C’est cette combinaison de privilèges exclusifs qui la distingue et fait de Phu Quoc une option de plus en plus flexible et accessible par rapport aux paradis insulaires traditionnels.- VNA

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#atouts exclusifs #Phu Quoc
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