Hanoï se prépare à un boom touristique pendant les vacances nationales



Hanoï, 20 avril (VNA) - Le secteur touristique de Hanoï anticipe une forte hausse de ses recettes pendant les vacances grâce à une stratégie de croissance plus claire, axée non seulement sur le nombre de visiteurs, mais aussi sur la qualité de l'expérience.



Dang Huong Giang, directrice du Département du tourisme de la ville, a déclaré que cette stratégie vise non seulement à attirer davantage de visiteurs pendant les vacances, mais aussi à prolonger leur séjour, à augmenter leurs dépenses et à améliorer leur expérience globale.



Ce scénario s'appuie sur les excellents résultats du premier trimestre de cette année, qui a enregistré 8,82 millions de visiteurs et des recettes totales atteignant près de 37 billions de dongs (plus de 1,4 milliard de dollars).



Les vacances nationales commémorant les rois Hùng (du 25 au 27 avril), ainsi que la célébration de la réunification nationale (30 avril) et la Fête du Travail (1er mai), constituent depuis longtemps une période faste pour le secteur touristique.



Pour le secteur touristique d'Hanoï, cette période représente non seulement un pic d'affluence, mais aussi un test de sa capacité opérationnelle, de son organisation et de la qualité de ses attraits dans un marché volatil.



Selon un responsable municipal, les vacances annuelles constituent toujours une excellente opportunité pour le secteur touristique d'accélérer sa croissance.



Cependant, face à une concurrence de plus en plus féroce entre les destinations, Hanoï ne doit pas se contenter d'augmenter le nombre de touristes, mais aussi prolonger la durée de leur séjour et accroître leurs dépenses.



L'un des principaux défis pour l'industrie touristique réside dans le coût des voyages, notamment le prix élevé des billets d'avion dû à la hausse mondiale des prix du carburant.



Selon une analyse touristique récente, le prix des billets d'avion représente actuellement environ 30 à 40 % du prix d'un voyage, impactant directement les projets de voyage des touristes.



Privilégier la qualité à la quantité



Le secteur met en œuvre une série de mesures visant à renforcer la gestion, à améliorer la qualité des services et à renforcer le contrôle du marché, selon Dang Huong Giang.



Le département a émis des directives officielles demandant aux zones touristiques, aux attractions, aux établissements d'hébergement, aux restaurants et aux agences de voyages d'élaborer proactivement des plans de services, de diversifier leurs produits touristiques et de proposer des activités expérientielles supplémentaires afin de répondre à l'afflux de visiteurs attendu pendant la haute saison touristique.



L'accent est mis sur l'amélioration de la qualité des services, la garantie de la sécurité et la promotion d'une image accueillante de Hanoï pour les visiteurs.



Les entreprises touristiques sont tenues d'afficher publiquement leurs prix, de les respecter scrupuleusement et de se conformer à des pratiques telles que le démarchage ou la spéculation. Les activités d'inspection et de contrôle ont également été renforcées, notamment sur les sites touristiques les plus fréquentés, afin de détecter et de sanctionner rapidement les infractions, protégeant ainsi les droits et les intérêts des touristes.



Les établissements d'hébergement et les restaurants sont encouragés à moderniser leurs locaux, à créer des expériences uniques et à améliorer encore la qualité de leurs services afin d'accroître la satisfaction des visiteurs pendant la haute saison touristique.



La ville a également lancé environ 80 nouveaux produits touristiques axés sur des programmes tels que « Con Duong Dao Hoc » (La Voie des Érudits) et la visite nocturne sur le thème « Hao Khi Thanh Giong » (L'Esprit Héroïque de Saint Giong).



Diverses activités culturelles, festives et de divertissement sont organisées au Van Mieu-Quoc Tu Giam (Temple de la Littérature), au Village national vietnamien de la culture et du tourisme ethniques, ainsi que dans les rues piétonnes et les espaces de restauration, contribuant ainsi à prolonger le séjour des visiteurs et à enrichir leur expérience de voyage.



Ces initiatives ont pour objectif commun de permettre aux visiteurs de s'immerger dans la richesse de la culture et de l'histoire locales, tout en les incitant à prolonger leur séjour.



À long terme, Hanoï s'attache à étendre son offre touristique aux zones périurbaines telles que Ba Vi, Soc Son et Son Tay, et à développer des produits de tourisme écologique, de villégiature et communautaire afin de désengorger le centre-ville.



La ville encourage également la transformation numérique et la mise en place d'un écosystème touristique intelligent, améliorant progressivement sa compétitivité et s'orientant vers un développement touristique moderne et durable.



À l'approche des fêtes de fin d'année, Hanoï affirme clairement que sa croissance touristique se mesurera non seulement en nombre, mais aussi en valeur. - VNA

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