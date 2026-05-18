Tourisme

La baie d’Ha Long à l’honneur lors de la Journée des 7 Merveilles

Classée parmi les sept nouvelles merveilles naturelles du monde, la baie d’Ha Long sera au cœur d’une série d’activités internationales organisées à Quang Ninh à l’occasion de la Journée des 7 Merveilles, célébrant la beauté et la préservation du patrimoine mondial.

La Journée des 7 Merveilles aura lieu le 7 juillet pour célébrer la baie d'Ha Long, l'un des sites naturels les plus célèbres au monde. (Photo : courtoisie du Département de gestion du patrimoine mondial de la baie d'Ha Long - Yen Tu)
La Journée des 7 Merveilles aura lieu le 7 juillet pour célébrer la baie d'Ha Long, l'un des sites naturels les plus célèbres au monde. (Photo : courtoisie du Département de gestion du patrimoine mondial de la baie d'Ha Long - Yen Tu)

Quang Ninh, 18 mai (VNA) – La ville d’Ha Long, dans la province de Quang Ninh (Nord-Est), accueillera le 7 juillet prochain un événement exceptionnel intitulé « Journée des 7 Merveilles ». De nombreuses activités et expériences seront proposées aux habitants comme aux visiteurs afin de célébrer les sept nouvelles merveilles du monde et de la nature.

Organisée chaque année par la Fondation New7Wonders sous le slogan « Une journée pour s’émerveiller ! », cette initiative invite le public du monde entier à découvrir, apprécier et préserver le patrimoine culturel et naturel de l’humanité.

À Quang Ninh, un vaste programme d’activités internationales sera mis en place pour promouvoir la baie d’Ha Long, classée à deux reprises au patrimoine mondial de l’UNESCO, auprès du public vietnamien et international.

La baie d’Ha Long abrite des milliers de pitons calcaires et d’îlots aux formes variées, créant un paysage spectaculaire unique au monde. Elle s’inscrit dans un vaste ensemble naturel comprenant également la baie de Bai Tu Long au nord-est et l’archipel de Cat Ba au sud-ouest, des zones partageant des caractéristiques géologiques, géomorphologiques, climatiques et culturelles similaires.

Selon le Département de gestion du patrimoine mondial de la baie d’Ha Long et de Yên Tu, Jean-Paul de la Fuente, directeur de l’organisation New7Wonders, s’est récemment rendu sur place afin de travailler avec les autorités locales à l’organisation des événements prévus.

Il s’agissait de sa première visite dans la ville depuis 15 ans, depuis que la baie d’Ha Long a été élue parmi les sept nouvelles merveilles du monde et de la nature.

Jean-Paul de la Fuente a exprimé son admiration face aux progrès remarquables réalisés ces dernières années dans la gestion, l’organisation et le développement durable de la baie d’Ha Long.

Selon lui, ces résultats illustrent pleinement les raisons pour lesquelles la baie d’Ha Long a réussi à se démarquer parmi des centaines de candidatures venues du monde entier, bénéficiant d’un large soutien du public national et international pour figurer parmi les sept nouvelles merveilles du monde.

À cette occasion, de nombreux ambassadeurs, représentants d’organisations internationales et d’agences diplomatiques au Vietnam, ainsi que des représentants de pays membres des réseaux G20 et G7 des merveilles du monde, des personnalités influentes et des médias internationaux participeront à l’événement.

Parallèlement, l’organisation New7Wonders, en coordination avec le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme ainsi qu’avec la province de Quang Ninh, organisera un atelier consacré à la gestion, à la protection et à la valorisation du titre de merveille mondiale de la baie d’Ha Long.

Le programme officiel de la Journée des 7 Merveilles sera dévoilé après consultation et approbation des autorités compétentes vietnamiennes et de la province de Quang Ninh.

Le vote pour désigner les sept nouvelles merveilles naturelles du monde avait été lancé par New7Wonders en 2007 avant de s’achever le 11 novembre 2011, à l’issue de trois tours de sélection.

La baie d’Ha Long avait alors surpassé plus de 400 sites naturels issus de plus de 200 pays et territoires pour figurer parmi les 28 finalistes, puis être officiellement reconnue comme l’une des sept nouvelles merveilles naturelles du monde.

Parmi les autres merveilles figurent notamment la forêt amazonienne en Amérique du Sud, les chutes d’Iguazu en Argentine et au Brésil, l’île de Jeju en République de Corée, le parc national de Komodo en Indonésie, la rivière souterraine de Puerto Princesa aux Philippines et la montagne de la Table en Afrique du Sud. – VNA

#baie d’Ha Long #Journée des 7 Merveilles
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