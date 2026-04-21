Tourisme

Hanoï booste sa promotion touristique pour les vacances du 30 avril

À l’occasion des vacances du 30 avril et du 1er mai,, Hanoï mise sur une diversification de son offre touristique en périphérie, combinant expériences culturelles, artisanat traditionnel et écotourisme, afin de désengorger le centre-ville tout en attirant un public plus large et en favorisant un développement durable.

Hanoï dévoile, à l’occasion des vacances du 30 avril et du 1er mai, une série de nouveaux produits touristiques dans sa périphérie, accompagnés de programmes culturels et d’ateliers d’artisanat traditionnel, afin de désengorger le centre-ville et d’attirer davantage de visiteurs. Photo: VNA
Hanoï dévoile, à l’occasion des vacances du 30 avril et du 1er mai, une série de nouveaux produits touristiques dans sa périphérie, accompagnés de programmes culturels et d’ateliers d’artisanat traditionnel, afin de désengorger le centre-ville et d’attirer davantage de visiteurs. Photo: VNA


Hanoï (VNA) – Hanoï dévoile, à l’occasion des vacances du 30 avril et du 1er mai, une série de nouveaux produits touristiques dans sa périphérie, accompagnés de programmes culturels et d’ateliers d’artisanat traditionnel, afin de désengorger le centre-ville et d’attirer davantage de visiteurs.

Selon le Département du tourisme de Hanoï, la stratégie de cette année vise à étendre le tourisme au-delà du cœur urbain, vers des destinations telles que Ba Vi, Soc Son, Huong Son et Son Tay. L'offre comprendra de l'écotourisme, des séjours bien-être, des voyages communautaires et des expériences à la ferme ancrées dans la culture locale.

De nouveaux produits, comme le « Sentier de l'apprentissage » dans la commune d'O Dien et le modèle de tourisme communautaire du village de Mien à Ba Vi, devraient permettre de mieux répartir le flux touristique et d'éviter la concentration des foules dans le centre-ville.

À plus long terme, Hanoï ambitionne de se positionner comme une destination de choix pour le bien-être, les loisirs et le patrimoine culturel, tout en encourageant une plus grande implication de la communauté et une croissance touristique durable.

Plus de 20 événements culturels, expositions et spectacles artistiques sont programmés dans toute la ville pendant les vacances. Parmi les temps forts, on retrouve des ateliers d'artisanat traditionnel et la découverte des sites patrimoniaux du Vieux Quartier, ainsi que des programmes spéciaux au Musée de Hanoï.

Des spectacles et animations d'envergure, organisés dans plusieurs quartiers, devraient également contribuer à dynamiser l'affluence touristique.

Parmi les attractions phares, le Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam accueillera la foire « Couleurs de Lai Chau », mettant en valeur des reconstitutions de traditions culturelles ethniques.

Pour les familles, le festival « Pony Land – Voyage au cœur d'un conte de fées » au Parc du Paradis de Bao Son et le programme « Voyage d'été 2026 » au Parc aquatique du Lac de l'Ouest offrent un large choix d'activités, notamment pour les jeunes et les familles.

La ville modernise également son paysage urbain, améliore les transports en commun et impose aux entreprises touristiques d'afficher clairement leurs prix, tout en garantissant la sécurité et l'hygiène environnementale. Les hôtels et autres hébergements proposent des réductions, des promotions et des forfaits pour attirer les clients pendant la haute saison.

Dans le secteur du tourisme, Hanoï cherche à diversifier ses options de transport et à réduire progressivement sa dépendance au transport aérien en développant des offres touristiques routières et ferroviaires haut de gamme, faisant ainsi du transport une partie intégrante de l'expérience des visiteurs.

Depuis 2025, la ville a renforcé ses liaisons touristiques avec les provinces voisines grâce à des services d'autocars de qualité et des offres ferroviaires telles que le train à deux étages « Portes des Cinq Villes de Hanoï » (le Train de Hanoï), attirant ainsi de nouveaux voyageurs.

Les autorités encouragent également les agences de voyages à repenser leurs offres pour plus de flexibilité, à améliorer leurs prestations et à adopter des politiques de remboursement et d'annulation transparentes.

Afin de garantir le bon déroulement de la saison touristique, le département a enjoint aux opérateurs touristiques de renforcer la gestion des services, de garantir la sécurité et de prévenir toute surfacturation, harcèlement ou vente forcée.

La ville a également insisté sur l'importance d'une meilleure formation du personnel touristique, de compétences en communication renforcées et d'un comportement respectueux, tout en exigeant du personnel d'assistance et des lignes d'assistance téléphonique pour traiter rapidement les réclamations des visiteurs.

Les agences de voyages doivent proposer des circuits de qualité et garantir la sécurité des touristes, tandis que les opérateurs de transport de passagers sont tenus d'inspecter leurs véhicules, de respecter les normes techniques de sécurité et de se conformer strictement au code de la route. -VNA

#Hanoï #tourisme
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